Thomas Cook Group ушла по-английски

Пять вопросов о ликвидации старейшего в мире турагентства

Старейшая турфирма мира — британская Thomas Cook Group — в понедельник, 23 сентября, объявила о своей ликвидации. РБК объясняет, что будет с бизнесом холдинга, включающим российские компании «Интурист» и «Библио-Глобус»

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Что такое Thomas Cook Group

Один из крупнейших туристических холдингов Европы и главный конкурент TUI Group создан на базе британской фирмы, основанной Томасом Куком в 1841 году и первой в мире предложившей своим клиентам организованную туристическую поездку — однодневную экскурсию по железной дороге.

В своем нынешнем виде Thomas Cook Group существует с 2007 года, когда произошло слияние ставшей к тому времени уже немецкой Thomas Cook AG (крупнейшим брендом в Германии был Neckermann) и британской My Travel Group. Холдинг управляет туроператорскими и принимающими компаниями (соответственно, отправляют клиентов на отдых и обслуживают их на курортах), собственными гостиничными сетями (Casa Cook, Sentido, Sunprime, Sunwing и др.) и авиакомпаниями (Kondor, Thomas Cook Airlines).

Свой бизнес группа ведет в 16 странах, в том числе в России. Общее число сотрудников — 21 тыс. человек, общее число обслуженных клиентов за год — 22 млн.

Почему группа объявила о ликвидации

В последние годы бизнес Thomas Cook Group был убыточным, и холдингу все сложнее становилось обслуживать свои кредиты. Выручка холдинга в предыдущем финансовом году, закончившемся 30 сентября 2018 года, достигла £9,6 млрд, чистый убыток — £163 млн. Аналогичные показатели за первые шесть месяцев текущего финансового года — £3 млрд, чистый убыток — £1,4 млрд. Общие обязательства на конец предыдущего финансового года и первого полугодия 2019-го — £6,3 млрд.

Чтобы исправить ситуацию, совет директоров группы этим летом договорился со своим крупнейшим акционером — китайской Fosun — и банками-кредиторами о докапитализации. Они вместе должны были инвестировать в группу £700 млн, что позволило бы группе пережить зимний сезон 2019/20 года. Впоследствии Thomas Cook должен был избавиться от туроператорского и авиационного подразделений и сосредоточиться на гостиничном бизнесе.

Докапитализация подразумевала, что доля китайской Fosun, у которой на конец 2018 финансового года было 13% акций Thomas Cook Group, увеличится. Кроме того, в капитал должны были войти и банки — держатели облигаций турхолдинга.

Соответственно, доли всех других акционеров должны были снизиться, что обесценивало их вложения. Поэтому, когда 12 июля план докапитализации был объявлен, акции Thomas Cook Group рухнули на бирже: 11 июля одна ценная бумага холдинга стоила 13,3 пенса за штуку, на следующий день — лишь 5,38 пенса. Капитализация всего холдинга снизилась до £82 млн.

Турецкий и российский след Анонсированная докапитализация Thomas Cook Group, в результате которой пакеты не участвующих в сделке акционеров должны были существенно размыться, изменила структуру собственности турхолдинга. После того как акции Thomas Cook Group на Лондонской фондовой бирже резко подешевели, крупный пакет — 8,1% — купил основатель турецкой Anex Tourism Group Нешет Кочкар. В ценные бумаги британского туроператора он мог инвестировать, по подсчетам РБК, около £6 млн. Турецкая Anex Tourism Group связана с российским туроператором Anex Tour, хотя ООО «Анекс Туризм», которое отправляет клиентов за границу, оформлено на Асека Ешпулатова. В интервью Bloomberg Кочкар говорил о собственном плане вывода британского туроператора из финансового кризиса. В понедельник, 23 сентября, Кочкар через своего представителя сообщил РБК о том, что уже связался с администрацией британской группы и поделился с ней планами по покупке отдельных активов холдинга. «Вакуум, созданный неожиданным коллапсом Thomas Cook Group, дает возможность сделать Anex глобальным игроком», — отметил Кочкар. В конце лета также стало известно, что 5 августа 3,46% Thomas Cook Group получила и зарегистрированная в Ульяновске Лилия Родионова. Ей миноритарная доля в турхолдинге могла обойтись в £6,5 млн (покупка Кочкаром крупного пакета спровоцировала рост котировок). В открытых источниках есть информация о Лилии Родионовой, крупнейшем акционере ульяновского банка «Венец». РБК в августе направлял запросы в эту кредитную организацию, но не получил на них ответов.

Переговоры о докапитализации с инвесторами и акционерами шли все лето. В конце августа план был усовершенствован: китайская Fosun инвестирует в холдинг £450 млн и получит около 75% туроператорского и авиационного бизнеса, банки-кредиторы вложат также £450 млн и конвертируют свои долги в 25% бизнеса.

16 сентября группа анонсировала назначенные на 27 и 30 сентября встречи кредиторов и акционеров, на которых должны быть одобрены окончательная схема докапитализации и слушания по этому поводу.

Еще в пятницу, 20 сентября, Thomas Cook Group заявляла, что план докапитализации по-прежнему в силе и будет реализован. Но по итогам переговоров в выходные совет директоров Thomas Cook Group констатировал, что действующие акционеры не могут договориться с Fosun и банками. Поэтому совету директоров, как сказано в официальном сообщении, ничего не остается, как запустить процесс вынужденной ликвидации группы. Ликвидируется как головная компания, так и другие юрлица в Великобритании.

