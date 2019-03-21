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Совет при патриархе создал клуб меценатов с участием Баскова и Ротенберга

Общественный cовет при патриархе Московском и всея Руси Кирилле создал благотворительную платформу «Россия — в будущее». В совет клуба вошли телеведущий Андрей Малахов, бизнесмен Роман Ротенберг, глава совета при патриархе Инал Ардзинба, певец Николай Басков, актриса Надежда Михалкова, совладелец «Ингеоком-Траста» Эрнест Рудяк, депутат Думы от «Единой России» Евгений Марченко и другие, рассказал РБК координатор проекта Тимур Усманов.

Новое объединение реализует благотворительные инициативы по развитию молодежи и поддержке молодых лидеров и проекты по укреплению института семьи. У структуры будет свой исполнительный комитет для оперативной работы.

Одним из первых проектов станет создание «Университета будущего» — курсов для молодых государственных и общественных деятелей по лидерству и духовному развитию, отметил координатор проекта. «Мы хотим создать мощную благотворительную платформу, которая позволит привлечь к совместной реализации проектов максимальное число успешных молодых людей России», — заявил Усманов.

Меценаты профинансируют проект, который изначально будет оформлен в виде курсов при существующих вузах. Затем планируется сделать из курсов автономную образовательную площадку.

Межконфессиональный совет по делам молодежи создан при патриархе Кирилле в прошлом октябре. Совет занимается образованием и цифровизацией, благотворительностью, организацией культурно-массовых акций и международной деятельностью. Об этом говорил председатель нового совета Инал Ардзинба, прежде возглавлявший департамент в управлении президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ. Это управление курирует помощник главы государства Владислав Сурков.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Патриарх, благотворительность
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