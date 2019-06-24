СМИ узнали о готовящейся сделке НПФ «Благосостояние» на 35 млрд руб.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) договорился о продаже лизинговой компании «Трансфин-М». Покупателем станет структура бывшего гендиректора Федеральной грузовой компании Алексея Тайчера, узнал «Коммерсантъ»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

НПФ «Благосостояние» договорился о продаже одного из своих крупнейших активов — лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ). Об этом сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

Покупателем, по данным издания, станет компания «ТФМ-Гарант». 70% этой компании принадлежит бывшему главе Федеральной грузовой компании (ФГК), ныне советнику гендиректора ОАО РЖД на общественных началах, члену совета директоров ТФМ и ГТЛК Алексею Тайчеру. Остальная доля отойдет новому менеджменту ТФМ: членам правления Максиму Анищенкову, Александру Голанду и Ивану Благодатских.

Информацию о том, что договоренность по сделке достигнута, «Коммерсанту» подтвердили в НПФ «Благосостояние». Покупателя там не назвали. «Цена продажи около 35 млрд руб., что соответствует коэффициенту к капиталу более 1,4. К тому же часть стоимости была получена в виде дивидендов от ТФМ», — уточнил собеседник издания.

В ВТБ и «Трансфин-М» от комментариев отказались.

Переговоры о продаже ТФМ велись полтора года, на актив также претендовали ВТБ и Сбербанк. Обсуждаемая цена находилась в диапазоне 33–38 млрд руб. Интерес к «Трансфин-М», по данным «Коммерсанта», проявляла и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).