СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

В заявлении на имя прокурора Псковской области СПЧ указывает, что лингвистическая экспертиза не обнаружила признаков оправдания терроризма в выступлении Прокопьевой. В связи с этим совет предложил прекратить уголовное дело

Светлана Прокопьева (Фото: svetlana.prokopyeva.9 / Facebook)

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову. РБК ознакомился с документом, подлинность документа подтвердил один из членов СПЧ.

В заявлении со ссылкой на заключение «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» говорится, что высказывания Прокопьевой в эфире «Эха Москвы» не содержат в себе признаков оправдания терроризма. По мнению СПЧ, журналистка рассуждает об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», которое отражается на настроениях молодых людей.

В СПЧ отметили, что такая точка зрения «хорошо известна в русской общественной жизни», и выразили мнение, что журналисты должны иметь право свободно высказываться на тему «психологических аспектов терроризма». В связи с этим совет попросил Белова приобщить выводы экспертов к уголовному делу и рассмотреть возможность его закрытия.

В ноябре 2018 года в эфир «Эхо Москвы в Пскове» вышла авторская программа Прокопьевой под названием «Репрессии для государства». В ней журналистка рассуждала о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске, когда 17-летний подросток подорвал себя на входе. Он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.