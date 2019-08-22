Под влиянием протестов

Левада-центр провел опрос об отношении граждан к возможности воздействовать на власть

Пятая часть россиян верит в свое влияние на принятие государственных решений, почти треть — на политику в регионе, выяснил Левада-центр. Это попытка населения заявить, что «мы есть, и у нас есть мнение», говорят социологи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как россияне видят свое влияние на власть

Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК). Еще больше опрошенных, 31%, полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.

Это чуть меньше, чем исторический максимум в декабре 2018 года, когда доля россиян, верящих во влияние на власть в стране и в регионе, составляла 20 и 33% соответственно. Рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных.

Социолог Левада-центра Карина Пипия связывает повышенную долю респондентов, уверенных в своем влиянии на политику властей, с пенсионной реформой в 2018 году. По ее мнению, с учетом насыщенной повестки в 2019 году (протесты, катастрофы) опрошенные воспринимают действия властей как недостаточные. «Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии — во многом попытка заявить, что «мы есть» и «у нас есть мнение». Такая форма канализации раздражения и недовольства, которая отмечается в периоды нестабильности и кризисов», — заявила РБК социолог.

По мнению политолога Александра Пожалова, эти данные отражают не столько уверенность россиян, что они действительно начали сильнее влиять на действия власти, сколько убежденность в том, что люди должны стремиться сильнее на нее влиять. Это последствия перелома общественного сознания, произошедшего еще в середине 2018 года, после пенсионной реформы, говорит он.

Из данных видно, что с 2017 года резко выросла именно вера во влияние на власть на уровне своего региона, а не на федеральном уровне. Это связано с результатами выборов 2018 года, ростом протестного движения на местах, а также активной ротацией губернаторов, уверен Пожалов.

Доля респондентов, не верящих в собственное влияние на власть в стране и в регионе, в этом году составила, соответственно, 79 и 66%. За годы исследования Левада-центра количество россиян, которые считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране в целом или в их регионе, достигло десятилетнего максимума в августе 2016 года — 87 и 81% соответственно.

Если у населения складывается впечатление, что в стране все благополучно, как это было в период «посткрымской» мобилизации, то доля «ответственных» и «влиятельных» особо не растет, «вожжи управления во многом отдаются на откуп государству», поясняет Пипия. Это выражается в росте лояльности по отношению к власти.

Кто верит в свое влияние на власть

Согласно опросу, молодые и образованные люди чаще соглашаются с тем, что могут влиять на власти на уровне страны и региона. В группе 18–24 лет такое мнение выражали 31 и 44% соответственно против 16 и 25% среди респондентов старше 55 лет. Среди опрошенных с высшим образованием о своем влиянии на власть говорили 22 и 34% против 17 и 26% респондентов с образованием ниже среднего.

У молодежи и образованных респондентов шире горизонт планирования, говорит Пипия. У молодых еще не накопилась усталость от политики и опыт кризисных периодов, заставляющих концентрироваться на выживании, а не думать об изменениях к лучшему, добавила она. Другим фактором социолог называет рост популярности альтернативных источников информации, в первую очередь соцсетей, которые тиражируют случаи несправедливости, вызывая у людей желание помочь — пожертвовать денег, подписать петицию, стать волонтером.

Предыдущие исследования Левада-центра показали спад доверия россиян к ТВ на четверть за десять лет. Треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.