Гинер приобрел 9,9% уставного капитала страховщика «Капитал Лайф»

Гинер официально стал владельцем 9,9% капитала страховщика «Капитал Лайф», впервые он заявил о правах на компанию в апреле 2018-го

Евгений Гинер (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Президент страховой компании «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») Евгений Гинер приобрел долю в 9,9% ее уставного капитала, говорится в поступившем в РБК сообщении страховщика.

«Эти 9,9% — один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», — заявил Гинер, которого цитирует компания.

В «Капитал Лайф» подчеркнули, что сейчас данные права зафиксированы в соответствии с английским правом и в 2019-м их оформление продолжится. Гинер и Центробанк будут проводить консультации для того, чтобы данный процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным.

Согласно базе СПАРК, доля Гинера в капитале «Капитал Лайф» составляет 405 млн руб., что соответствует 9,9%, оставшиеся 90,1% (3,64 млрд руб.) принадлежат ООО «Лайф Инвест», 97% которой принадлежит кипрской «Датлодикс Инвестмент Лимитед». Основным бенефициаром последней является Алхас Сангулия.