«Курорты Крыма» перешли в закрытый паевой режим

Бывший главком Ракетных войск вышел из подсанкционных активов

«Крымтелекомом» и сетью санаториев в Крыму, принадлежавших ранее экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, теперь владеет не раскрывающий учредителей паевой фонд. Из-за этих активов Зарицкий попал под санкции

Владимир Зарицкий (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Сеть санаториев «Курорты Крыма» и оператор связи «Крымтелеком» сменили владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), которая владеет санаториями «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Морской прибой», отелем «Дача Рахманинов» и оператором «Крымтелеком», с 16 сентября принадлежит закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес». Этот же фонд теперь владеет УК «Визант Групп», которая управляет сетью санаториев.

Ранее 95% долей в УКИП принадлежало Владимиру Зарицкому, еще 5% — УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В ноябре прошлого года УКИП и лично Зарицкого включили в санкционные списки США за покупку активов у правительства Крыма. УКИП купила санатории в 2017–2018 годах, в 2019-м компания почти за 1 млрд руб. купила «Крымтелеком».

PR-директор УК «Визант Групп» Антон Вертунцов отказался от комментариев, добавив, что санатории работают в штатном режиме. РБК направил запрос Владимиру Зарицкому через фонд «Офицерское братство», президентом которого он является.

Вместимость всех санаториев «Курортов Крыма» — более 2,3 тыс. человек. По оценке генерального директора Hospitality IIncome Consulting Елены Лысенковой, стоимость санаториев — от 2,5 млрд до 4 млрд руб. Итоговая цена, по ее словам, зависит от объема земельных участков, ограничений по реновации и обременениям. По словам Лысенковой, самый дорогой актив в портфеле в пересчете на номер — бутик-отель «Дача Рахманинов». Этот отель на 14 номеров был открыт в этом году, он может стоить от 200 млн до 400 млн руб. «Но сделку по таким активам проводить сложно, так как номерной фонд компактный, а объем операционных расходов сравним с отелями полного цикла в несколько раз крупнее», — говорит Лысенкова.

Что известно про ЗПИФ и Зарицкого

Владельцы паев в ЗПИФ «Трес» неизвестны. Этим ЗПИФ управляет компания «Фин-Партнер», которая принадлежит Ольге Хромовой. По данным СПАРК, 100% ее долей в компании находится в залоге у Мособлбанка Аркадия и Бориса Ротенбергов. В управлении «Фин-Партнера» 14 паевых фондов, в том числе ЗПИФ «Парк легенд», которому до прошлого года принадлежало здание ледового дворца ЦСКА на территории ЗИЛа.

В пресс-службе Мособлбанка сообщили РБК, что «Крымтелеком» и «Курорты Крыма» ни прямо, ни косвенно с банком не связаны. Залог долей УК «Фин-Партнер» был оформлен в декабре 2015 года при выдаче кредита на финансирование строительства ЖК «Парк легенд» в целях минимизации кредитного риска по проекту, добавили в пресс-службе.

Аркадий и Борис Ротенберги не связаны с ЗПИФ «Трес» и УК «Фин-Партнер» и не являются партнерами Зарицкого, заявил РБК представитель бизнесменов.

Владимир Зарицкий в 2001–2008 годах возглавлял ракетные войска и артиллерию российских вооруженных сил. На сайте «Офицерского братства» в справке о Зарицком, опубликованной в 2018 году, указано, что с 2010 года он работает заместителем генерального директора ОАО «Инновационная корпорация «Технопром». «Технопром» контролирует бизнесмен Евгений Ройтман, работавший в сфере телекоммуникаций. УКИП была учреждена в 2014 году, и как минимум до января 2015-го ею владел Андрей Глухов, следует из архивных выписок ЕГРЮЛ. Глухов сейчас возглавляет компании Ройтмана — «12.ру» и «Клуб 12», он был менеджером компаний Ройтмана и раньше.

Ройтман заявил РБК, что Зарицкий не работает и не работал в «Технопроме». «Я когда-то видел Зарицкого, мы когда-то вместе работали, это было очень давно, много лет назад», — говорит Ройтман. По его словам, Зарицкому принадлежал 1% в их совместной компании. «Когда он занялся Крымом, я вышел из этой компании, и у нас больше нет пересечений. Причем во время выхода я его тоже не видел, — говорит Ройтман. — Владимир Николаевич — уважаемый человек, сам родом с Украины, наверное, это ему близко было, и, наверное, поэтому он занялся [проектами в Крыму], но я в этом не участвовал и не участвую».

Что дает перевод в закрытый ПИФ

По словам руководителя корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Кирилла Саськова, структура ЗПИФ и особенности регулирования их деятельности могут быть инструментом для обеспечения сохранности активов и конфиденциальности информации о бенефициарах. Но говорить о передаче активов в качестве способа устранения ограничений, установленных в рамках персональных санкций, как минимум в отсутствие на сегодняшний день прецедентов успешного их снятия, не приходится, считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что перевод в ЗПИФ может быть превентивной мерой, направленной на снижение санкционных рисков для других возможных бенефициаров этих компаний.