Непредметные переговоры

Россия и Украина не смогли согласовать условия транзита газа в Европу

На встрече в Брюсселе российская делегация предложила Киеву контрактовать мощности его трубопроводов «по европейским законам», то есть разыгрывать на аукционах. «План Б» — продление соглашения на транзит газа на короткий срок

Александр Новак (Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС)

Что обсуждали на встрече в Брюсселе

Трехсторонние консультации с участием глав Минэнерго России и Украины, представителей Еврокомиссии, а также руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза», которые в четверг прошли в Брюсселе, продлились всего 40 минут. Соглашение о вариантах транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года не было заключено, но обе стороны назвали встречу конструктивной.

«Мы отмечаем заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа. В частности, «Газпром» впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены на Украине до конца текущего года», — говорится в сообщении «Нафтогаза». Реформа «Нафтогаза» предполагает выделение из компании газотранспортной системы (ГТС) в отдельную структуру в соответствии с правилами Третьего энергопакета ЕС (разделение добычи, транспортировки и продажи газа), право транспортировать газ по ее мощностям будет разыгрываться на аукционах.

Россия готова работать по новому законодательству Евросоюза в отношении газового рынка и бронировать мощности украинской ГТС для транспортировки газа, подтвердил министр энергетики России Александр Новак. Он добавил, что оператор ГТС должен рассмотреть соответствующую заявку «Газпрома» в декабре 2019 года. 31 декабря заканчивается десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу.

«После многих месяцев дискуссий будем иметь нового транзитного оператора, который будет полностью сертифицирован согласно европейскому законодательству и будет новым партнером «Газпрома» в обсуждении транзитного контракта», — сказал по итогам встречи зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Но глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что Украина не успеет провести реформу «Нафтогаза». «В этом случае имеет смысл рассматривать и план «Б» — продление действующего контракта [«Газпрома» с «Нафтогазом» на транзит газа] на какой-то короткий промежуток времени», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Новака, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, затрагивались только правовые вопросы. «Конкретные объемы [газа] — это предмет коммерческих переговоров, и во многом они будут зависеть от переговоров об объемах поставок газа для Украины», — сказал он.

Почему пока не договорились

Россия предложила поставлять газ Украине напрямую дешевле, чем та сейчас закупает у европейских трейдеров, а также «обнулить» итоги судебных споров в Стокгольмском арбитраже (в начале 2018 года частично удовлетворил иск «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить ему $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору) и заключить по ним мировое соглашение, заявил Новак.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предупредил, что в Брюсселе, «как и ожидалось, до переговоров так и не дошли». «Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской сторон, что отказ от исполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — написал он на своей странице в Facebook.

Витренко назвал «позитивом» готовность всех сторон продолжить консультации по внедрению на Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту. Но он предупредил, что Киеву «нужно продолжать готовиться к прекращению транзита» с 1 января 2020 года и не давать использовать трехсторонние «консультации» как оправдание строительства «Северного потока-2» «Газпрома», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины.

«Мы решили, что они (министры энергетики России и Украины. — РБК) и предприятия («Газпром» и «Нафтогаз») продолжат дискуссии на двустороннем уровне, чтобы преодолеть все остающиеся трудности, которые все взаимосвязаны», — заявил Шефчович.

Зачем «Газпрому» украинский транзит

Новый раунд трехсторонних встреч состоится в 20-х числах октября, а в ближайший месяц могут пройти двухсторонние встречи. Российская сторона, по сути, еще раз признала, что украинский транзит ей нужен, отметил старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Подписание короткого контракта на транзит или переход на бронирование мощности были бы для украинской стороны скорее поражением: при таком варианте предсказуемость денежных потоков от транзита сильно снижается», — сказал он. К тому же команде нового украинского президента Владимира Зеленского будет сложно отказаться от решения арбитража, присудившего $2,6 млрд «Нафтогазу», и пойти на мировую, добавил эксперт.

На прошлой неделе подконтрольный российской компании «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год, проходящий по дну Балтийского моря, был вынужден сократить прокачку газа почти вдвое, после того как Европейский суд обязал наземный отвод от этого газопровода Opal снизить прием российского газа по иску Польши. «Газпрому» пришлось перераспределить часть поставок на Украину. Кроме того, вторая ветка по дну Балтийского моря, «Северный поток-2» (еще 55 млрд куб. м), еще не достроена, так как компания до сих пор не получила разрешения на прокладку трубы в экономической зоне Дании. В результате «Газпром» не может полностью отказаться от транзита газа в Европу через Украину: в 2018 году он поставил почти 87 млрд куб. м (общий объем экспорта — около 200 млрд куб. м), и сейчас у него нет достаточного количества альтернативных мощностей для прокачки такого объема газа.