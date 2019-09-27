Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,78 64,04 EUR Нал. 70,76 69,93 USD Бирж. 64,43 +0,22 EUR Бирж. 70,32 +0,19 USD ЦБ. 64,29 +0,10 EUR ЦБ. 70,38 -0,20 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 8111,50 -300,50 IMOEX 2770,79 -0,07% RTSI 1354,64 -0,36% Brent 62,31 +0,39% DJIA 26891,12 -0,30% Nasdaq 8030,66 -0,58%
Демократы не приняли расшифровку
Лента новостей
Светлана Миронюк – РБК: «Через что мы чувствуем чужую боль? Через свою» 10:28, Стиль Минобороны показало видео запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке 10:25, Политика Ученые нашли миллиарды частиц пластика при заваривании чайных пакетиков 10:18, Общество Как компании и паблики зарабатывают на мемах 10:14, PRO Почему курс Bitcoin упал до $7.9 тыс. 10:10, Крипто От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели 10:10, Общество В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний 10:03, РБК и ВТБ Любит – не любит: как сохранить любовь потребителя к бренду 10:00, PRO Умер главный архитектор Москвы времен Лужкова 09:52, Общество СМИ узнали о срыве перехода Мамаева в «Динамо» 09:41, Спорт Минстрой предложил создать базу плательщиков для отлова должников по ЖКХ 09:41, Общество В Приморье задержали более 260 рыбаков из КНДР 09:40, Общество Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 09:33, РБК и ГАЗ Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине 09:25, Общество Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая 09:09, Экономика Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 09:01, РБК и Subaru Нью-Йорк слезам не верит: как Airbnb воюет с властями города — Bloomberg 09:01, PRO Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме 08:57, Политика В аргентинском аэропорту нашли 240 кг кокаина 08:48, Общество Хоккеист Бурдасов набрал первое результативное очко за «Эдмонтон» 08:39, Спорт Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей 08:30, Общество Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест 08:30, РБК и HUAWEI В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме 08:25, Общество СМИ сообщили о поиске работы в России бывшим тренером «Милана» 08:19, Спорт Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам 08:02, Финансы Веб-дизайн отпугивает клиента: шесть ошибок при оформлении сайта 07:51, PRO Две пассажирки рейса Москва — Минеральные Воды подрались в самолете 07:40, Общество Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена 07:11, Политика
Газета
Демократы не приняли расшифровку
Газета № 148 (3103) (2709) Политика,
0
Демократы не приняли расшифровку
Обнародование стенограммы телефонного разговора с Зеленским неостановило процедуру импичмента Трампа
Обнародование стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского ничего не меняет, считают демократы: факты дают основание полагать, что Трамп нарушил президентскую присягу, поэтому процедура импичмента будет продолжена
Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Демократы за импичмент

Публикация расшифровки разговора президентов США и Украины не изменила отношения демократов к действиям Дональда Трампа, и они намерены продолжить процедуру импичмента, сообщила на пресс-конференции 26 сентября председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси. Решение начать процедуру импичмента не было легким, сообщила она. Однако новые обстоятельства лишь убедили ее в правильности решения. «Факты очевидны, президент нарушил свою присягу», — заявила Пелоси. О начале процесса импичмента Пелоси объявила 24 сентября.

На пресс-конференции Пелоси также обвинила президента в попытке скрыть информацию. «Когда у вас есть система электронного хранения информации, предназначенная специально для целей национальной безопасности, и у вас есть что-то, что может служить политическим интересам президента, и вы решаете, что не хотите, чтобы люди об этом знали, и прячете это в другом месте — это сокрытие», — заявила Пелоси.

Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Политика

О том, как именно будет развиваться процесс импичмента, она говорить не стала. Пока в центре внимания, сказала Пелоси, — история с Украиной, но ограничится ли расследование лишь этим эпизодом, неизвестно.

По подсчетам The New York Times, импичмент поддерживают 218 членов палаты представителей (из 435). Для импичмента, то есть для обвинения президента в преступлении, необходимо простое большинство в палате представителей (218 из 435). Для последующего отрешения президента от власти необходимо две трети голосов сенаторов (67 из 100).

На пресс-конференции Пелоси напомнила, что к президенту было много вопросов. В частности, о его отношениях с Deutsche Bank. Ранее The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу кредитов на общую сумму более $2 млрд. Как написало издание, немецкий банк был одной из немногих крупных структур, которые соглашались работать с Трампом. Другие финансовые институты считали сотрудничество с бизнесменом слишком рискованным.

В апреле комитеты палаты представителей по разведке и по финансовым вопросам попросили Deutsche Bank предоставить им данные об операциях Трампа, в том числе о его налоговой отчетности с 2010 года. Трамп и члены его семьи подали иск в отношении Deutsche Bank, чтобы заблокировать доступ к информации о его счетах.

Главного разведчика вызвали в палату

В четверг, 26 сентября, комитет по разведке палаты представителей конгресса провел слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. По решению президента Трампа он возглавляет разведку с августа этого года, но формально еще не утвержден конгрессом.

Магуайр был вызван в комитет сразу после того, как стало известно, что один из сотрудников разведывательного сообщества (имя и подразделение, в котором он работает, держатся в тайне) выразил подозрение, что президент Трамп оказывает давление на лидера иностранного государства, чтобы получить компромат на политического соперника Трампа. Как стало известно 24 сентября, речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском. Трамп в беседе с ним выразил желание, чтобы тот разобрался в обстоятельствах работы на Украине сына Джозефа Байдена (его соперника на предстоящих президентских выборах), Хантера, и в действиях самого Байдена. Бывший вице-президент США, по словам Трампа, мог оказывать давление на украинского генпрокурора и добиваться прекращения дела в отношении компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента.

Джозеф Магуайр (Фото: Leah Millis / Reuters)

Комитет по разведке возглавляет демократ Адам Шифф. Он заявил, что аргументы республиканцев, которые настаивают на невиновности Трампа, — тот напрямую не говорил Зеленскому о зависимости выделения Украине помощи от расследования в отношении Байдена, настаивали однопартийцы президента, — несостоятельны. «Чтобы это понять, надо знать, насколько Украина зависит от США», — заметил Шифф. Зеленский говорил с Трампом, осознавая уровень отношений двух государств, он знал, что США перестали оказывать помощь Украине, он знал о контактах с юристом Трампа Руди Джулиани и о желании Трампа получить компромат на политического оппонента, уверен Шифф. Он напомнил, что в ходе разговора Трамп несколько раз напомнил, как США помогают Украине, после чего попросил об одолжении.

Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским
Политика

К руководителю Нацразведки у членов комитета были две претензии. Первая заключалась в том, что тот передал в комитет сообщения осведомителя только в минувшую среду. Вторая претензия — сразу после получения сообщения о подозрениях от осведомителя Магуайр обратился в Белый дом, а не в конгресс. Магуайр настаивал, что он действовал в соответствии с установленными правилами. Он узнал об опасениях осведомителя 26 августа, после чего затребовал дополнительную информацию. Как только выяснилось, что речь идет о переговорах, которые вел глава государства, он обратился в Белый дом, где подтвердили, что такого рода переговоры конфиденциальны. Предать их гласности может только президент (что он и сделал в среду, 25 сентября). Только после этого Магуайр смог уведомить конгресс о наличии сообщения от осведомителя.

О чем рассказал осведомитель

Осведомитель указал, что мотивом к жалобе на президента стало беспокойство о национальной безопасности США и защите страны от иностранного влияния. Причем, как утверждал автор письма, лично он не был свидетелем поступков Трампа: он передал детали его деятельности со слов собеседников из числа чиновников Белого дома. По словам осведомителя, Белый дом не принимал никаких дополнительных мер по обеспечению конфиденциальности перед разговором Трампа и Зеленского. Беседу двух лидеров слышали более десяти человек.

В письме осведомитель рассказал о нескольких эпизодах, вызвавших его беспокойство.

  • Переговоры Трампа с Зеленским

Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Американский лидер также попросил украинского коллегу разобраться, могло ли дело о вмешательстве в американские выборы 2016 года быть инициировано на Украине, и попросил помочь найти серверы Национального комитета Демократической партии, которые были взломаны в 2016 году.

Фото: whitehouse.gov

В ходе переговоров Трамп также упомянул бывшего генпрокурора Украины. Осведомитель считает, что речь идет о бывшем генпрокуроре Юрии Луценко, который в мае заявлял о намерениях возобновить расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. Луценко также утверждал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Нанятая Демократической партией компания Crowdstrike сообщила, что за взломом серверов стояла Россия. Однако Трамп неоднократно опровергал эти выводы. Он утверждал, что ФБР не получало доступ к взломанным серверам, а выводам Crowdstrike нельзя доверять. В интервью агентству Associated Press в 2017 году Трамп говорил, что владельцем Crowdsrtrike является богатый гражданин Украины. В разговоре с Зеленским американский лидер предполагал, что взломанный сервер комитета Демократической партии может находиться на территории Украины.

  • Попытка скрыть данные о разговоре

Белый дом предпринял попытки блокировать доступ к записи разговора и его стенограмме, написал осведомитель. Чиновники Белого дома получили указания стереть запись из системы, доступной для министров, и хранить ее в защищенной системе, предназначенной для секретной информации. «Такие действия убедили меня в том, что чиновники в Белом доме понимали, насколько серьезной была информация, содержащаяся в разговоре», — написал автор жалобы.

  • Визит дипломатов в Киев

Беспокойство осведомителя вызвал и визит в США спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда в Киев 26 июля, на следующий день после разговора Трампа и Зеленского. По данным осведомителя, Волкер и Сондлэнд давали Зеленскому инструкции, как именно ему нужно претворять в жизнь просьбы Трампа.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: США , импичмент , Дональд Трамп
Материалы по теме
Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским Политика
Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter