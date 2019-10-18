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СПЧ выбрал «Время» для смены руководства
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Газета
СПЧ выбрал «Время» для смены руководства
Газета № 163 (3118) (1810) Политика,
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СПЧ выбрал «Время» для смены руководства
Валерий Фадеев стал основным претендентом на замену главы президентского совета Михаила Федотова
После Михаила Федотова председателем Совета по правам человека может стать глава Общественной палаты и член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев. Эксперты говорят о риске превращения этой организации в сервильный орган
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

СПЧ может возглавить «признанный общественник»

Наиболее вероятным претендентом на пост председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека является глава Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом РБК сообщили знакомый с ситуацией федеральный чиновник и источник, близкий к руководству СПЧ.

Федеральный чиновник сообщил, что Фадеев является основным кандидатом на пост главы СПЧ. По его словам, Фадеев — «признанный общественник» и у него достаточный в этой сфере опыт работы. В феврале следующего года в Общественной палате предстоит ротация, добавил собеседник РБК. «Если глава ОП будет назначен советником президента и главой СПЧ, то секретарем Общественной палаты до февраля станет кто-то из его заместителей. А после ротации новым главой, скорее всего, станет другой человек», — сказал он.

Фадеев в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать свое скорое назначение главой СПЧ. «Ну, конечно, я не комментирую», — сказал он.

Михаил Федотов уйдет с поста советника президента — председателя СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, отметили два источника РБК в СПЧ. В сентябре ему исполнилось 70 лет, он возглавлял совет с 2010 года. Источник в СПЧ пояснил РБК, что президент мог продлить контракт Федотову, несмотря на его возраст, однако не сделал этого, хотя председатель СПЧ намеревался остаться на посту.

В 2017 году Владимир Путин продлил контракт своему помощнику Юрию Ушакову, которому в том году исполнилось 70 лет. «В данном случае разница между должностями помощника и советника президента небольшая», — считает директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. По его словам, как и с Ушаковым, президент мог продлить краткосрочный контакт с Федотовым, обойдя законодательное ограничение.

«Либеральная» часть СПЧ сейчас расстроена, резюмировал один из источников РБК в СПЧ: «Фадеев обзвонил либералов СПЧ и сказал, что выступает за то, чтобы правозащитники чаще выезжали в регионы и занимались социальными проблемами».

Чем известен Валерий Фадеев

Валерию Фадееву 59 лет, с июня 2017 года он возглавляет Общественную палату, отвечающую за взаимодействие органов власти и граждан с целью учета их интересов, защиты прав и свобод.

Он выпускник факультета управления и прикладной математики МФТИ. В 1983–1984 годах работал в КБ «Алмаз», затем служил в Российских войсках стратегического назначения. С 1986 года работал научным сотрудником в Вычислительном центре АН СССР, затем в Институте энергетических исследований АН СССР. С 1990 года — старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР, с 1993 года — замдиректора Экспертного института РСПП.

Далее Фадеев ушел в журналистику. В 1990-е годы работал научным редактором в «Коммерсантъ-Weekly», позже перешел в еженедельник «Эксперт», который возглавил в 1998 году, до этого недолго поработав в «Известиях». С июля 2006 года возглавил медиахолдинг «Эксперт». Создатель телеканала «Эксперт-ТВ». В 2014 году вел шоу «Структура момента» на «Первом канале», в 2016-м — воскресный выпуск «Время».

Является одним из соучредителей общественной организации «Деловая Россия».

Фадеев считается близким к власти общественным деятелем. В 2011 году вошел в центральный штаб президентского «Общероссийского народного фронта», а в 2012 году стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2016 году проиграл в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Коми. Входит в высший совет «Единой России», в попечительский совет фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски.

«У нас полиция действует предельно нежно... И мы это видели и на несанкционированном митинге на Тверской и 12 июня, и 26 марта. На мой взгляд, лучше уж так нежно, чем сразу дубинкой по голове. Это первое. Второе — конечно, несанкционированные митинги должны пресекаться. Я не видел реальных запретов властями митингов в России. Может быть, где-то в регионах и идет какое-то давление на желающих организовать митинг, но это бывает редко, это нетипично, а тем более в Москве такого не было никогда», — комментировал он действия полиции во время протестов в Москве в 2017 году в интервью РИА «Новости».

