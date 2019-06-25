СБУ задержала бизнесмена по подозрению в переводе денег таможне России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,96 +0,36 EUR Бирж. 71,60 +0,30 Brent 65,32 +1,57% USD Нал. 63,36 61,82 EUR Нал. 72,20 70,58 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1373 -0,0023 BTC/USD Бирж. 11 367,00 +315,97 IMOEX 2 753,96 -0,31% RTSI 1 380,87 -0,45% DJIA 26 544,51 -0,68% Nasdaq 7 883,44 -1,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
McDonald's $230 (+11,95%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+16,28%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
McDonald's $230 (+11,95%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+16,28%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Политика, 22:22 Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США Общество, 22:08 Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском Общество, 21:59 СБУ задержала бизнесмена по подозрению в переводе денег таможне России Общество, 21:52 Кировский депутат отверг обвинения в метании муляжа гранаты в полицейских Общество, 21:47 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 21:36 Гол Азмуна с пенальти помог «Зениту» победить «Левски» в контрольной игре Спорт, 21:21 Власти Грузии обвинили члена созданной Саакашвили партии в беспорядках Политика, 21:18 В поселке на западе Москвы произошел пожар площадью 1 га Общество, 21:14 США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян Политика, 20:56 Представитель Поветкина заявил о срыве боя боксера в Саудовской Аравии Спорт, 20:51 Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов Общество, 20:49 Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий Политика, 20:44 Абызов спросил у следователя о его целях из-за отказов видеться с родными Политика, 20:39
Общество ,  
0 
СБУ задержала бизнесмена по подозрению в переводе денег таможне России

Служба безопасности Украины (СБУ) на своей странице в Facebook сообщила, что задержала местного бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании свержения конституционного строя.

Предприниматель был задержан 19 июня. По данным СБУ, через подконтрольные структуры Амирханян перевел на счета таможенных органов России более 4 млн руб. Кроме того, бизнесмен якобы организовал «механизм незаконной переправки» людей с Украины в Россию через Крым, а также незаконно завладел имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн (около 50 млн руб.).

Спецслужба также утверждает, что Амирханян вступил в сговор с сотрудниками антимонопольного регулятора Украины и заблокировал более 200 публичных закупок в дорожной сфере на сумму более 20 млрд грн. «Таким образом, была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли», — заключили в ведомстве.

По данным телеканала «112 Украина», Амирханян, фактический владелец компании «Полтавастройцентр», находился в розыске с 2017 года. Украинский Forbes в 2013 году называл бизнесмена одним из крупнейших подрядчиков «Укравтодора».

Теги: бизнесмен, Украина, СБУ
Материалы по теме
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Крыму
Политика
СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию
Политика
СБУ открыла дело против призвавшего к революции замглавы телеканала ATR
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter