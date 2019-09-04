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Евгений Гинер выходит на мусорное поле
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Газета
Евгений Гинер выходит на мусорное поле
Газета № 131 (3086) (0409) Бизнес,
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Евгений Гинер выходит на мусорное поле
Президент ФК ЦСКА учредил компанию по утилизации бурового шлама
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер оказался совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов, а также использованной бытовой и компьютерной техники
Евгений Гинер (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Компания «Корпорация инновационных технологий» (КИТ) подала заявку на проведение общественных слушаний по проекту утилизации отходов с получением из них новых материалов, следует из документов компании, с которыми ознакомился РБК.

КИТ, зарегистрированная 17 июня 2019 года в селе Внуково Московской области, намерена утилизировать нефтяные и буровые отходы в Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе, где работает большинство российских крупных нефтяных компаний, а также Краснодарском и Красноярском краях, следует из документов. Компания владеет лицензиями на обращение с опасными и неопасными отходами, она будет оказывать услуги по их перевозке, указано в ЕГРЮЛ.

По данным СПАРК, 35% КИТ 29 августа получил Евгений Гинер, став крупнейшим акционером. Его партнерами являются гендиректор компании Сергей Елфимов (22,5%), а также Алексей Шармазанов (20,5%), Вера Митрофанова (15%) и Михаил Платков (7%).

Гинер через своего представителя подтвердил РБК, что учредил компанию «Корпорация инновационных технологий» и является ее основным акционером. «Компания намерена оказывать нефтяным компаниям услуги по утилизации буровых шламов с использованием специально разработанной уникальной технологии производства композитного строительного материала из них», — сказал бизнесмен. Он отказался раскрыть инвестиции в проект и потенциальных заказчиков. РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Ущерб от незаконных свалок буровых отходов

Структура Минздрава в марте 2018 года отчиталась об обнаружении несанкционированных свалок буровых отходов на месторождениях «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в Западной Сибири и ХМАО. Эксперты оценили ущерб в 500 млрд руб., в том числе от занижения класса опасности отходов. Тогда Росприроднадзор пообещал проверить документы по обращению с отходами у нефтяников и их подрядчиков.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов сказал РБК, что буровые шламы и нефтяные отходы относятся к отходам не ниже четвертого класса опасности и подлежат утилизации. Их незаконное хранение вне специально отведенных амбаров приводит к причинению ущерба природе и почвам. «Компания, которая претендует на работу с нефтяниками по утилизации буровых шламов, обязана получать экологическую экспертизу своей технологии утилизации шламов в Росприроднадзоре. Но запроса на экспертизу от КИТ пока не поступало», — отметил Амирханов. По его словам, ряд участников рынка уже производят строительные материалы из буровых отходов, целесообразность их применения зависит от климата и условий конкретного региона. Главный научный консультант «НПО Химпромтех» профессор Николай Самутин отметил, что на обезвреживание отходов нефтегазовой промышленности в России расходуется около 300 млрд руб. в год, из которых до 70% приходится на ХМАО.

Гинер добавил, что также является акционером компании «Дмитровский завод РТИ» (владеет 25%, по данным СПАРК, еще 10% — у Платкова), который занимается переработкой использованных автомобильных шин.

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В ближайшее время бизнесмен планирует запустить третий проект — по утилизации использованной бытовой и компьютерной техники, текстиля и других отходов. Инвестиции во все три проекта, связанные с обращением с отходами, бизнесмен оценивает в несколько сотен миллионов рублей. «К проектам сбора и утилизации бытовых и твердых коммунальных отходов у меня интереса нет», — добавил он.

Евгения Гинера, который родился в Харькове, «Ведомости» называли другом семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Помимо футбольного клуба ЦСКА он владеет несколькими энергетическими активами в России и на Украине. Бизнесмен контролирует 65% ООО «ИК «Технопромэкспорт» (в августе 2016 года подписала контракт на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране, еще 35% компании у «Ростеха»), 99% ООО «Уралэнергоинвест», занимающегося торговлей химическими продуктами, и 9,9% в страховой компании «Капитал Лайф». Украинские СМИ также называют его одним из бенефициаров группы VS Energy, владеющей вторым по размеру оператором распределительных сетей на Украине после ДТЭК Рината Ахметова.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Тимофей Дзядко, Кирилл Сироткин.
Теги: Евгений Гинер , Инвестиции , утилизация отходов
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