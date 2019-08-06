Путин встретился в Сочи с президентом Абхазии в разгар выборной кампании

Президент России в Сочи встретился с президентом Абхазии. Путин выразил надежду, что выборы в республике будут способствовать дальнейшей стабилизации

Рауль Хаджимба и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с главой Абхазии Раулем Хаджимбой, который 25 августа рассчитывает переизбраться на новый срок. В ходе разговора стороны обсудили в том числе и предстоящие выборы президента Абхазии. Так, Путин выразил надежду, что они пройдут в соответствии с демократическими принципами, сообщает агентство «РИА Новости».

«Очень рассчитываю, что выборы будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике», — сказал Путин.

В свою очередь Хаджимба рассказал, что благодаря финансовой помощи из России в Абхазии строятся социально значимые объекты, дороги. «Следует отметить и те работы, возможность которых действительно даст Абхазии экономически развиваться», — заявил он.

Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания Россией независимости Абхазии. 26 августа 2008 года занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. В тот же день была признана независимость Южной Осетии. По времени ставшая уже традиционной встреча в августе совпала с идущей в республике кампанией по выборам президента. Выборы должны состояться 25 августа.

Всего ЦИК Абхазии зарегистрировала десять кандидатов, среди которых и действующий президент Рауль Хаджимба. Его основными конкурентами являются председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния, выдвинутый раннее отказавшимся от участия в выборах лидером оппозиции Асланом Бжанией, и бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба (его поддержал бывший президент Александр Анкваб). По мнению эксперта Российского совета по международным делам Сергея Маркедонова, в случае победы одного из них не исключено, что во главе правительства будут Аслан Бжания или Александр Анкваб.