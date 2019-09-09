Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом

Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Twitter зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд Трехсторонних газовых переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», — написал он в своем микроблоге.

Ранее он предлагал провести переговоры по условиям транзита и поставок российского газа в Европу 16 сентября. Москва и Киев свою готовность к переговорам подтверждали. По данным источников РБК, Шефович выступает за заключение транзитного контракта на десять лет.

Действующий контракт на поставки российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. К началу следующего года должны запустить вторую нитку газопровода «Северный поток-2». Глава российского Минэнерго Александр Новак указывал, что уже предлагал Киеву продлить контракт еще на год, но никакого ответа от Киева не получал.