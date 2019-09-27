Демократы не приняли расшифровку

Обнародование стенограммы телефонного разговора с Зеленским неостановило процедуру импичмента Трампа

Обнародование стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского ничего не меняет, считают демократы: факты дают основание полагать, что Трамп нарушил президентскую присягу, поэтому процедура импичмента будет продолжена

Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Демократы за импичмент

Публикация расшифровки разговора президентов США и Украины не изменила отношения демократов к действиям Дональда Трампа, и они намерены продолжить процедуру импичмента, сообщила на пресс-конференции 26 сентября председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси. Решение начать процедуру импичмента не было легким, сообщила она. Однако новые обстоятельства лишь убедили ее в правильности решения. «Факты очевидны, президент нарушил свою присягу», — заявила Пелоси. О начале процесса импичмента Пелоси объявила 24 сентября.

На пресс-конференции Пелоси также обвинила президента в попытке скрыть информацию. «Когда у вас есть система электронного хранения информации, предназначенная специально для целей национальной безопасности, и у вас есть что-то, что может служить политическим интересам президента, и вы решаете, что не хотите, чтобы люди об этом знали, и прячете это в другом месте — это сокрытие», — заявила Пелоси.

О том, как именно будет развиваться процесс импичмента, она говорить не стала. Пока в центре внимания, сказала Пелоси, — история с Украиной, но ограничится ли расследование лишь этим эпизодом, неизвестно.

По подсчетам The New York Times, импичмент поддерживают 218 членов палаты представителей (из 435). Для импичмента, то есть для обвинения президента в преступлении, необходимо простое большинство в палате представителей (218 из 435). Для последующего отрешения президента от власти необходимо две трети голосов сенаторов (67 из 100).

На пресс-конференции Пелоси напомнила, что к президенту было много вопросов. В частности, о его отношениях с Deutsche Bank. Ранее The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу кредитов на общую сумму более $2 млрд. Как написало издание, немецкий банк был одной из немногих крупных структур, которые соглашались работать с Трампом. Другие финансовые институты считали сотрудничество с бизнесменом слишком рискованным.

В апреле комитеты палаты представителей по разведке и по финансовым вопросам попросили Deutsche Bank предоставить им данные об операциях Трампа, в том числе о его налоговой отчетности с 2010 года. Трамп и члены его семьи подали иск в отношении Deutsche Bank, чтобы заблокировать доступ к информации о его счетах.

Главного разведчика вызвали в палату

В четверг, 26 сентября, комитет по разведке палаты представителей конгресса провел слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. По решению президента Трампа он возглавляет разведку с августа этого года, но формально еще не утвержден конгрессом.

Магуайр был вызван в комитет сразу после того, как стало известно, что один из сотрудников разведывательного сообщества (имя и подразделение, в котором он работает, держатся в тайне) выразил подозрение, что президент Трамп оказывает давление на лидера иностранного государства, чтобы получить компромат на политического соперника Трампа. Как стало известно 24 сентября, речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском. Трамп в беседе с ним выразил желание, чтобы тот разобрался в обстоятельствах работы на Украине сына Джозефа Байдена (его соперника на предстоящих президентских выборах), Хантера, и в действиях самого Байдена. Бывший вице-президент США, по словам Трампа, мог оказывать давление на украинского генпрокурора и добиваться прекращения дела в отношении компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента.

Джозеф Магуайр (Фото: Leah Millis / Reuters)

Комитет по разведке возглавляет демократ Адам Шифф. Он заявил, что аргументы республиканцев, которые настаивают на невиновности Трампа, — тот напрямую не говорил Зеленскому о зависимости выделения Украине помощи от расследования в отношении Байдена, настаивали однопартийцы президента, — несостоятельны. «Чтобы это понять, надо знать, насколько Украина зависит от США», — заметил Шифф. Зеленский говорил с Трампом, осознавая уровень отношений двух государств, он знал, что США перестали оказывать помощь Украине, он знал о контактах с юристом Трампа Руди Джулиани и о желании Трампа получить компромат на политического оппонента, уверен Шифф. Он напомнил, что в ходе разговора Трамп несколько раз напомнил, как США помогают Украине, после чего попросил об одолжении.

К руководителю Нацразведки у членов комитета были две претензии. Первая заключалась в том, что тот передал в комитет сообщения осведомителя только в минувшую среду. Вторая претензия — сразу после получения сообщения о подозрениях от осведомителя Магуайр обратился в Белый дом, а не в конгресс. Магуайр настаивал, что он действовал в соответствии с установленными правилами. Он узнал об опасениях осведомителя 26 августа, после чего затребовал дополнительную информацию. Как только выяснилось, что речь идет о переговорах, которые вел глава государства, он обратился в Белый дом, где подтвердили, что такого рода переговоры конфиденциальны. Предать их гласности может только президент (что он и сделал в среду, 25 сентября). Только после этого Магуайр смог уведомить конгресс о наличии сообщения от осведомителя.

О чем рассказал осведомитель

Осведомитель указал, что мотивом к жалобе на президента стало беспокойство о национальной безопасности США и защите страны от иностранного влияния. Причем, как утверждал автор письма, лично он не был свидетелем поступков Трампа: он передал детали его деятельности со слов собеседников из числа чиновников Белого дома. По словам осведомителя, Белый дом не принимал никаких дополнительных мер по обеспечению конфиденциальности перед разговором Трампа и Зеленского. Беседу двух лидеров слышали более десяти человек.

В письме осведомитель рассказал о нескольких эпизодах, вызвавших его беспокойство.

Переговоры Трампа с Зеленским

Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Американский лидер также попросил украинского коллегу разобраться, могло ли дело о вмешательстве в американские выборы 2016 года быть инициировано на Украине, и попросил помочь найти серверы Национального комитета Демократической партии, которые были взломаны в 2016 году.

В ходе переговоров Трамп также упомянул бывшего генпрокурора Украины. Осведомитель считает, что речь идет о бывшем генпрокуроре Юрии Луценко, который в мае заявлял о намерениях возобновить расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. Луценко также утверждал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Нанятая Демократической партией компания Crowdstrike сообщила, что за взломом серверов стояла Россия. Однако Трамп неоднократно опровергал эти выводы. Он утверждал, что ФБР не получало доступ к взломанным серверам, а выводам Crowdstrike нельзя доверять. В интервью агентству Associated Press в 2017 году Трамп говорил, что владельцем Crowdsrtrike является богатый гражданин Украины. В разговоре с Зеленским американский лидер предполагал, что взломанный сервер комитета Демократической партии может находиться на территории Украины.

Попытка скрыть данные о разговоре

Белый дом предпринял попытки блокировать доступ к записи разговора и его стенограмме, написал осведомитель. Чиновники Белого дома получили указания стереть запись из системы, доступной для министров, и хранить ее в защищенной системе, предназначенной для секретной информации. «Такие действия убедили меня в том, что чиновники в Белом доме понимали, насколько серьезной была информация, содержащаяся в разговоре», — написал автор жалобы.

Визит дипломатов в Киев

Беспокойство осведомителя вызвал и визит в США спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда в Киев 26 июля, на следующий день после разговора Трампа и Зеленского. По данным осведомителя, Волкер и Сондлэнд давали Зеленскому инструкции, как именно ему нужно претворять в жизнь просьбы Трампа.