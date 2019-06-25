СБУ задержала бизнесмена по подозрению в переводе денег таможне России

Служба безопасности Украины (СБУ) на своей странице в Facebook сообщила, что задержала местного бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании свержения конституционного строя.

Предприниматель был задержан 19 июня. По данным СБУ, через подконтрольные структуры Амирханян перевел на счета таможенных органов России более 4 млн руб. Кроме того, бизнесмен якобы организовал «механизм незаконной переправки» людей с Украины в Россию через Крым, а также незаконно завладел имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн (около 50 млн руб.).

Спецслужба также утверждает, что Амирханян вступил в сговор с сотрудниками антимонопольного регулятора Украины и заблокировал более 200 публичных закупок в дорожной сфере на сумму более 20 млрд грн. «Таким образом, была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли», — заключили в ведомстве.

По данным телеканала «112 Украина», Амирханян, фактический владелец компании «Полтавастройцентр», находился в розыске с 2017 года. Украинский Forbes в 2013 году называл бизнесмена одним из крупнейших подрядчиков «Укравтодора».