В понедельник, 23 сентября, прекратились торги акциями Thomas Cook Group.

Что будет с клиентами

В Thomas Cook Group вводится внешнее управление — руководить турхолдингом будут менеджеры из AlixPartners UK. Они, как надеется совет директоров, будет тесно взаимодействовать с британским Управлением гражданской авиации, чтобы вернуть домой с курортов британских туристов. Деятельность всех подразделений холдинга в Великобритании, в том числе собственных авиакомпаний, с понедельника приостановлена.

Сейчас за границей, по данным Guardian, находятся около 150 тыс. клиентов Thomas Cook из Великобритании. Они, как говорится на сайте Управления гражданской авиации, будут вывезены домой с 23 сентября по 6 октября рейсами, которые организует само управление. Те, кто решит вернуться позже, должны будут оплатить перелет самостоятельно. Свои деньги эти туристы потом смогут вернуть, поскольку все пакетные туры должны быть застрахованы по схеме Air Travel Organiser’s Licence.

Этот же механизм защищает и тех клиентов, кто уже приобрел тур, но так и не сможет отправиться на отдых. При покупке тура клиент покупает такой сертификат за £2,5 на каждого отдыхающего.

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Как это затрагивает Россию

В России Thomas Cook Group принадлежит «Интурист». Кроме того, британский холдинг в конце августа фактически закрыл сделку по покупке крупнейшего отечественного туроператора — «Библио-Глобус».

В апреле было объявлено, что Thomas Cook вместе с турецкой компанией Sarpedon Travel создадут СП и оно станет владельцем «Библио-Глобуса», в 2018 году обслужившего около 3 млн человек. Непосредственно британский турхолдинг должен был получить 30% в СП.

Из материалов кипрского реестра компаний следует, что в этом августе сделка была фактически закрыта. В кипрской Thomas Cook Investments Ltd, которая через цепочку компаний владеет российским ООО «Библио-Глобус ТК», новым ключевым юрлицом российского туроператора, 30% уже принадлежит структурам британской Thomas Cook Group.

Как защищены российские туристы

Клиенты российских туроператоров защищены законом «Об основах туристской деятельности в РФ». Любая турфирма, отправляющая туристов за границу, должна иметь финансовую гарантию и делать отчисления в специальные фонды.

Ответственность «Интуриста» застрахована в «РЕСО-Гарантии» на 562 млн руб., «Библио-Глобуса» — в ВСК на 50 млн руб. Размер фонда персональной ответственности первого туроператора сейчас достигает 66,8 млн руб., второго — 49,3 млн руб. В Резервный фонд (эти средства нужны для экстренной эвакуации туристов) «Интурист» перечислил 300 тыс. руб., «Библио-Глобус» — 100 тыс. руб.

В 2018 году заявленная средняя стоимость зарубежного тура у «Интуриста» составила 31,7 тыс. руб. В случае финансовых проблем фингарантий и отчислений в фонды «Интуриста» хватит, чтобы рассчитаться примерно с 19,8 тыс. человек.

«Библио-Глобус» для сделки с Thomas Cook учредил новое юрлицо, поэтому данных об отправленных за границу туристах в 2018 году, общей стоимости проданных им туров и, соответственно, его средней стоимости в Ростуризм не сообщил. Если ориентироваться на среднюю стоимость туров «Интуриста», то гарантий и отчислений в фонды «Библио-Глобуса» также хватит на 3 тыс. человек. На сайте туроператора указано, что сейчас на отдыхе, в том числе в России, находятся 121,2 тыс. клиентов.

Что говорит «Интурист»

В «Интуристе» уверяют, что проблемы головной компании никак не отразятся на бизнесе российской компании. «Мы предварительно уже изучали ситуацию с юристами, — сообщил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. — Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе».

«Интурист», напомнил Толчин, является российским юрлицом, он операционно независим, у него собственные контракты и каналы сбыта. Поэтому клиенты «Интуриста» отправляются на отдых и возвращаются в обычном режиме. Остаются в силе и все планы «Интуриста» на зимний сезон.

Что говорит «Библио-Глобус»

В «Библио-Глобусе» заявили, что все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта вместо связанного с Thomas Cook ООО «Библио-Глобус ТК» приняло на себя другое юрлицо туроператора — ООО «Туроператор БГ». Оно также включено в Единый федеральный реестр туроператоров, который ведет Ростуризм.

Ответственность этой компании застрахована на 50 млн руб. в ВСК. Отчисления в фонд персональной ответственности — 109,5 тыс. руб.

Учредителем ООО «Туроператор БГ» ЕГРЮЛ называет Юлию Туголукову, в 1990-х основавшую вместе с мужем Александром «Библио-Глобус». Таким образом, крупнейший российский туроператор фактически сменил владельца — бизнес возвращается к его основателям.

«Руководство ООО «Туроператор БГ», учредителями которого являются бывшие владельцы туроператора «Библио-Глобус», гарантирует осуществление всей операционной деятельности компании по приему и обслуживанию туристов в штатном режиме», — говорится в сообщении компании. Ликвидация британского туроператора не повлияет на деятельность ООО «Туроператор БГ», так как деятельность этого юридического лица по формированию туристских продуктов осуществляется в соответствии с российским законодательством «вне влияния Thomas Cook».

Принимающие компании «Библио-Глобуса», как уточняет туроператор, работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов в России и за границей.