Общество
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост

Как может измениться работа СПЧ

Председатель СПЧ согласовывает письма от этой организации — под ними ставится его подпись. Речь идет об обращениях, подобных тому, с которым совет обратился в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма.

Председатель СПЧ по регламенту созывает очередные и внеочередные заседания совета, организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний. Он также представляет СПЧ в отношениях с федеральными и региональными чиновниками и общественными объединениями, СМИ. Он также может вносить на рассмотрение президента предложения по составу СПЧ и вносить от имени совета проекты федеральных законов.

Один из членов СПЧ сказал РБК, что в совете после появления новости о назначении Фадеева опасаются, что орган станет более лояльным власти. СПЧ в последние годы активно критиковал Общественную палату как орган, отвечающий за формирование общественных наблюдательных комиссий (ОНК). В октябре 2016 года в состав ОНК не попали ряд известных правозащитников, среди которых были Анна Каретникова и Андрей Бабушкин, зато членом московской ОНК стал Дмитрий Комнов, бывший начальник Бутырского СИЗО. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева позже жаловалась президенту на Общественную палату, которая в нарушение регламента в закрытом режиме утверждала состав ОНК.

Другой собеседник в СПЧ подчеркнул, что у всех членов совета при любом сценарии остается возможность самостоятельно выступать по разным вопросам, например в защиту фигурантов «дела 27 июля». «От нового главы совета потребуется заниматься внутренней дипломатией, потому что у многих между собой плохие отношения», — добавил источник РБК.

Политолог Евгений Иванов называет Федотова классическим системным либералом, ставшим советником президента при Дмитрии Медведеве, когда была попытка выстроить более «теплые отношения» с негосударственными СМИ и гражданскими активистами. Эксперт отмечает, что Федотов называл десталинизацию одной из своих основных задач на посту главы СПЧ.

Иванов не ожидает серьезных перемен в работе СПЧ, поскольку повестку в совете в первую очередь задают отдельные яркие спикеры. «Для Фадеева это статусное назначение, но ресурсно он практически ничего не получает и рискует быть впоследствии мишенью для атак со стороны оппозиции», — рассуждает эксперт.

Политолог Константин Калачев уверен, что ожидаемая ротация приведет к превращению СПЧ в сервильный орган. Федотова эксперт назвал человеком, который, несмотря на почтенный возраст, умел «ставить неудобные вопросы и добиваться своего, плыть против течения».

Фадеева эксперт называет карьерно-ориентированной фигурой, у которого нет никаких расхождений с властью. «Это конец эпохи старых правозащитников с советским опытом, ориентировавшихся на либеральные ценности в традиционном виде. На их место приходят конъюнктурно настроенные граждане, которые видят свою задачу в том, чтобы правозащитное движение ушло в прошлое, — резюмирует политолог. — Такие люди вряд ли будут защищать права всех участников последних протестных акций в Москве и побоятся произнести слово «политзаключенные».

Кто такой Михаил Федотов

70-летний Михаил Федотов — выходец из семьи потомственных юристов, выпускник МГУ, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, один из участников разработки Конституции России. В советское время работал в СМИ, позже преподавал во Всесоюзном юридическом заочном институте. В начале 1990-х занимал пост замминистра печати, в 1992 году возглавил Российское агентство интеллектуальной собственности при президенте, позже — Минпечати. В 1990-е представлял Россию в ЮНЕСКО, входил в руководство регионального общественного фонда «Информатика для демократии» (ИНДЕМ). В 2000-е годы руководил Союзом журналистов России.

Лауреат премии правительства в области печатных СМИ, имеет орден Дружбы.

В 2019 году Федотов, в частности, обращался к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Также глава СПЧ заявлял, что нужно возбудить уголовное дело в отношении ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова, Георгий Тадтаев, Юлия Выродова.
Теги: Валерий Фадеев , СПЧ , Глава СПЧ , Михаил Федотов , права человека
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