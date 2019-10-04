Страсбургские споры о «московском деле»

Европейские делегаты усомнились в законности «московского дела», российские обвинили их в лицемерии

Российская делегация в ПАСЕ поспорила с европейскими коллегами о конкурентности прошедших в Москве выборов и законности сопровождавших их протестных акций. Какие аргументы использовали стороны — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В четверг, 3 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на пленарном заседании обсудила летние протестные акции в Москве. Российская делегация отреагировала на критику резко.

Тему в повестку осенней сессии ПАСЕ внесла в понедельник одна из парламентских групп ассамблеи — «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE). Депутаты предложили просто подискутировать — без голосования по резолюции. Во вторник на эту тему высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, выступавший перед депутатами ПАСЕ как лидер страны — председателя организации. «Подавление манифестаций в России вызвало многочисленные сомнения в легитимности действий, которые Франция разделяет и по поводу которых уже высказала свое мнение», — отметил он.

Россия вернулась в ПАСЕ этим летом, после того как в конце июня ассамблея одобрила резолюцию, которая восстановила в правах российскую делегацию, не участвовавшую в заседаниях с 2014 года, после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

Что говорили европейские парламентарии

Практически все выступившие европейские депутаты, в том числе сторонники возвращения России в ПАСЕ, выступили с осуждением действий московской полиции во время пресечения несогласованных акций. Член ALDE, депутат из Словакии Мартин Полячик заявил, что «каждое государство — член СЕ должно давать возможность всем людям, которые хотят участвовать в выборах, участвовать в них, не чиня технических препятствий», и что с протестующими «необходимо обращаться как с людьми». Он также упомянул некоторых осужденных по «московскому делу», в том числе Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца (получили три и два года в рамках «московского дела»).

«Мы видим, что в России задерживают мирных протестующих — более двух тысяч, включая детей», — заявил член парламентской группы европейских консерваторов (EC), депутат из Великобритании Найджел Эванс. «Их обвиняют в том, что они враги государства, — продолжил он. — Нет. Те, кто противостоит государству, не обязательно являются врагами. Они просто против правительства».

После него выступил член ALDE, депутат из Франции Бертран Бойкс. Он напомнил, что в ходе московских протестов были задержаны более 2700 демонстрантов. Последующие действия властей он охарактеризовал как «репрессии». Базовые демократические свободы человека, в том числе свобода собраний — «это те ценности, которые мы разделяем в СЕ», продолжил Бойкс. «Как сказал Макрон, мы верим в европейскую Россию», — напомнил депутат, но отметил, что ситуация с соблюдением прав человека в стране ухудшилась по сравнению с 2012 годом, когда в последний раз был представлен обзорный доклад об ее обязательствах перед СЕ.

«Когда мы говорим о России, что приходит нам в голову? Гармония и плюрализм? — начала свою речь депутат из Швеции, член парламентской группы «Европейская народная партия» (EPP/CD) Боряна Аберг. — Первое, что приходит в голову, — это страх!»

«СССР опирался на страх, чтобы сохранять контроль над своим населением. И очень прискорбно видеть, что некоторые сегодняшние действия Кремля напоминают действия советских властей», — продолжила она и заключила, что применение силы для разгона мирного протеста — это «вопиющее нарушение прав человека».

Другой депутат из Швеции, также член EPP/CD Анника Энгблом упомянула в своей речи Кирилла Жукова, которого «приговорили к трем годам за то, что он схватил полицейского за забрало шлема». «Преподаватели, медики, духовенство подписали письма в поддержку освобождения [фигурантов «московского дела»], и мы в СЕ должны поддержать эту инициативу», — сказала она.

Власти применяли «жестокую силу» для разгона протестующих, заявил член парламентской группы социалистов, демократов и «зеленых», депутат из Эстонии Индрек Саар. «Люди вышли на мирный протест. Многие совершенно необоснованно были задержаны», — сказал он, приведя как пример Павла Устинова, который предстал перед судом, хотя «не участвовал в протестах». «Ассамблея должна жестко осудить позицию российских властей, потому что она идет вразрез с принципами СЕ», — резюмировал представитель Эстонии.

Только один участник обсуждения — не член российской делегации, независимый депутат из Сербии Александр Шешель — заявил, что московский протест не был мирным, а полиция была вправе применить силу. Он также обвинил представителей западных стран в лицемерии и напомнил про жесткий разгон протестующих в Париже. «Чтобы кого-то критиковать, надо очистить свой двор», — сказал он по-русски, а также призвал «США прекратить попытки организации цветных революций».

Как отвечали делегаты из России

Первым из российской делегации выступил ее глава Петр Толстой. Только он начал речь, как его перебили выкриками «Россия — террористическое государство!». Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила нарушителя немедленно покинуть зал. После выступления Толстой рассказал РБК, что его прервали неизвестные со второго яруса, которые вывесили на перилах балкона флаги Украины и Грузии.

Толстой изложил официальную позицию российских властей по поводу протестов в столице. По его словам, решение об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму было принято «по 50 кандидатам из 400». «39 из них, чьи имена здесь звучали, представили фальшивые подписи, подписи умерших людей. И это было установлено избирательными комиссиями», — сказал он. Люди, продолжал Толстой, вышли на протесты, которые не были санкционированы.

«На протесты, которые не были санкционированы и подстрекались в том числе и внешними силами, вышли 20 тыс. человек, из них 2,7 тыс. действительно были задержаны. И из этих 2,7 тыс. 2685 человек были отпущены в течение трех часов из полиции. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги? — вопросил Толстой. — Те имена, которые здесь звучали, люди, которые были осуждены к лишению свободы, нападали на полицейских».

Бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк построил свою речь вокруг тезиса о том, что демократия предусматривает главенство права, и в данном случае это соблюдение закона о выборах. По мнению сенатора, в стране есть общее понимание: закон о проведении выборов равно применим ко всем кандидатам, «будь он из оппозиции, будь он из правящей партии».

«Группа людей, которых вы почти как героев выдвигаете, мало того что представили списки, где большое количество ссылок на подписи людей, у которых паспортов нет или паспорта недействительны», — продолжил Кисляк. Свои слова российский делегат предпочел усилить следующим тезисом: «Проведение выборов в России не запрещено».

Еще один представитель России, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что среди участников московских митингов были подростки. «В России жесткое наказание, и я это приветствую, для тех, кто вовлекает детей в несанкционированные акции», — сказала она и отметила, что государство озабочено этой проблемой. Тогда как дети «считают это (участие в протестных акциях. — РБК) героизмом, романтикой, они хайпуют, они показывают это своим сверстникам», возмутилась она.

«В России есть примеры трагических событий из-за участия детей в несанкционированных акциях», — попыталась подкрепить свои слова примером Журова. Она напомнила о ситуации вокруг семьи Проказовых, у которых прокуратура потребовала отнять годовалого ребенка за участие в акции: «К сожалению, этот младенец был использован как живой щит для прорыва оцепления».

Последнее слово во время обсуждения осталось за членом российской делегации. Сенатор Алексей Кондратьев вспомнил осужденного Кирилла Жукова и изложил, как ему видится логика его ареста: «Если он сейчас протянул руку, то завтра кинет «коктейль Молотова» и превратит акцию в побоище». В конце своей речи Кондратьев предложил присутствующим почтить минутой молчания убитых ранее в этот день парижских полицейских.