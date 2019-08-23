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Бывшему топ-менеджеру РЖД разблокировали продажу лизинговой компании
Антимонопольная служба одобрила продажу лизинговой компании «Трансфин-М», подконтрольной пенсионному фонду РЖД, бывшему топ-менеджеру монополии Алексею Тайчеру. Незадолго до этого он ушел в отставку с поста советника главы РЖД
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со второй попытки одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» в пользу «ТФМ-Гарант», принадлежащей бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру (70%) и топ-менеджерам «Траснфин-М». Об этом сообщили в ФАС и подтвердил РБК представитель «ТФМ-Гарант». Ранее об этом сообщали «Ведомости».

«Трансфин-М», которая владеет 53 тыс. вагонов, принадлежит НПФ «Благосостояние», подконтрольному РЖД. В конце июня в НПФ «Благосостояние» сообщали, что достигли договоренности по продаже компании, но не раскрывали потенциальных покупателей. «Цена продажи — около 35 млрд руб., что соответствует коэффициенту к капиталу более 1,4. К тому же часть стоимости была получена в виде дивидендов от ТФМ», — говорил представитель фонда.

Но в начале июля ФАС отказалась одобрять ходатайство компании Тайчера и партнеров. «Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие — полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», — говорилось в сообщении ведомства. Тайчер до конца 2018 года возглавлял «дочку» РЖД — Федеральную грузовую компанию (ФГК), крупнейшего оператора железнодорожных вагонов в России, а затем стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова на общественных началах, курирующим логистический блок. А уже через две недели после этого стало известно, что Тайчер ушел с поста советника.

«ТФМ-Гарант» оперативно выполнил представленное ФАС требование и уведомил об этом Федеральную службу», — сказал РБК представитель «ТФТ-Гарант». Благодаря «конструктивному диалогу» сторон в процессе рассмотрения ходатайства удалось достичь взвешенного решения, позволяющего компании в ближайшее время завершить сделку, добавил он.

Источники РБК ранее рассказывали, что после покупки «Трансфин-М» Тайчер с партнерами может создать железнодорожного оператора вместе с ВЭБ.РФ. У «дочки» госкорпорации — «ВЭБ-лизинга» — 42 тыс. вагонов, которые оцениваются в 78 млрд руб., говорил один из собеседников РБК. В случае объединения парков вагонов «Трансфин-М» и «ВЭБ-лизинг» новая компания могла бы приблизиться по размеру к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина — и стать третьим оператором в России по объему вагонов после ФГК и ПГК.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, ВЭБ
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