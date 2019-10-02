СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
Путин указал на странность обвинений против Ирана в атаке на Saudi Aramco Политика, 16:09 Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве Общество, 16:04 Путин снимет с должности главного инспектора МВД Общество, 16:00 Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit Политика, 15:58 «Локомотив» объявил результаты обследования Смолова после матча ЛЧ Спорт, 15:48 Путин исключил наличие политической подоплеки в «Северном потоке-2» Политика, 15:40 Кари Ялонен стал кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» Спорт, 15:36 Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Политика, 15:34 WSJ узнала об отказе Visa и MasterCard спонсировать криптовалюту Facebook Финансы, 15:34 Путин назвал чушью данные о давлении КНР на Россию в переговорах по газу Экономика, 15:32 Короткий метр: как девелоперы сокращают площади элитных квартир РБК и Элитная недвижимость, 15:31 Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США Политика, 15:20 Почему протесты в Гонконге сделали Bitcoin популярным как никогда Крипто, 15:19 СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Общество, 15:18
Общество ,  
0 
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
В заявлении на имя прокурора Псковской области СПЧ указывает, что лингвистическая экспертиза не обнаружила признаков оправдания терроризма в выступлении Прокопьевой. В связи с этим совет предложил прекратить уголовное дело
Светлана Прокопьева (Фото: svetlana.prokopyeva.9 / Facebook)

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову. РБК ознакомился с документом, подлинность документа подтвердил один из членов СПЧ.

В заявлении со ссылкой на заключение «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» говорится, что высказывания Прокопьевой в эфире «Эха Москвы» не содержат в себе признаков оправдания терроризма. По мнению СПЧ, журналистка рассуждает об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», которое отражается на настроениях молодых людей.

Общество
Главред «Эха Москвы в Пскове» сообщил о штрафе в 150 тыс. руб.

В СПЧ отметили, что такая точка зрения «хорошо известна в русской общественной жизни», и выразили мнение, что журналисты должны иметь право свободно высказываться на тему «психологических аспектов терроризма». В связи с этим совет попросил Белова приобщить выводы экспертов к уголовному делу и рассмотреть возможность его закрытия.

В ноябре 2018 года в эфир «Эхо Москвы в Пскове» вышла авторская программа Прокопьевой под названием «Репрессии для государства». В ней журналистка рассуждала о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске, когда 17-летний подросток подорвал себя на входе. Он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.

В феврале 2019 года, после передачи, Следственный комитет заподозрил Прокопьеву в оправдании действий подростка и завел в отношении нее уголовное дело по ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, до семи лет лишения свободы). Дома у журналистки и в редакции радиостанции, которая была оштрафована на 150 тыс. руб., прошли обыски. В сентябре 2019 года Прокопьевой были предъявлены обвинения.

Общество
НАК сообщил детали взрыва в Управлении ФСБ в Архангельске

После предъявления обвинения Прокопьева написала открытое письмо, в котором отвергает все обвинения и утверждает, что ее уголовное дело — «банальная месть обиженных силовиков». 

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием оправдать Прокопьеву. По состоянию на 14:20 мск ее подписали почти 90 тыс. человек.

Авторы: Владимир Дергачев, Артём Губенко
Теги: СПЧ, оправдание терроризма, журналистка
Материалы по теме
Жителя Тольятти отправили в колонию за твит о взрыве в архангельском ФСБ
Общество
«Эхо Москвы» сообщило о визите следователей в псковский офис радиостанции
Общество
В Калининграде суд арестовал оправдывавшего теракт в Архангельске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter