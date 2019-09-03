Красноярск расплывается по регионам

Правительство решило сократить число общероссийских экономических форумов

Один из крупнейших экономических форумов, который проводился более 15 лет подряд, будет заменен форумом нацпроектов. Он будет проходить в разных регионах

Российский саммит KEF'2019 в Красноярске (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — заявил РБК Осипов. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Константин Чуйченко, добавил собеседник РБК.

Как проходил Красноярский форум

Первое мероприятие под названием «Инвестиционный форум регионального развития» прошло 15–17 апреля 2004 года в красноярском Театре музыкальной комедии, в его работе приняли участие около 700 гостей, в том числе тогдашний глава «Роснефти» Сергей Богданчиков, который представлял крупный инвестиционный проект — развитие Ванкорского нефтегазового месторождения. Но форум все равно оставался небольшим деловым мероприятием при администрации Красноярского края. За несколько лет он превратился в один из важных съездов российских политиков и бизнесменов, хотя и уступал по масштабу экономическим форумам в Петербурге (проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии российского президента) и Сочи (существует с 2002 года, первоначально назывался региональным экономическим форумом «Кубань», а в 2003 году перешел под патронат федерального правительства), а также Восточному экономическому форуму во Владивостоке, который проводится с 2015 года.

Именно на КЭФе Медведев в феврале 2008 года выступил с программной речью как кандидат в президенты, представив экономическую программу развития страны, рассчитанную на четыре года. Тогда он сказал, что

необходимо сконцентрироваться на четырех «и» — институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях.



В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло с 5,5 тыс. до 9 тыс. человек, заявил Козак, подводя итоги форума 30 марта. По его словам, в общей сложности здесь были подписаны соглашения почти на 600 млрд руб. (на Петербургском форуме — на 3,27 трлн руб. без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной, в Сочи — на 968 млрд руб.). Но в основном соглашения на КЭФе были вокруг регионального комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который затрагивает Красноярский край, Хакасию и Туву, добавил тогда он.

На пяти крупнейших по объемам форумов в Красноярске были заключены соглашения на общую сумму 1,4 трлн руб.

Организация форума обошлась в 2014 году примерно в $3 млн (на тот момент около 90 млн руб.), говорил в марте 2014 года Александр Усс, который на тот момент занимал пост спикера Законодательного собрания. В последующие годы бюджет мероприятия оставался на уровне 100 млн руб.: например, ровно 100 млн руб. в 2016 году и 99 млн руб. в 2017-м. Но последний форум, который прошел в марте 2019 года, обошелся дороже, рассказал РБК источник, близкий к организаторам, не назвав точную сумму.

Перезагрузка под нацпроекты

«Очевидно, что любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию. Так, Российский инвестиционный форум [в Сочи] в этом году сосредоточился на теме национальных проектов», — сказал РБК представитель Козака Илья Джус. По его словам, оргкомитет Красноярского экономического форума под руководством вице-премьера также поставил задачу по «перезагрузке» форума, организаторы сосредоточились на кардинальном переформатировании содержательной программы форума.

«Эта задача была эффективно реализована как по составу экспертов и участников дискуссий, так и по тематике пленарной сессии и основных круглых столов. Тема повышения конкурентоспособности как в разрезе страны в целом, так и отдельных отраслей экономики вывела КЭФ в федеральную повестку, перезапустив интерес к форуму», — добавил Джус.

Джус подчеркнул, что решение о расформировании федерального оргкомитета КЭФа пока не принималось. После выхода статьи на сайте РБК губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что КЭФ изменит формат. «Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам», — отметил он. «Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным», — добавил Усс. По его словам, на форуме будет уделено внимание развитию проекта «Енисейская Сибирь», через который Иркутская область также хочет обеспечить управление своими проектами. «Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов», — подчеркнул губернатор.

На запрос РБК в пресс-службе правительства Красноярского края не ответили.

Управляющий партнер Sputnik Management Company (оператор Красноярского форума, отвечавший в том числе за программу) Булат Столяров отказался от комментариев.

Общий бюджет нацпроектов, которым будет посвящен новый форум, пришедший на смену КЭФу, должен составить около 25,7 трлн руб., или примерно $400 млрд, говорил президент Владимир Путин в июне. «Мы приняли решение, выделили основные задачи, цели развития и организовали их работу в рамках так называемых национальных проектов, и они, эти проекты, предполагают объединение усилий государства, регионов Российской Федерации, общества, разумеется, и бизнеса для решения общих задач, а также концентрацию серьезных ресурсов на выполнение, достижение тех целей, которые мы перед собой ставим», — отмечал он.

Среди приоритетов нацпроектов такие направления, как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства и развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики.