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«Аэрофлот» поделится «Победой»
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Газета
«Аэрофлот» поделится «Победой»
Газета № 125 (3080) (2708) Бизнес,
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«Аэрофлот» поделится «Победой»
Крупнейший российский лоукостер готовится к IPO
Глава «Аэрофлота» заявил о том, что изучает возможность размещения на бирже своего лоукостера — «Победы». Акции компании хотят продать совсем недешево, исходя из оценки 100% от $800 млн до $1 млрд
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Аэрофлот» начал подготовку к IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) дочерней компании «Победа», заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Речь идет о продаже до 25% акций. «Мы на совете директоров «Аэрофлота» в начале года озвучили вопрос IPO «Победы», но только небольшой части. Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно», — отметил Савельев.

По словам Савельева, оценка «Победы», которую дают аналитики, — от $800 млн до $1 млрд. Компания с начала года работает «с некоторыми отечественными банками на этот предмет», добавил он.

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В конце октября 2018 года на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным Савельев оценивал «Победу» в $612 млн. «Две оценки, прямое сравнение и математическая модель, которую сделали эксперты, показывают, что она стоит $612 млн. Вот сегодняшняя цена «Победы», — сказал тогда он. Кто готовил оценку лоукостера к встрече с Путиным и сейчас, представитель «Аэрофлота» не сказал.

Аналитики Сбербанка в отчете от 7 августа, посвященном «Аэрофлоту», оценили «Победу» в $800 млн, исходя из показателей роста перевозок пассажиров, занятости кресел и маржинальности, по которым «Победа» опережает как средний показатель по группе «Аэрофлот», так и своих конкурентов в секторе — Ryanair, Easyjet и другие. Для оценки «Победы» Сбербанк также применил дисконт в 40% к ее мировым аналогам.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов назвал эту оценку «немного завышенной». «По нашим расчетам, исходя из показателей прибыли компании за последние три года, а также актуальной для основных мировых лоукостеров оценки капитализации в 12–15 прибылей стоимость «Победы» может составлять около $650–700 млн», — добавил он.

Савельев не стал говорить о сроках возможного размещения акций «Победы» на бирже и других деталях, сославшись на то, что это решение принимает совет директоров «Аэрофлота». «Но этот вопрос мы прорабатываем», — добавил он. Вопрос об IPO обсуждался теоретически на советах директоров «Аэрофлота» и «Победы», но не выносился как пункт повестки дня, сказал РБК источник, близкий к группе.

«Я считаю, что сама по себе капитализация не может быть целью. Можно ее надуть, но это будет пузырь… Цель менеджмента — это достигать того, что диктует ему акционер: прибыль, темпы роста пассажиропотока. Пока задач по выводу компании на биржу не стоит», — говорил в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков в декабре 2018 года. РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

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Стремительный рост лоукостера

«Победа», созданная в 2014 году, в мае 2018 года впервые вошла в пятерку крупнейших авиакомпаний России, перевезя 7,1 млн человек. За первое полугодие 2019 года у «Победы», в парке которой сейчас 30 самолетов Boeing 737-800, было 5,6 млн пассажиров — на 44,7% больше, чем годом ранее. Число пассажиров российских авиакомпаний в целом за январь—июнь выросло лишь на 12,1%, до 57,7 млн человек, сообщала Росавиация.

За 2018 год «Победа» получила 35,5 млрд руб. выручки и 2 млрд руб. чистой прибыли. При этом в уставный капитал «Победы» было вложено лишь $50 млн, говорил Савельев на встрече с Путиным в октябре 2018 года.

По итогам 2019 года авиакомпания рассчитывает перевезти 10 млн пассажиров. С дальнейшим ростом пассажиропотока лоукостера глава «Аэрофлота» связывает реализацию стратегии всей группы, которая предполагает почти удвоение числа пассажиров — с 50,1 млн в 2017 году до 90–100 млн в 2023 году, из них на «Победу» должно прийтись 25–30 млн человек. «У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году. И с лоукостером «Победа» нам это возможно, без него — нереалистично», — сказал Савельев «Интерфаксу».

Такой стремительный рост «Победы» можно объяснить тем, что эта компания по сути единственный в России лоукостер и ее ценовая политика очень привлекательна для пассажиров, особенно эффективны промоакции по продаже билетов по ценам ниже 1000 руб., сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Еще одна составляющая успеха — новый флот, благодаря которому у компании самый высокий показатель занятости кресел — 94%, добавляет он.

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Бизнес

Агрессивному росту «Победы» также способствует изменение отношения россиян к полетам лоукостерами, за последний год они стали чаще выбирать компании с более низкой стоимостью базовых билетов, недавно выяснил Сбербанк. За год число респондентов, летающих такими компаниями, увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го, на оба варианта перелета — традиционными авиакомпаниями (вроде «Аэрофлота» и Air France) и лоукостерами — был согласен 31% опрошенных.

Риски для «Победы»

«Победа» пришла на смену другой «дочке» «Аэрофлота» — «Добролету», который после нескольких месяцев работы попал под европейские санкции из-за полетов в Крым. Санкционные риски в отношении российских компаний сохраняются, поэтому потенциальным инвесторам перед IPO нужны гарантии, что «Победа» не попадает под санкции, замечает Бурмистров, но, по его мнению, этот риск «не очень большой». В Крым компания не летает.

Еще один риск — решения регуляторов. Чиновники не раз предъявляли претензии к авиакомпании из-за агрессивного роста. В апреле прошлого года замминистра транспорта Александр Юрчик выступил против экспансии компании на зарубежные рынки, напомнив, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России. В ответ на это Калмыков напомнил, что перевозчик лишь выполняет указания акционера («Аэрофлота»), а пассажир должен иметь возможность дешево летать не только по стране, но и за рубеж.

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Но в середине августа 2019 года стало известно, что и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в письме на имя вице-премьера Максима Акимова призвал ограничить число международных рейсов перевозчика. Он считает «целесообразным», чтобы при распределении международных маршрутов решение относительно «Победы» принималось в соответствии с «государственными задачами по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях». «Присутствие авиакомпании «Победа» на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы «Аэрофлот». Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного — два шага назад», — пояснял РБК замруководителя ФАС Александр Редько.

Но благодаря зарубежным рейсам лоукостер зарабатывает, что в том числе позволяет ему летать по России, отметил Савельев.

В ФАС считают, что «Победа» должна развиваться внутри страны либо ее придется приватизировать. Глава «Аэрофлот» уверен, что продажа контроля в компании «контрпродуктивна» (для реализации стратегии группы), но в интервью «Интерфаксу» он не исключил продажи пакета акций «Победы» стратегическому инвестору.

«Победа» стремится максимально сокращать расходы и вводить дополнительные услуги за отдельную плату, поэтому на нее нередко поступают жалобы от пассажиров — из-за ограничений по размеру ручной клади, отсутствия бесплатной еды на рейсе и т.д. «Скандальная репутация «Победы» в социальных сетях никаким образом не повлияет на оценку [в ходе IPO]. Они занимают жесткую позицию в ряде принципиальных вопросов экономической эффективности, и в процессе выстраивания жестких правил неизбежно возникают инциденты», — уверяет Бурмистров.

Но для минимизации рисков перед IPO «Победе» следует отказаться от закупки Boeing MAX, считает глава «INFOLine-Аналитики». Большинство стран, в том числе Россия, прекратили в марте 2019 года эксплуатацию самолета MAX после двух катастроф с этим лайнером. Лоукостер заказал 15 таких самолетов, начало поставок ожидалось в ноябре.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко.
Теги: «Аэрофлот» , «Победа»
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