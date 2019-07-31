Основатель Anex Tourism стал совладельцем головной компании «Интуриста»

Основатель турецкого холдинга Anex Tourism, связанного с российским оператором Anex Tour, скупил почти 7% акций британской Thomas Cook Group. Среди ее активов — российский «Интурист»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Проживающий в турецкой Анталье Нешет Кочкар в последних числах июля стал владельцем 6,71% акций британской Thomas Cook Group. Об этом свидетельствует раскрытие на бирже в среду, 31 июля, британской компании. Сначала она объявила о том, что Кочкар 26 июля стал владельцем 4,76% акций, затем 29 июля пакет увеличился до 5,41%, и, наконец, 30 июля он достиг уже 6,71%.

Пакет нового совладельца, исходя из котировок акций Thomas Cook Group на закрытии торгов 30 июля, стоил почти £6,9 млн. В среду, 31 июля, когда рынок узнал о новом акционере, ценные бумаги подорожали на Лондонской фондовой бирже к 16:30 мск на 36%, до £6 за штуку. Капитализация всей Thomas Cook Group превысила, таким образом, £137 млн.

Британская Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн. Долг на конец финансового года — £389 млн. Чтобы улучшить финансовое положение Thomas Cook Group, ее крупнейший акционер, китайская Fosun, сейчас готов инвестировать в концерн £750 млн.

В России Thomas Cook Group представлена туроператором «Интурист», в котором с прошлого финансового года британцам принадлежит 100% (ранее партнером была АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Оборот «Интуриста» в предыдущем финансовом году достиг £205,5 млн, операционный убыток — £2,9 млн, чистый убыток — £7,5 млн, свидетельствует отчетность британской ITC Enterprises Ltd, на которую оформлен российский бизнес.

В марте 2019 года Thomas Cook Group объявила о том, что наряду с «Интуристом» станет совладельцем крупнейшего российского туроператора «Библио Глобус». Сделка до сих пор не закрыта.