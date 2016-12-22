Компания Гинера выбыла из тройки лидеров на рынке страхования жизни

Страховая компания «Капитал Лайф» потеряла за квартал две позиции в рейтинге страховщиков жизни по сбору премий и оказалась за пределами тройки лидеров. Основная причина — потеря каналов продаж из-за конфликта с «ФК Открытие»

Евгений Гинер (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Страховая компания Евгения Гинера, поменявшая в сентябре 2018 года название с «РГС-Жизнь» на «Капитал Лайф», по итогам первых девяти месяцев текущего года покинула тройку лидеров рынка страхования жизни, опустившись на пятое место по сборам премий, следует из предварительных данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с которыми ознакомился РБК.​

Предыдущий год «РГС-Жизнь» завершила в качестве второй по величине компании на рынке вслед за «дочкой» Сбербанка «Сбербанк Страхование жизни», но уже в первом квартале начала терять позиции — ее продажи падали, тогда как у других игроков росли двухзначными темпами. Вскоре компания Гинера пропустила вперед участника еще одной финансовой группы — «АльфаСтрахование-Жизнь». По итогам первого полугодия компании Гинера удалось сохранить третью позицию, но за третий квартал ее обогнали «Ренессанс жизнь» и «ВТБ Страхование жизни».

Сборы «Капитал Лайф» за девять месяцев составили 22,6 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года они были почти в два раза выше — 42 млрд руб. Темпы падения премий «Капитал Лайф» усиливаются от квартала к кварталу — если в первом квартале снижение составляло 17,1%, то в первом полугодии — уже 40%, а за три квартала — почти 54%.

Бум на рынке

Общие же сборы на рынке страхования жизни за девять месяцев 2018 года, наоборот, выросли на 36%, до 342,6 млрд руб., сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. У лидера рынка страхования жизни с долей почти 40% — «Сбербанк Страхование жизни» — сборы премий выросли на 75%, с 70 млрд до 123 млрд руб., у второго по размеру страховщика жизни «АльфаСтрахование-Жизнь» рост составил 20% (до 43 млрд руб). Поднявшаяся на третье место «Ренессанс жизнь» нарастила сборы на 47% (до 25 млрд руб.), а занявшая четвертое место «ВТБ Страхование жизни» собрала за девять месяцев 23,5 млрд руб. премий (рост на 80%).

В «Капитал Лайф», как и ранее, сокращение премий объясняют отсутствием у компании банковского канала продаж, указывая, что самый большой рост показывают страховщики жизни, аффилированные с банками. По словам генерального директора компании Евгения Гуревича, для выправления ситуации компания активно наращивает продажи через агентов, расширяет свою агентскую сеть и делает ставку на накопительное страхование жизни и классические продукты страхования жизни.

В целом основной рост рынку страхования жизни обеспечивают продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые реализуются в основном через банковские каналы и позиционируются как выгодная альтернатива вкладу. На ИСЖ пришлось 60% собранных премий (206,5 млрд руб.) по страхованию жизни, свидетельствуют данные ВСС. Лидерам рынка именно ИСЖ обеспечивает больше половины роста премий — у «Сбербанк Страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» на этот вид страховок приходится 60% от сборов (80 млрд и 27 млрд руб. соответственно). У «Капитал Лайф» же на долю ИСЖ пришлось менее половины сборов — 44,2% (10 млрд руб.), тогда как еще в первом ​полугодии было 59%. Банк «ФК Открытие», который ранее обеспечивал значительную часть продаж ИСЖ «Капитал Лайф», прекратил продажу ее полисов в апреле, а компания «Росгосстрах», входящая в группу «Открытие», прекратила отношения с «Капитал Лайф» еще в конце января.