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Газета
Благоустройство по-семейному
Газета № 146 (3101) (2509) Общество,
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Благоустройство по-семейному
Кому принадлежат основные компании-подрядчики по ремонту московских дворов
В 2019 году в столице будет благоустроено 4,5 тыс. дворов. РБК разобрался, как связаны друг с другом крупнейшие подрядчики города и при чем тут скандалы вокруг асфальтобетонных заводов в Новой Москве

В 2019 году в Москве благоустраивают 4,5 тыс. из 40 тыс. дворов. За эти работы отвечают районные управы и районные государственные бюджетные учреждения (ГБУ) «Жилищник». В 2019 году они заключили контракты на 26 млрд руб. на ремонт асфальта во дворах и межквартальных проездах, замену спортивных площадок, высадку деревьев и благоустройство парков.

Половина этой суммы досталась 60 компаниям, многие из которых связаны друг с другом, обнаружил РБК.

Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.

Семья Авакян и домодедовские земли

С семьей Мушега Авакяна связаны «Стройинвест-3», «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «Техстрой», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон». С 2011 года эти структуры заключили с бюджетными учреждениями Москвы и Подмосковья контракты на 8,3 млрд руб. Половину этой суммы они получили в 2018–2019 годах. В 2018 году им досталось 7% от общего объема столичных тендеров на благоустройство дворов (1,09 млрд руб.), в 2019-м — 10% (2,54 млрд руб.).

«Стройинвест-3» — крупнейший подрядчик московских ГБУ «Жилищник». В 2018 году сумма заключенных с этой компанией госконтрактов превысила 857 млн руб., в 2019 году приблизилась к 1,5 млрд руб. В этом году компания благоустраивает дворы в 33 районах, а также десять улиц в центре Москвы. Крупнейший тендер, который в 2019 году выиграл «Стройинвест-3», был объявлен в июле ГБУ «Жилищник» — 13 районов Западного административного округа, его объем — 433 млн руб. В торгах участвовал только «Стройинвест-3». Два из четырех членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса, признали его заявку не соответствующей требованиям, однако все 13 контрактов получила эта компания.

«Основав свою собственную компанию в сфере дорожного строительства 20 лет назад, Мушег Авакян ни разу не пожалел о своем выборе», — рассказывало официальное издание столичного правительства «Московские торги». В интервью 2015 года Авакян указывал, что «Стройинвест-3» — дочерняя компания основанного им и его братом Сергеем в 1997 году предприятия «Стройстандарт-30». В 2011 году обе компании стали участвовать в аукционах на обустройство платных парковок, ремонт покрытия во дворах и замену бордюров. Одна предлагала скидку от максимальной цены 0,5%, другая — 1%, и кто-то из них получал контракт.

С 2015 году в эту схему включилось ООО «Техстрой» — оно участвует в тех же тендерах, что и компании Авакяна. Офис этого второго крупнейшего подрядчика ГБУ «Жилищник» и учреждений департамента ЖКХ Москвы расположен в однокомнатной квартире в панельном доме на улице Верхние Поля. Квартира принадлежит Гаяне Авакян. Формально к собственникам компании она не имеет никакого отношения: согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем «Техстроя», в 2019 году получившего государственные контракты на благоустройство на 870 млн руб., является Вачакан Царукян. Работают в компании четыре человека, выигрывать в гостендерах она начала через год после основания.

Соседняя квартира принадлежит Мушегу Авакяну. В 2017 году Авакян указывал ее как фактический адрес «Стройинвеста-3». Директор «Техстроя» Татьяна Моисеева подтвердила РБК, что братья Авакян — это владельцы компании.

В 2014 году Мушег Авакян приобрел у Мкртича Орджацяна «АБЗ Подольск». Она стала участвовать в тех же тендерах, что и другие компании Авакяна, в основном на замену асфальта во дворах, установку детских и спортивных площадок.

В 2017 году однофамилица бизнесмена Астхик Авакян основала ООО «АМВ Групп». В первый год работы компания выиграла госконтракты более чем на 100 млн руб. Соревновалась в аукционах она с теми же компаниями по той же схеме.

