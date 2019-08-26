Зерновой лидер проращивается в госбанке

ВТБ выступил с инициативой создания нового национального агрохолдинга

ВТБ намерен создать на базе уже имеющихся у него активов Объединенный зерновой холдинг и потеснить иностранных трейдеров. Но, предупреждает банк, без поддержки государства не обойтись. Минсельхоз настроен скептически

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Президент ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом. О письме, датированном 26 июня 2019 года, первым сообщило агентство Reuters, РБК ознакомился с его содержанием.

Новый игрок — Объединенный зерновой холдинг — может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы», говорится в письме. Сейчас, написал Костин, определяющую роль в стратегическом для России экспорте зерна играют международные компании — они, по экспертным оценкам, контролируют 25% мощностей по перевалке зерна в портах и 50% продаж российской пшеницы на мировых рынках «не всегда на оптимальных для России условиях».

О чем просит Костин

Чтобы на рынке зерна через два-три года полноценно заработал новый холдинг, необходимы дополнительные шаги. В письме Костина президенту четыре просьбы.

Поручить правительству рассмотреть вопрос об объединении зерновых портовых кластеров в Новороссийске и Тамани. Сейчас 50% зернового терминала «Тамань» принадлежит находящемуся под российскими санкциями украинскому агрохолдингу Kernel. ВТБ вел переговоры о его выкупе — банк предварительно согласовал условия выкупа пакета Kernel, но для завершения сделки нужно разрешение правительства.

Помочь в строительстве железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в портах Тамани и Новороссийска для «расшивки» узких мест, а именно — содействовать в утверждении соответствующих инвестиционных планов РЖД и «Автодора».

Продлить срок эксплуатации вагонов-зерновозов в 2020–2023 годах, проведя их капитальный ремонт и модернизацию. Это позволит не допустить дефицита на рынке перевозок зерна и сгладить ценовые колебания на внутреннем рынке. Осенью 2017 года с нехваткой вагонов для перевозки зерна столкнулись целые регионы.

Поручить правительству подготовить решения о приватизации Объединенной зерновой компании (сейчас 50% плюс одна акция у Росимущества, остальное у ВТБ) и продать инвесторам 25% компании. Вопрос о приватизации ОЗК обсуждался много лет, но все время откладывался из-за того, что на ее балансе находится интервенционный фонд: ОЗК является агентом по проведению государственных зерновых интервенций. В письме Путину Костин также просит передать функции госагента по проведению зерновых интервенций от ОЗК к Минсельхозу.

Реакция на письмо

Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву рассмотреть предложение, свидетельствует имеющаяся у РБК копия письма Костина с резолюцией президента. В пресс-службе правительства подтвердили, что «работа в этом направлении идет», отказавшись от других комментариев.

В Минсельхозе заявили, что вопрос о создании Объединенного зернового холдинга касается коммерческой деятельности ВТБ и что они взаимодействуют со всеми участниками зернового рынка. Вопрос приватизации Объединенной зерновой компании Минсельхоз, как заявил его представитель, считает преждевременным.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит ходатайства группы ВТБ «с учетом недискриминационного доступа грузоотправителей к перевалочным мощностям», заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС пообещала пристально следить за вопросами тарифной политики морских портов ВТБ в отношении услуг, которые регулируются государством.

В ВТБ от комментариев отказались. В ОЗК и Росимуществе на запросы РБК не ответили. Так же поступили крупнейшие экспортеры зерна — российский «Риф», международные Glencore и Cargill.

Какие активы уже есть у ВТБ

Часть работы для создания Объединенного зернового холдинга ВТБ уже провел, докладывает в письме президенту Костин.

О том, что у группы «вырисовывается» зерновой кластер, Костин говорил РБК еще в феврале этого года. Основой для этого кластера стали бывшие активы группы «Сумма». Ее владелец Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы в марте 2018 года по делу об организации преступного сообщества (им вменяют девять эпизодов мошенничества с ущербом на 11 млрд руб.) В августе 2018 года ВТБ приобрел долю в одном из крупнейших зерновых терминалов России — Новороссийском комбинате хлебопродуктов, которую Зиявудин Магомедов заложил банку. Сейчас ВТБ — собственник 35,4% этого терминала, контролирующим акционером которого является ОЗК.

Вскоре ВТБ зашел и в саму ОЗК: в феврале 2019 года к группе перешел пакет (50% минус одна акция), который ранее принадлежал «Сумме». ВТБ мог получить долю Магомедова в ОЗК за счет погашения обязательств «Суммы» перед банком по строительным объектам, говорил предправления банка Юрий Соловьев. ВТБ консолидировал пакет ОЗК в рамках поручения президента. У ОЗК 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий, в которых может храниться 2,1 млн т зерна, восемь перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн т зерна в год и два портовых элеватора по перевалке зерна — в Калининграде и Новороссийске.

Потом ВТБ приобрел 100% Новороссийского зернового терминала, грузооборот которого в 2018 году составил 6,33 млн т. Новороссийский кластер по перевозке, перевалке и экспорту зерна уже сформирован, пишет Костин: на его долю уже приходится около четверти всех мощностей по перевалке зерна в России. В августе стало известно, что банк купил контрольный пакет (50% плюс одна акция) железнодорожного холдинга «Рустранском».

Участники рынка рассказывали также о планах ВТБ создать трейдинговую компанию, которая будет экспортировать до 15 млн т зерна и займет как минимум 30% рынка. В августе группа закрыла сделку по покупке 70% крупного экспортера зерна «Мирогрупп ресурсы». Сделка, в частности, позволит добиться прозрачных цен на зерно на внутреннем рынке, комментировал ее Соловьев. Но участники рынка заявили, что действия этой компании, которая активно скупала зерно у аграриев по цене выше рыночных, привели к росту цен на пшеницу.

Чем больше конкуренция на зерновом рынке, тем лучше российским аграриям, монополии же на зерновом рынке, наоборот, не эффективны и рано или поздно прекращают свое существование, отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Новый игрок усилит рынок, но если он ставит перед собой задачу потеснить с помощью государства остальных, то это «ударит по нему бумерангом», поскольку он рано или поздно станет неэффективным, предупредил эксперт.