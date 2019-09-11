Opal попал в опалу

Европейский суд ограничил поставки российского газа по сухопутному отводу «Северного потока»

Суд ЕС запретил «Газпрому» использовать газопровод Opal на полную мощность, что не позволит компании отказаться от транзита газа через Украину. Это решение может ухудшить позицию Москвы на переговорах с участием Еврокомиссии

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«Газпром» проиграл в Европейском суде

Европейский суд вынес решение в пользу Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, являющегося сухопутным отводом Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. в год), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщило Минэнерго Польши.

«Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года «Газпром» мог пользоваться лишь 50% мощностей Opal, в 2016-м ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за этого Киев может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки. Решение Еврокомиссии позволило «Газпрому» увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. Украина и Польша выступили против этого из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу.

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограничения на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока», что, по словам министра, снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который мог бы нанести удар и по другим государствам региона, в том числе по Польше.

Решение Европейского суда вступает в силу сразу, но может быть оспорено в течение двух месяцев в Court of Justice (и на время рассмотрения жалобы — приостановлено), сказал РБК руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян. Жалобу может подать сама Еврокомиссия, «Газпром» или любая другая компания, если докажут, что решение суда непосредственно их затрагивает, отметил юрист. «Если решение суда не будет оспорено и вступит в законную силу, это может повлиять на контракты «Газпрома» с европейскими потребителями газа, получающими топливо через Opal», — добавил он.

По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м, объемы прокачки и так превышают технически заявленную мощность (55 млрд куб. м в год), на которую теперь будут наложены ограничения в соответствии с решением суда, сказала РБК директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. При использовании лишь 50% Opal «Газпром» сможет загрузить этот отвод только на 18 млрд куб. м в год, что потенциально сократит прокачку по «Северному потоку» на 20 млрд куб. м от уровня прошлого года (58 млрд куб. м), а это около 10% экспорта компании в Европу, замечает она.

«Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения», — сообщил РБК представитель «Газпром экспорта». РБК направил запросы в Nord Stream и Еврокомиссию.

Два отвода Мощность трубопровода Opal — 36 млрд куб. м в год, он соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Владельцем Opal является компания WIGA Transport Beteiligungs — совместное предприятие немецкой Wintershall Dea (50,02%) и «Газпрома» (49,98%). Этому же совместному предприятию Wintershall Dea и «Газпрома» принадлежит второй отвод от «Северного потока» — Nel мощностью 20 млрд куб. м газа в год. Одним из крупнейших акционеров Wintershall Dea, которая владеет 15,5% Nord Stream (оператор «Северного потока») и финансирует строительство второго газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2», с мая 2019 года является LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (33%). «LetterOne полностью в курсе наших инвестиций в газотранспортный бизнес, финансирование «Северного потока-2». Они это видели и поддержали, они полностью понимают [нашу] стратегию, которая предполагает обеспечение надежности поставок газа, добытого в Западной Сибири, на рынок Германии и Европы», — говорил в интервью РБК глава Wintershall Dea Марио Мерен.

Аргумент на газовых переговорах

Тхужевский подчеркнул, что решение Суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину, который действует до 31 декабря 2019 года. «Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов», — добавил министр.

В государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG отметили, что решение Еврокомиссии от 2016 года о подключении «Газпрома» к 90% мощности Opal, которое удалось оспорить, было принято с нарушением законодательства Евросоюза. «Комиссия не изучала, в частности, влияние решения на газовые рынки Польши, Литвы и Латвии или любой другой страны Центральной Европы. <...> Мы очень рады, что Суд ЕС четко подтвердил, что правила ЕС [запрещающие совмещать транспортировку и продажу газа] в равной степени распространяются на всех, в том числе и на российский «Газпром», — отметил предправления корпорации Петр Возняк. «Возможно, благодаря решению суда удалось спасти украинский и европейский рынок от потрясений, таких как, например, в январе и феврале 2009 года [когда были перебои с поставками российского газа через Украину]», — добавил вице-президент PGNiG Мацей Возняк.

В случае вступления в силу решения Суда ЕС наиболее негативным сценарием будет тот, при котором Россия завязнет в согласовании продолжения газового транзита через Украину и не сможет заместить эти объемы через альтернативные маршруты, замечает Зурабян. Как сообщил в своем Twitter зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, 19 сентября в Брюсселе пройдет следующий раунд трехсторонних переговоров с участием министров энергетики России и Украины, а также представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии, на котором будут обсуждаться перспективы транзита российского газа с 2020 года.

По данным источников РБК, близких к российской делегации, Шефчович выступает за новый десятилетний транзитный контракт по поставке через Украину. Решение Европейского суда против использования Opal на полную мощность может осложнить позицию России на этих переговорах. К тому же к началу следующего года «Газпром» с партнерами планировал запустить вторую нитку газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря (55 млрд куб. м газа в год), но пока из-за отсутствия разрешений Дании достройка газопровода вблизи ее территориальных вод откладывается. Для использования новой трубы также понадобятся отводы, а решение суда по Opal создает прецедент, замечает Зурабян.