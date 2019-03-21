Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Перечень лиц, которых власти на Украине не должны подвергать преследованию, Юрий Луценко, по его словам, получил от американского посла. В Госдепе эти данные назвали «откровенной фальсификацией»

Юрий Луценко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. Об этом глава надзорного ведомства сообщил в интервью телеканалу Hill.

«К сожалению, посол США в Киеве [Йованович] дала мне на первой встрече список людей, которых мы не должны преследовать», — сказал Луценко. В ответ на это, по его словам, он заявил, что это недопустимо.

«Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не заставят меня отказаться от уголовного преследования [подозреваемых] за совершение преступления», — подчеркнул Луценко.

Также он рассказал, что подконтрольное ему ведомство не получало средств на сумму в $4,4 млн, которые посольство США на Украине якобы должно было ему выделить. «Ситуация была довольно странной», — отметил Луценко, указав на то, что эти деньги, по его данным, были назначены для передачи прокуратуре, но их оно «никогда не получало».

В Госдепартаменте, комментируя каналу информацию о передаче списка «неприкасаемых», назвали ее «откровенной фальсификацией». «Мы видели сообщения об обвинениях [Йованович]», — сказал представитель ведомства. В настоящее время Соединенные Штаты, по его данным, «не оказывают никакой помощи украинской Генпрокуратуре (ПГО).