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Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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ФАС разрешила производителю Dom Pérignon купить отель в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство группы LVMH о покупке ООО «Европа Отель», которому принадлежит здание пятизвездочной гостиницы «Гранд Отель Европа» на углу Невского проспекта и Михайловской улицы в Петербурге. Принадлежащий сейчас группе Belmond пятизвездочный отель насчитывает 275 номеров, располагает фитнес-центром, конференц-зонами, ресторанами и магазинами. Общая площадь — 26 тыс. кв. м.

Покупка гостиницы в Петербурге — часть глобальной сделки. В декабре 2018 года LVMH объявила о покупке группы Belmond (до 2014 года называлась Orient-Express Hotels), управляющей 46 люксовыми отелями в 24 странах мира, а также владеющей ресторанами, поездами и речными круизными судами. Сумма сделки — $2,6 млрд. В марте этого года эту сделку одобрила Еврокомиссия.

В портфеле LVMH есть гостиничный бизнес, группа управляет отелями Cheval Blanc (в сеть входит пять отелей, в том числе гостиницы в Куршавеле и строящийся отель в Париже) и Bvlgary (шесть уже действующих гостиниц, четыре, в том числе и в Москве, готовится к открытию). Всего LVMH управляет 70 брендами в различных сферах. Среди них производство премиального алкоголя (Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin и др.), одежды, аксессуаров и парфюмерии (Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Kenzo, Givenchy). Выручка группы в 2018 году составила €46,8 млрд.

Отель «Европа» был открыт в Петербурге в 1905 году, в советское время гостиница называлась «Европейская». В 1991 году здание отреставрировало совместное советско-шведское предприятие, учрежденное ВАО «Интурист» и компаниями Siab и Reso. В 1995 году отель перешел под управление Kempinski, а через десять лет гостиницу купила Belmond.

Теги: Санкт-Петербург
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