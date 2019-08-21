Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы

Какие улицы постоянно ремонтируют

Расположенную на юге Москвы улицу Болотниковскую отремонтируют в 2019 году, а до этого работы на ней проводили в 2017 и 2018 годах, тогда как на подобных улицах плановый ремонт не должен проходить чаще одного раза в четыре года. В Комплексе городского хозяйства столичной мэрии сообщили РБК, что ремонт в 2019 году пройдет не на улице Болотниковской, а на Проектируемом проезде № 4668А. Однако этот проезд и есть часть Болотниковской от улицы Новочеремушкинской до Севастопольского проспекта — он был переименован в 2013 году. Эта часть улицы была в плане ремонта на 2018 год. На панорамной съемке «Яндекс.Карт» в 2017 году на дороге видны трещины, а в 2018 году на тех же местах их уже не было.

Расположенные на северо-западе Москвы бульвар Яна Райниса и улицу Лодочную ремонтировали — полностью или частично — в 2017 году. В 2019 году они снова попали в списки для планового ремонта, который будет проводить ГБУ «Автомобильные дороги» — согласно плану, участки уже проведенного ремонта и запланированного совпадают. За последние пять лет это уже третий ремонт на бульваре Яна Райниса — в 2014 году он был реконструирован за 75 млн руб. Тогда жители района жаловались на то, что на бульваре вырубили много деревьев и кустарников, а вместо части газона уложили плитку. Два года прошло между ремонтами асфальта и в соседнем проезде Донелайтиса — в прошлый раз его почти по всей длине ремонтировали в 2017 году.

В департаменте капремонта заявили РБК, что ремонт в 2019 году будет проходить не в тех местах, которые указаны в плане ГБУ «Автомобильные дороги». Применительно к бульвару Яна Райниса в ответе указывается, что в 2017 году ремонт был на участке от улицы Саломеи Нерис до Туристской, хотя в плане указан бульвар на всем протяжении. Ремонт на бульваре и других улицах на севере Москвы выполняло ООО «Миланстрой», на сайте госзакупок опубликовано два акта по этой улице, в одном из них значится, что ремонт был на дублерах бульвара Яна Райниса, которые начинаются за пределами участка, который указали в департаменте.

На юге Москвы в августе и сентябре 2019 года ГБУ «Автомобильные дороги» будет ремонтировать покрытие на Нахимовском проспекте по всей его длине. На его участках от улицы Профсоюзной до Новочеремушкинской и от Новочеремушкинской до Севастопольского проспекта уже меняли покрытие в 2016 году — то есть с момента предыдущего ремонта прошло три года. В 2018 году на Нахимовском проходила реконструкция инженерных сетей, из-за чего перекрывали дорогу и частично меняли асфальт, поясняют в столичном правительстве. «В 2019 году выполнялись работы по приведению в нормативное состояние после истечения гарантии», — заявил РБК представитель департамента капремонта. Гарантия на замену асфальта никогда не превышает трех лет.

Как решают, где менять покрытие

Масштабные ремонты дорог начались в Москве в 2010 году. В 2011–2013 годах город «ликвидировал недоремонты прошлых лет» и объявил о переходе с восьмилетних на трехлетние циклы ремонта дорог. Тогда это объясняли значительной нагрузкой на московские дороги.

Для определения межремонтных сроков власти города руководствуются проведенным в 2017 году обследованием дорог (есть в распоряжении РБК). В его рамках на улицах каждой категории эксперты МАДИ, ГКУ «Экспертавтодор» и ГБУ «Автомобильные дороги» замеряли ровность дорог (продольную и поперечную — последнюю дорожники называют колейностью), плотность трещин, плотность ремонтных карт (участков полотна, на которых происходила замена асфальта) и скорость, с которой свежеотремонтированное полотно достигает максимальных установленных значений.

Согласно документу быстрее всего на московских дорогах образуется предельно допустимая стандартом колейность — то есть глубина искривления становится такой, что дорогу надо ремонтировать. Например, на МКАД, ТТК и магистральных улицах предельное значение 2,5 см достигается за 2,5 года, а предельная плотность трещин и ремонтных карт на МКАД и ТТК — за 3,5 года. Из-за этого власти города придерживаются рекомендации ремонтировать асфальт на таких дорогах каждые три года. Для радиальных магистралей, улиц и проездов районного значения рекомендованный срок ремонта был установлен раз в четыре года, улиц шириной в две полосы — раз в пять лет, нешироких проездов и переулков — раз в шесть лет. Тротуары и дороги в парках должны ремонтировать раз в семь лет, так как нагрузка на них невысока. Формальных оснований для проведения ремонта чаще, чем раз в три года, РБК обнаружить не удалось.

Судя по ответам департамента капремонта на запросы РБК, окончание межремонтных сроков является главным сигналом к тому, что на участке можно снова заменить асфальт. «В 2016 году проводились работы. В 2019 году выполнялись работы по приведению в требуемое нормативное состояние после истечения гарантийных обязательств», — объясняли в ведомстве большинство случаев повторного ремонта. То есть как только заканчивается гарантия, начинается новый ремонт.

Есть и другие критерии, по которым улицы отбирают для ремонта. Осенью и весной эксперты ГБУ «Автомобильные дороги», ОАТИ и префектур обследуют улицы и составляют список требующих ремонта, сообщили РБК в Комплексе городского хозяйства. Чтобы улица попала в список, у нее должен пройти межремонтный срок и закончиться срок гарантийного ремонта. Также должно быть учтено, когда запланирована реконструкция объекта и возможность включения в программу «Развитие городской среды».

Руководитель департамента капремонта Алексей Елисеев отметил, что согласно регламенту ремонтировать можно каждый год 25–27 кв. км московских дорог. Однако сейчас в списки включается около 20 кв. км дорожного покрытия ежегодно — не считая территории вокруг жилых домов.

Сколько стоит ремонт дорог Основная причина, по которой в Москве небольшие межремонтные сроки, — это забота о безопасности движения, говорит Елисеев. По его словам, прежде всего на безопасность движения влияет колейность. Прежний мэр столицы Юрий Лужков называл ее главным врагом московских дорог и хотел запретить в городе использование шипованной резины или обложить ее владельцев дополнительным налогом. На сайте государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» указано, что основная причина образования колеи на дороге — воздействие колес, осадки, перепады температур и воздействие солнца. На благоустройство по программам «Моя улица» и «Мой район», включающее в том числе и ремонт дорог, за последние пять лет город выделил 370,5 млрд руб. На плановую замену асфальта и бордюров за пять лет у города ушло еще не менее 220 млрд руб. Примерно половину объема ремонта дорог — то есть около 10 кв. км в год — ГБУ «Автомобильные дороги» ремонтирует, не привлекая подрядчиков, рассказал РБК руководитель столичного департамента капремонта.

Елисеев утверждает, что все работы различные подразделения мэрии и разные бюджетные учреждения согласовывают друг с другом, а также с девелоперами (которые тоже могут попросить у города разрешение переложить покрытие, когда новый дом нужно присоединить к коммуникациям). Однако представитель одного из крупнейших подрядчиков в разговоре с РБК отметил, что в его практике были случаи, когда строители приезжали ремонтировать обозначенный в списке ГБУ «Автомобильные дороги» участок, а там уже шли работы департамента капремонта. По уверению руководителя департамента, такие случаи в основном могли происходить до 2015 года, когда программа «Моя улица» только начиналась.