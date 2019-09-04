Кремлевский выбор абхазского кандидата

Бывший сотрудник администрации президента России может возглавить правительство частично признанной республики

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния предложит пост премьера Иналу Ардзинбе, бывшему сотруднику администрации президента России. Украинские спецслужбы называли Ардзинбу куратором сепаратистских проектов

Инал Ардзинба (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Вышедший во второй тур президентских выборов в Абхазии Алхас Квициния предложит занять пост премьера республики Иналу Ардзинбе, имеющему российское гражданство и несколько лет проработавшему под руководством Владислава Суркова в одном из управлений администрации президента России. Об этом РБК сказал близкий к кандидату источник и подтвердил собеседник в правительстве республики.

Квициния в разговоре с РБК сообщил, что переговоров о том, кого из кандидатов на выборах поддержит Ардзинба, пока не было. Вместе с тем кандидат в президенты подтвердил, что контактирует «с абхазской диаспорой за рубежом», и добавил, что готов в случае своей победы привлекать новое поколение выходцев из Абхазии с опытом работы в России к государственному строительству.

Ардзинба отказался от комментариев. Источник, близкий к правительству республики, сказал, что Ардзинба рассмотрит предложение Квицинии, поскольку «заинтересован в реальной работе и кардинальных реформах по типу Сингапура, реформе МВД и жесткой борьбе с коррупцией».

Первый тур выборов президента кавказской республики, чью независимость признают несколько стран, включая Россию, и подавляющее большинство жителей которой имеют российские паспорта, прошел 25 августа. В нем приняли участие девять кандидатов, во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба и бывший заместитель главы администрации Сухума Алхас Квициния. Третье место занял заместитель министра иностранных дел Олег Аршба.

Квициния выдвинут одной из ведущих политической партий Абхазии — «Амцахара», сформированной на базе объединения ветеранов абхазо-грузинской войны. В первом туре он получил 18 929 голосов, или 21,97%. Это на 2% меньше, чем у Рауля Хаджимбы. Штаб Квицинии отмечает, что впервые в истории Абхазии из 129 тыс. избирателей республики только 20 тыс. поддержали действующую власть.

По мнению Хаджимбы, результаты первого тура говорят о том, что в обществе существуют различные мнения. «Это нормальный процесс», — заявил действующий президент абхазскому агентству «Апсныпресс».



Резервная фигура

Согласно официальной биографии, Алхас Квициния родился в 1969 году в Сухуме. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности «агроном». Квициния — ветеран грузино-абхазской войны 1992–1993 годов, награжден медалью «За отвагу». С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума. В 2015 году возглавил партию «Амцахара».

В выборах не участвовал оппозиционный лидер Аслан Бжания, в годы президентства Александра Анкваба занимавший пост председателя службы безопасности республики и считавшийся наиболее влиятельным лидером оппозиции. 18 апреля, за два месяца до выборов, Бжания был госпитализирован с диагнозом «вирусная пневмония», позже его родные и соратники выдвинули версию отравления. Из-за болезни Бжании выборы были перенесены — их планировалось провести 21 июля. Но Бжания не смог завершить лечение и не стал выдвигать свою кандидатуру. В итоге «Амцахара» выдвинула Квицинию.

По мнению главного редактора абхазской газеты «Чегемская правда» Инала Хашига, на выход Квицинии во второй тур повлиял не личностный фактор, а партийно-оппозиционный. «Оппозиционный блок выдвигал Бжанию, но в силу того, что его отравили, в спешном порядке был выдвинут лидер «Амцахары» Квициния, который никогда не имел президентских амбиций», — отмечает эксперт.

Алхас Квициния (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кандидат с кремлевской подготовкой

29-летний Инал Ардзинба — родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, чей клан считался одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — является дядей Инала Ардзинбы.

После окончания школы в Сухуме он поступил на факультет мировой экономики и политики Высшей школы экономики. В 2013 году, после окончания вуза, возглавлял делегацию России на саммите «Молодежной двадцатки» в Санкт-Петербурге и саммите «Молодежной восьмерки» в Лондоне.

С 2014 по 2018 год Ардзинба работал в управлении президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует помощник главы государства Владислав Сурков. В управлении он возглавлял департамент, курирующий Украину. Как утверждал экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, Ардзинба с 2014 по 2018 год активно занимался «созданием и координацией сепаратистских организаций и движений», таких как «Бессарабская народная рада» и движения за свободные экономические зоны в регионах Украины («Порто-франко» в Одессе, «Слобожанщина» в Харькове). В Кремле Ардзинба в том числе курировал работу с комитетом Совета Федерации по поддержке юго-востока Украины.

В 2015 году украинские власти объявили Ардзинбу в международный розыск.

В начале 2018 года член Общественной палаты России Максим Григорьев при поддержке секретаря Общественной палаты Абхазии Нателлы Акаба провел в Абхазии социологический опрос, согласно которому 36,27% респондентов из республики считают Ардзинбу «лидером, способным в перспективе возглавить страну, провести экономические, социальные и политические реформы». С 2017 года по инициативе Ардзинбы в Абхазии действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии».

В октябре 2018 года Ардзинба возглавил общественный совет при патриархе Кирилле. В марте 2019 года этот совет создал благотворительную платформу «Россия — в будущее». В том же году Ардзинба стал действительным госсоветником III класса.

Из Кремля он ушел из-за разногласий с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ по стратегии в отношении работы с Украиной Олегом Говоруном, рассказал РБК близкий к Кремлю источник. Вскоре и сам Говорун покинул управление на фоне сокращений в нем.

Последнее слово

Второй тур президентских выборов в Абхазии назначен на 8 сентября. Очевидного лидера второго тура сейчас нет, говорит Инал Хашиг: «Ни Хаджимба, ни Квициния не могут сказать, что они имеют контрольный пакет голосов во втором туре». По его мнению, шансы на победу значительно увеличатся у кандидата, который сможет заручиться поддержкой бывшего президента Александра Анкваба.

Олег Аршба, которого поддерживал Анкваб, в первом туре вошел в тройку лидеров, набрав 18 665 голосов. «Важно отметить, что электорат Аршбы полностью доверяет Анквабу и будет готов идти голосовать за того кандидата, которого поддержит бывший президент. Все ждут его заявления», — говорит Хашиг.

Кремль и российские спецслужбы от выборов равноудалены, все готовы работать с любым победителем, сказал РБК близкий к администрации президента России источник. По его словам, Хаджимба из-за проблем с рейтингом делает ставку на административный и финансовый ресурсы.

Хашиг считает, что для Москвы неважно, кто победит, так как все кандидаты настроены на диалог с Россией: «Гораздо важнее для Кремля то, чтобы выборы не переросли в нечто неконтролируемое. Для Москвы главное, чтобы в Абхазии было стабильно».

О том, что у Москвы и Сухума в последние годы сложились гармоничные отношения, заявил и помощник российского президента Владислав Сурков, посетивший Абхазию в конце июля.