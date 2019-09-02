На обе руки мастер

ВЭБ приобретает блокпакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ вскоре купит блокпакет в НПФ «Благосостояние», который работает с корпоративными программами РЖД. Статус государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги «молчунов», меняться не будет

Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

ВЭБ.РФ купит блокпакет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние», принадлежащем РЖД, Газпромбанку и РСХБ, рассказал журналистам предправления ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Ориентир по срокам — один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние», — сообщил Шувалов.

НПФ для ВЭБа

Принадлежащая ВЭБу государственная управляющая компания (ГУК) инвестирует деньги «молчунов», то есть граждан, которые остались в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и не выбрали себе ни один из негосударственных пенсионных фондов. На конец первого полугодия 2019 года ГУК ВЭБа управляла активами на 1,7 трлн руб.

С 2016 года в правительстве и Центральном банке обсуждаются варианты реформирования пенсионной системы, наиболее известная концепция из предложенных — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Концепция ИПК изначально подразумевала автоподключение граждан к отчислению денег с зарплаты на будущую пенсию в НПФ и постепенный рост отчислений с каждым годом в случае, если сотрудник не откажется от них. Общественное обсуждение системы ИПК так и не началось из-за разногласий в правительстве, ЦБ и администрации президента, а власти решили отказаться от концепции автоподписки. Минфин и ЦБ обещают представить новую систему «без принуждения к вступлению», при этом она не будет носить название ИПК.

В рамках ИПК Минфин обсуждал с ВЭБом наделение ГУК полномочиями НПФ, что позволило бы ей продолжить инвестировать средства «молчунов» в новой системе. Несмотря на переформатирование концепции ИПК и неопределенные сроки ее вступления в силу, ВЭБ от идеи получить собственный НПФ отказываться не стал.

«Если вы посмотрите на результаты по доходности [ГУК], они стабильно одни из самых высоких в системе», — сказал Шувалов. «Но это работа в системе обязательного, государственного пенсионного обеспечения», — отметил он. ВЭБ же хочет сделать упор на корпоративные программы.

Почему «Благосостояние»

«Благосостояние» — фонд, управляющий корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. В 2018 году РЖД, которые владели в НПФ более 50%, пришлось его акционировать по требованию закона. При сохранении своей доли в фонде РЖД пришлось бы отражать его обязательства (более 300 млрд руб.) в своей отчетности, что усложнило бы для компании привлечение заимствований. Для фонда нашлись два инвестора из числа госбанков.

НПФ «Благосостояние» — один из крупнейших фондов на рынке: его активы на второй квартал составляют 421,6 млрд руб., капитал — 76 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ за второе полугодие. Фонд не занимается размещением пенсионных накоплений в рамках ОПС и специализируется на корпоративных программах, то есть негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Под его управлением находится 402 млрд руб. пенсионных резервов — средства 1,3 млн клиентов. Доходность от инвестирования накоплений после вычета выплаты вознаграждения УК за полгода составила 7,25%. Но фонд убыточен: в 2017 году — на 13,1 млрд руб., в 2018 году — уже меньше, на 9,2 млрд руб.

Выбор пал на «Благосостояние», потому что фонд занимается корпоративными программами, на которые собирается делать упор ВЭБ. «Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников», — объяснил Шувалов.

При этом ВЭБ не будет отказываться от ГУК, отметил Шувалов. «ГУК переформатироваться не будет, она продолжит работать с накоплениями. Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению и как акционер НПФ «Благосостояние» — с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования», — сказал предправления ВЭБа.

Итоговая цель, по словам Шувалова, — создать пенсионный фонд, которому доверяли бы и власти, и граждане. «Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, и организации-работодатели, и граждане смогут доверять. А также избежать неприятных ситуаций, в который раньше попадали некоторые НПФ», — сказал он.

Банки и вагоны «Благосостояние» контролирует Абсолют Банк (банк не ответил на запрос РБК), санируемый им Балтинвестбанк, крупную лизинговую компанию «Трансфин-М» и т.д. «Трансфин-М» (владеет 53 тыс. вагонов) сейчас продается «ТФМ-Гарант», принадлежащей бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру (70%) и топ-менеджерам «Трансфин-М». ФАС уже одобрила сделку.

Как оценивался НПФ

НПФ при акционировании в 2018 году разместил акции в размере только 70% своего капитала. ГПБ тогда получил 50% минус одну голосующую акцию, РСХБ — 19,5%, у РЖД осталось 25% плюс одна акция, остальное — у миноритариев, связанных с РЖД.

«Благосостояние» сообщало, что финансовые инвесторы (ГПБ и РСХБ) получили свои доли в обмен на инвестиции в 15 млрд руб. — таким образом, в эту сумму оценивалось 48,7% всех акций НПФ, или 69,5% голосующих.

Пока не ясно, в каком формате свой блокпакет будет выкупать ВЭБ — только у акционеров или еще и через дополнительную эмиссию.

Пресс-служба «Благосостояния» отказалась от комментариев, РБК направил запрос в ВЭБ.

«Лет пять назад стоимость фондов составляла 10–15% от объема активов», — отмечает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. «Дальнейшие изменения в законодательстве и на рынке привели к тому, что фонды резко просели в стоимости», — говорит он. На основе данных о прошлогоднем акционировании стоимость фонда можно было оценить почти в 31 млрд руб., или 7,6% активов на 2018 год (407,6 млрд руб.).

Если ВЭБ заинтересован в развитии корпоративных программ и акции выкупались у одного из действующих акционеров, сделка могла пройти по интересной для продавца цене, полагает Ногин.