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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Гинер приобрел 9,9% уставного капитала страховщика «Капитал Лайф»
Гинер официально стал владельцем 9,9% капитала страховщика «Капитал Лайф», впервые он заявил о правах на компанию в апреле 2018-го
Евгений Гинер (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Президент страховой компании «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») Евгений Гинер приобрел долю в 9,9% ее уставного капитала, говорится в поступившем в РБК сообщении страховщика.

«Эти 9,9% — один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», — заявил Гинер, которого цитирует компания.

В «Капитал Лайф» подчеркнули, что сейчас данные права зафиксированы в соответствии с английским правом и в 2019-м их оформление продолжится. Гинер и Центробанк будут проводить консультации для того, чтобы данный процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным.

Согласно базе СПАРК, доля Гинера в капитале «Капитал Лайф» составляет 405 млн руб., что соответствует 9,9%, оставшиеся 90,1% (3,64 млрд руб.) принадлежат ООО «Лайф Инвест», 97% которой принадлежит кипрской «Датлодикс Инвестмент Лимитед». Основным бенефициаром последней является Алхас Сангулия.

Финансы
Покрыть ОСАГО: как экс-владелец «Росгосстраха» продавал «РГС Жизнь»

«РГС-Жизнь» входила в состав «Росгосстраха» до конца 2017-го, в 2018-м компания сменила название на «Капитал Лайф», а в апреле того же года Гинер объявил себя ее владельцем.

Ребрендинг провели на фоне того, как «Росгосстрах», подал иск на 116 млрд руб. (позже сумма увеличилась до 151 млрд руб., суд отклонил иск) из-за использования страховщиком его товарных знаков. Это произошло после того, как «Росгосстрах» приобрел банк «ФК Открытие», а полномочия его президента Данила Хачатурова были прекращены досрочно.

Поскольку «РГС Жизнь» была продана, она не попала под санацию вместе с «ФК Открытие», в отличие от «Росгосстраха». Новый глава банка Михаил Задорнов заявил, что при прошлом руководстве в «Росгосстрахе» «царило воровство сверху донизу».

Сам Данил Хачатуров говорил, что передал Гинеру права на «РГС Жизнь» в рамках английского права по deed of trust (трастовый договор, передача прав собственности). По словам Хачатурова, он продал компанию владельцу ЦСКА, чтобы покрыть убытки «Росгосстраха» по ОСАГО. «В 2015 году убытков по ОСАГО у нас было 20 млрд руб., в 2016 году — 30 млрд руб., то есть где-то на рынке надо было взять 50 млрд руб., — значит, надо было что-то продавать», — рассказал он.

Авторы: Екатерина Литова, Константин Нагаев
Теги: Евгений Гинер, страховая компания
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