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Общество

В 2018 году «Стройинвест-3» приобрел более 10 га земли с расположенным на ней производством в подмосковном Домодедово. Там было зарегистрировано ООО «АБЗ Дон», формально с семьей Авакян не связанное. Но с компаниями Мушега Авакяна ее роднит не только адрес, но и номер телефона — такой же, как у «Стройинвеста-3», «Техстроя», «АБЗ Подольск», «АМВ Групп» и «Стройстандарта-30». В 2019 году компания оказалась единственным поставщиком асфальтобетонной смеси для всех десяти районов ЦАО, а также для ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

В апреле 2019 года УФАС по Москве вынесло постановление о картельном сговоре компаний Авакяна («Стройинвест-3», «Стройстандарт-30», «Техстрой» и «АБЗ Подольск») и оштрафовало их на 16,3 млн руб.

Компании Авакяна входят в число спонсоров «Единой России», а также поддерживают храм Мат-Марьям Ассирийской церкви Востока в Москве.

Араик Амирханян и асфальтовые заводы в Подольске

Компаниям «Стройинвест-3» и ООО «СК «Дорлидер» Араика Амирханяна принадлежат асфальтобетонные заводы в промзоне «Северная» в Подольске. Роспотребнадзор и прокуратура находили нарушения в работе предприятий, но до 2018 года ограничивались штрафами на несколько сотен тысяч рублей. Местные жители выходили на пикеты с требованием закрыть эти производства. Потом суд запретил заводу «Дорлидера» производство асфальта; в отношении «Стройинвеста-3» таких мер не последовало.

После этого решения суда владельцы завода учредили компанию «Гранит 001» и продолжили производить асфальт. В августе прокуратура обнаружила нарушения в работе новой компании и направила представление об их устранении.

В украинских черных списках

Основной бизнес владельца «Дорлидера» Араика Амирханяна находится на Украине: местный антимонопольный комитет называет Амирханяна бенефициаром еще и компании «Полтавабудцентр». По версии ведомства, компании Амирханяна вступали в сговор, участвуя в тендерах на строительство дорог в Николаеве на миллиарды гривен. В июне 2019 года, в день рассмотрения дела, в здание антимонопольного комитета ворвались вооруженные люди, которых называли охраной Амирханяна, и сам бизнесмен. Там их задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). СБУ сообщила, что подозревает Амирханяна в финансировании свержения конституционного строя и блокировке более 200 публичных закупок в дорожной сфере на сумму более 20 млрд грн.

Владельцу «Полтавабудцентра» вменяли также контрабандный ввоз битума из России на Украину. Весной 2019 года его задержала полиция, когда Амирханян вместе с вооруженными людьми ворвался в здание Службы автомобильных дорог в Одесской области. Летом президент Украины Владимир Зеленский дал поручение сделать так, чтобы компании, связанные с Амирханяном, больше не принимали участия в тендерах.

Семья Орджацян и бетонные заводы в Троицке

На втором месте по числу контрактов на ремонт столичных дворов — компании, аффилированные с семьей Орджацян. В 2018 году они выиграли 6% тендеров (856 млн руб.), в 2019-м — 4% (1,03 млрд руб.).

Бывший владелец асфальтобетонного завода в Подольске Мкртич Орджацян и его родственники занимались ремонтом дорог с начала 1990-х. В 2015 году была ликвидирована его компания «СК Интерстрой» — три года перед ликвидацией она была основным подрядчиком инженерных служб в нескольких округах Москвы. Сейчас у Орджацяна действующего бизнеса нет — обе свои компании он продал представителям семьи Авакян.

Его родственник Санасар Орджацян в 2000-х основал компании «Строй-Благоустройство» и «Ураган». Обе они стали подрядчиками ГБУ «Жилищник». Его сестре Килвард принадлежит компания «Даво», основанная в конце 2017 года и почти сразу получившая контракты на десятки миллионов рублей. Брат Мкртича Орджацяна Тигран владеет еще одним крупным подрядчиком «Жилищника» и администраций поселений в Новой Москве — «Дорстройресурсом».

