Компания Гинера выбыла из тройки лидеров на рынке страхования жизни

Страховая компания Евгения Гинера, поменявшая в сентябре 2018 года название с «РГС-Жизнь» на «Капитал Лайф», по итогам первых девяти месяцев текущего года покинула тройку лидеров рынка страхования жизни, опустившись на пятое место по сборам премий, следует из предварительных данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с которыми ознакомился РБК.
Предыдущий год «РГС-Жизнь» завершила в качестве второй по величине компании на рынке вслед за «дочкой» Сбербанка «Сбербанк Страхование жизни», но уже в первом квартале начала терять позиции — ее продажи падали, тогда как у других игроков росли двухзначными темпами. Вскоре компания Гинера пропустила вперед участника еще одной финансовой группы — «АльфаСтрахование-Жизнь». По итогам первого полугодия компании Гинера удалось сохранить третью позицию, но за третий квартал ее обогнали «Ренессанс жизнь» и «ВТБ Страхование жизни».
Сборы «Капитал Лайф» за девять месяцев составили 22,6 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года они были почти в два раза выше — 42 млрд руб. Темпы падения премий «Капитал Лайф» усиливаются от квартала к кварталу — если в первом квартале снижение составляло 17,1%, то в первом полугодии — уже 40%, а за три квартала — почти 54%.
Бум на рынке
Общие же сборы на рынке страхования жизни за девять месяцев 2018 года, наоборот, выросли на 36%, до 342,6 млрд руб., сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. У лидера рынка страхования жизни с долей почти 40% — «Сбербанк Страхование жизни» — сборы премий выросли на 75%, с 70 млрд до 123 млрд руб., у второго по размеру страховщика жизни «АльфаСтрахование-Жизнь» рост составил 20% (до 43 млрд руб). Поднявшаяся на третье место «Ренессанс жизнь» нарастила сборы на 47% (до 25 млрд руб.), а занявшая четвертое место «ВТБ Страхование жизни» собрала за девять месяцев 23,5 млрд руб. премий (рост на 80%).
В «Капитал Лайф», как и ранее, сокращение премий объясняют отсутствием у компании банковского канала продаж, указывая, что самый большой рост показывают страховщики жизни, аффилированные с банками. По словам генерального директора компании Евгения Гуревича, для выправления ситуации компания активно наращивает продажи через агентов, расширяет свою агентскую сеть и делает ставку на накопительное страхование жизни и классические продукты страхования жизни.
В целом основной рост рынку страхования жизни обеспечивают продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые реализуются в основном через банковские каналы и позиционируются как выгодная альтернатива вкладу. На ИСЖ пришлось 60% собранных премий (206,5 млрд руб.) по страхованию жизни, свидетельствуют данные ВСС. Лидерам рынка именно ИСЖ обеспечивает больше половины роста премий — у «Сбербанк Страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» на этот вид страховок приходится 60% от сборов (80 млрд и 27 млрд руб. соответственно). У «Капитал Лайф» же на долю ИСЖ пришлось менее половины сборов — 44,2% (10 млрд руб.), тогда как еще в первом полугодии было 59%. Банк «ФК Открытие», который ранее обеспечивал значительную часть продаж ИСЖ «Капитал Лайф», прекратил продажу ее полисов в апреле, а компания «Росгосстрах», входящая в группу «Открытие», прекратила отношения с «Капитал Лайф» еще в конце января.
«Капитал Лайф» не вошла в периметр сделки по продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в 2017 году и в итоге не попала под санацию группы, которую ЦБ начал в конце августа прошлого года. Первоначально считалось, что компания была продана основным владельцем бывшей РГС Данилом Хачатуровым в декабре 2016 года своему знакомому Алхасу Сангулии. Но в апреле 2018 года стало известно, что собственником «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, который оформил права на владения по английскому праву без регистрации собственности в России. ЦБ до сих пор не получил от Гинера всех документов, подтверждающих факт его владения компанией, говорил в октябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Новое руководство «ФК Открытие» высказывало недовольство отсутствием у «Росгосстраха» страховщика жизни и использованием «РГС Жизнь» бренда «Росгосстраха». В июне РГС создал собственную «дочку» по страхованию жизни — ООО «СК «РГС Страхование жизни» и подал иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. в связи с использованием товарного знака «Росгосстраха». «РГС Жизнь» в сентябре этого года официально сменила название на «Капитал Лайф».