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Финансы ,  
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Россиян оставят без «индивидуального пенсионного капитала»
Минфин и ЦБ решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал», остальные детали новой системы накопительных пенсий обещают раскрыть через неделю
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Новая накопительная пенсионная система, перейти на которую планировалось в 2020 году, вопреки прежним заявлениям не получит названия индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецов, первый зампред ЦБ. — РБК) через неделю объявим во всех деталях. Это не будет называться ИПК. [Как именно], мы объявим», — сказал замминистра.

Замглавы Минфина пояснил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК и может быть объявлен через неделю.

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«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению», — заверил Моисеев.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. В августе 2018 года Минфин сообщал о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следовало, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года.

В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект об ИПК готов, но его публичное обсуждение откладывается «из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения».

В июле 2019 года источники РБК сообщили, что ЦБ и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы ИПК на 2020 год. По словам собеседников РБК, дело в том, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина.

Проведенный экспертами Левада-центра опрос показал, что большинство россиян не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.

Авторы: Евгений Калюков, Татьяна Ломская
Теги: индивидуальный пенсионный капитал, Алексей Моисеев
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