Недалеко от подольского производства асфальта, в поселении Краснопахорское в Новой Москве, с 2016 года располагается несколько асфальтовых заводов, земля под ними принадлежит семье Орджацян.

По данным Росреестра, несколько участков земли в этой промзоне принадлежат Гоар Орджацян (там находятся асфальтовые заводы). Рядом расположены бетонные заводы, земельные участки под ними принадлежат Фрунзе Кюрегяну (владелец «Весарт» и «ДСК «Дружба» — эти компании входят в число крупнейших подрядчиков ГБУ «Жилищник» в 2019 году), Артуру Баляну (основатель многолетних поставщиков ГБУ «Жилищник» в разных районах — «Дионис» и СК «Дионис»), Сергею Царукяну (бывший директор поставщика «Жилищников» «Строй-Универсала»), Манвелу Апозяну (бывший бизнес-партнер Санасара Орджацяна).

В 2017 году Троицкий районный суд признал, что один из заводов работает с нарушениями, а его выбросы загрязняют окружающую среду. «Под небом голубым есть город, рядом с ним стоит асфальтовый завод, нервируя народ», — пел детский хор на премии «Человек года 2018» в Троицке в феврале 2019 года.

В разговоре с РБК префект ТиНАО Дмитрий Набокин подтвердил, что один из заводов работает без разрешений. Заместитель префекта Владимир Курочкин сообщил РБК, что одно из производств принадлежит ООО «Русасфальт» и работает на основании положительного заключения Росприроднадзора, у двух других — «АБЗ Троицк» и «Бетон Поток» — были нарушения, но теперь есть положительные заключения. В префектуре отметили, что принято решение установить около заводов шумозащитные экраны.

В пресс-службе департамента природопользования Москвы сообщили, что асфальтовый завод ООО «АБЗ Троицк», находящийся на земле Гоар Орджацян, в 2018 году проверялся департаментом. Тогда он «в непрерывном режиме осуществлял выбросы вредных веществ» без разрешительной документации. Завод оштрафовали, после чего он приостановил деятельность и оформил разрешения на выбросы. Как отметили в департаменте, в 2019 году количество жалоб на горячую линию по поводу загрязнения воздуха рядом с Краснопахорским резко сократилось, передвижная лаборатория «Мосэкомониторинга» не обнаружила превышения норм загрязняющих веществ.

РБК позвонил по всем номерам упомянутых компаний, указанным в СПАРК, однако ответили и пообещали предоставить информацию о компании и ее связях только в ООО «Техстрой». На момент выхода материала представитель «Техстроя» так и не связался с РБК.

На вопрос РБК о связи подрядчиков друг с другом и претензиях к ним ФАС в пресс-службе департамента ЖКХ сообщили, что по «результатам аукционов были определены победители закупок, предложившие наиболее низкую цену контрактов и соответствующие требованиям документации, или аукционы были признаны несостоявшимися и контракты были заключены с единственным участником закупки. «Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и включить подрядчика в реестр недобросовестных в случае, если поставщик не будет исполнять контракт надлежащим образом или уклонится от заключения контракта при победе в тендере», — отметили в ведомстве.

Откуда средства на ремонт

Летом во многих московских дворах появились таблички — «Благоустроено за счет платных парковок», но они обеспечили лишь часть средств на благоустройство дворов. Почти 90 тыс. парковочных мест на улицах Москвы в 2018 году принесли в городской бюджет 5,9 млрд руб., а «Жилищники» заключили контрактов на благоустройство как минимум на 15 млрд руб. Например, самый дорогой контракт, полученный в 2019 году «Техстроем», включает благоустройство 48 дворов в Таганском районе. ГБУ «Жилищник» подписал с компанией контракт почти на 222 млн руб. — она оказалась единственным участником торгов. За счет парковок отремонтируют только 16 дворов, стоимость работ в них — 132,5 млн руб. В префектуре ЦАО пояснили РБК, что разницу покрывают за счет городской госпрограммы «Жилище». «Техстрой» не справился вовремя с работой, и «Жилищник» оштрафовал его на 100 тыс. руб.

Автор: Дада Линделл.
При участии: Евгений Тарасенко.
Теги: благоустройство Москвы , Госзакупки , Москва
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