Россиян оставят без «индивидуального пенсионного капитала»

Минфин и ЦБ решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал», остальные детали новой системы накопительных пенсий обещают раскрыть через неделю

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Новая накопительная пенсионная система, перейти на которую планировалось в 2020 году, вопреки прежним заявлениям не получит названия индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецов, первый зампред ЦБ. — РБК) через неделю объявим во всех деталях. Это не будет называться ИПК. [Как именно], мы объявим», — сказал замминистра.

Замглавы Минфина пояснил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК и может быть объявлен через неделю.

«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению», — заверил Моисеев.