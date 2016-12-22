Гинер стал совладельцем компании-производителя шин из Подмосковья

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем подмосковной компании ООО «Дмитровский завод РТИ», которая занимается производством и восстановлением резиновых шин и покрышек, следует из данных базы «СПАРК».

По данным на 24 октября, Гинер владеет 25% компании. В 2017 году чистая прибыль «Дмитровского завода РТИ» составила 17,7 млн руб. Основной деятельностью компании является обработка отходов резины, также на заводе производят и восстанавливают шины и покрышки.

Это не единственная компания, совладельцем которой является Гинер. В «СПАРК» указано, что ему принадлежит по 99% ООО «Союз», которое занимается инвестициями в ценные бумаги, и ООО «Уралэнергоинвест», занимающегося торговлей химическими продуктами.

Кроме того, Гинер владеет 65% «Технопромэкспорта», основным видом деятельности которого является торговля оборудованием. Другие 35% этого предприятия принадлежат «Ростеху».

В апреле Гинер рассказал, что собственником страховой компании «РГС Жизнь», позже переименованной в «Капитал Лайф», является он. Однако в октябре в Центробанке заявили, что бизнесмен и президент ЦСКА так и не представил подтверждений своих слов.