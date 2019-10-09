Ольге Наумовой вручен пакет на доставку

Бывший гендиректор «Магнита» присоединилась к бизнесу группы «Соллерс»

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила логистическую компанию Вадима Швецова и станет замглавы группы «Соллерс». Со Швецовым она знакома почти 20 лет и поможет ему подготовить стратегию развития логистических активов

Ольга Наумова (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Ольга Наумова, покинувшая пост гендиректора ретейлера «Магнит» в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерса» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. Об этом говорится в сообщении «Соллерса», поступившем в РБК.

По словам Швецова, Наумова получит долю в капитале LORUS SCM (специализируется на логистических услугах для крупных промышленных предприятий и ретейла) и будет управлять развитием бизнеса в качестве партнера. Размер ее пакета ни он, ни представитель «Соллерса» не раскрыли. Наумова будет управлять инвестициями Швецова и в других логистических бизнесах, в частности в контейнерном терминале «Пасифик Лоджистик» во Владивостоке и Новой логистической компании, которую бизнесмен создал в партнерстве с совладельцами Globaltrans Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Сергеем Мальцевым, а также займет пост заместителя гендиректора автомобилестроительной группы «Соллерс».

Логистика вместо ретейла

«В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ», говорится в сообщении «Соллерса». До последнего времени гендиректором LORUS SCM был Николай Соболев, который с июня 2019 года возглавляет «Соллерс».

Заняв пост замглавы «Соллерса», Наумова займется «реализацией синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ» группы и LORUS SCM. Она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности» и в запуске новых проектов в этом направлении.

«Ольга Наумова имеет не только богатый опыт управления логистикой в ретейле, но и обладает стратегическим видением развития логистики как целого комплекса инновационных решений», — заявил Швецов.

В июле в интервью «Коммерсанту» Швецов назвал ключевым направлением стратегии LORUS SCM работу «цифрового экспедитора». «И он, конечно, также будет использовать в своей деятельности ИТ-сервисы, которые сейчас разрабатываются в рамках группы [«Соллерс»]. Есть также направление «Лорус-Автотранс», это, по сути, цифровой транспортный оператор, который сам выступает как владелец автопарка, — и здесь синергий с новыми разработками «Соллерса» еще больше», — сказал тогда бизнесмен.

«Я не ухожу ни от ретейла, ни от производственных компаний [в новой должности] — сейчас я работаю с ними просто с другой стороны, — заявила РБК Наумова. — Я давно люблю логистику — Россия занимает одну пятую суши, мы соединяем Восток с Западом, и при этом здесь проживают всего 145 млн человек».

По словам топ-менеджера, сейчас происходит очень много изменений — и со стороны потребителя, и в себестоимости решений для бизнеса. «Выиграет тот, кто первым поймет и предложит ответы на эти изменения», — указывает она. И в логистическом бизнесе, и в «Соллерсе» Наумова видит большой потенциал по трансформации подхода к бизнесу — на уровне предложения не просто услуги, а «решения задачи».

Давние знакомые

Ранее Наумова и Швецов пересекались в «Северстали» Алексея Мордашова. Наумова в 2001–2002 годах была директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода «Северстали», а в 2002–2006 годах — гендиректором этого завода. Швецов, который с 1993 года работал в структурах «Северстали», в 2002 году занял пост первого заместителя гендиректора «Северсталь-групп» и гендиректора «Северсталь-авто», которую в 2007 году выкупил и переименовал в «Соллерс».

«Действительно, мы знакомы с Вадимом Аркадьевичем Швецовым еще со времен «Северстали». Есть несколько моментов, в связи с которыми наше сотрудничество можно назвать успешным. Во-первых, это, конечно, уже наработанный опыт. Во-вторых, общее видение как бизнес-процессов, так и общих тенденций рынка. Надеюсь, моя экспертиза поможет сформировать новые, еще более эффективные бизнес-модели», — передала РБК через представителя Ольга Наумова.

В мае 2013 года Наумова, которая после «Северстали» успела поработать в НЛМК и ЧТПЗ, возглавила федеральную торговую сеть «Пятерочка», входящую в Х5 Retail Group. На этом посту она стала лауреатом Премии РБК-2016 в категории «Менеджер года» за качественные преобразования бизнеса, разработку и внедрение новой стратегии развития сети. В мае 2018 года Наумова стала исполнительным директором главного конкурента X5 — «Магнита», а еще через месяц — генеральным директором сети. Однако уже через год она покинула свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. По словам источника РБК, Наумова настаивала на экспансии, а совет директоров видел перспективы в трансформации и повышении эффективности существующих магазинов, а также в более точечном селективном подходе к открытию новых магазинов.

«Сегодня мир бизнеса больших корпоратов настолько многогранный и динамичный, что для главы компании более ценным является наличие многоотраслевого опыта и компетенция управления людьми и процессами, нежели узкие познания в конкретной предметной области», — пояснила РБК независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева. С этой точки зрения можно сказать, что у Наумовой, безусловно, есть экспертиза на логистическом рынке благодаря работе в X5 Retail и «Магните», уточнила она. «Но это не главное, почему ее могли пригласить в компанию [LORUS SCM]. Для руководителя главное — это выстраивание процессов, стратегический менеджмент, который помогает достичь целей, поставленных акционерами», — заключила эксперт.