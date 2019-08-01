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Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Россияне, по данным Левада-центра, стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. Около трети смотрят видеоблоги, половина пользуются мессенджером WhatsApp
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Постепенный упадок телевидения, рост влияния интернета, социальных сетей и видеоблогов, а также повышение доверия к независимым СМИ — вот главные тенденции, зафиксированные в отчете Левада-центра «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети», с которым ознакомился РБК.

Опрос Левада-центра был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Последние данные приведены на март 2019 года.

ТВ против интернета

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Среди основных телеканалов, из которых россияне черпают новости, лидируют «Россия 1» (снижение популярности с 57 до 48%, за год) и «Первый канал» (самое серьезное снижение — с 72 до 47%). За ними следуют НТВ (падение с 44 до 36%), «Россия 24» (с 38 до 31%) и РЕН ТВ (с 21 до 17%). Далее идут «5-й канал» (13%), «Звезда» (12%), ТВЦ (9%), ОТР (8%), «Москва 24» (6%).

Также респонденты упоминают «Культуру» (5%), РБК ТВ (4%), «Спас» (2%), Euronews (2%) и «Дождь» (1%).

У трех крупнейших вещателей по итогам 2018 года среднесуточные доли в самой общей аудитории (все зрители старше четырех лет) снизились, следует из данных исследовательской компании Mediascope. У «России 1» и «Первого канала» — на 0,3 п.п., у НТВ — на 0,1 п.п.

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Общее телесмотрение в последние годы действительно падает, это общерыночный тренд, но не столь существенно, как по данным «Левады», говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

Интернет и соцсети как источники новостей по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме ТВ. За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны (34% — соцсети и 32% — интернет). В двух возрастных группах потребление новостей из соцсетей превышает долю ТВ: 64 против 42% у молодежи (18–24 лет) и 56 против 49% у респондентов от 25 до 34 лет.

Опросы фиксируют рост популярности интернет-агрегаторов новостей: декларируемое использование «Яндекс.Новостей» выросло с 29% в 2018 году до 39% в марте 2019 года, новостей Mail.Ru — с 11 до 15%.

Друзья, родные, соседи — четвертый по распространению источник информации для респондентов (18%).

Традиционные каналы (радио и газеты) за десять лет сократили свои аудитории более чем в два раза. Часто используют их для получения новостей лишь 15 и 12% соответственно.

Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (7% ежедневно), а среди респондентов до 25 лет — две трети (19% ежедневно). Telegram-каналы — регулярный источник новостей для 1% россиян.

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Падение доли респондентов, получающих информацию по ТВ, при росте доли соцсетей говорит об изменении модели потребления контента, считает Танаев. «Молодежи удобно потреблять контент через интернет. Сегодня это соцсети, а какую площадку или канал доставки информации они выберут через пять лет — пока сложно предположить, — говорит он. — Это будет зависеть как от степени доверия к существующим источникам, так и от появления новых площадок и каналов доставки информации».

Не верят телевидению

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет.

Телевидение зачастую представляется респондентами зависимым от государства каналом информации, уровень доверия к нему связан с одобрением деятельности руководства страны и положением дел в стране, считают социологи. На сегодня более половины населения считает, что освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности». За год недоверие россиян к тому, как гостелевидение освещает российскую экономику, выросло с 45 до 52% (доверяют теперь только 40%). За тот же период недоверие к освещению внешней политики также выросло — с 22 до 34% (обратного мнения придерживаются 53%).

Растет доверие россиян к интернет-ресурсам и соцсетям: за десять лет измерений оно выросло в три-четыре раза и теперь колеблется вокруг 20%. Молодые россияне доверяют социальным сетям больше, чем телевидению, прежде всего потому, что ТВ смотрят мало, замечают социологи. В свою очередь, россияне старшего возраста не доверяют интернету и соцсетям, потому что ими в основном не пользуются.

Аудитория независимых СМИ

Приблизительная совокупная аудитория независимых СМИ, которые регулярно публикуют точки зрения, отличные от официальной позиции, на сегодняшний день составляет, по подсчетам Левада-центра, порядка 35% россиян. Но только 6% респондентов регулярно использует сразу несколько независимых источников. В Москве аудитория независимых СМИ 42%; 16% жителей столицы используют несколько независимых источников. Более критический взгляд на происходящее и политическую ситуацию имеют респонденты, которые пользуются несколькими независимыми источниками информации, отмечают социологи.

Под независимыми СМИ Левада-центр подразумевает те ресурсы (телеканалы, газеты, интернет-сайты), на которых хотя бы время от времени звучат мнения, альтернативные официозным. «Такая методология, хотя и содержит множество допущений, тем не менее позволяет хотя бы приблизительно оценить аудиторию независимых СМИ в России», — пояснили в Левада-центре.

Интернет, соцсети, мессенджеры

Около 72% населения пользуется интернетом «ежедневно, практически ежедневно» и «несколько раз в неделю», выяснили социологи. В 2001 году таких было всего 2–3% россиян. Около 45% граждан выходят в интернет «несколько раз в день» (среди молодежи 87 против 6% среди россиян старше 65 лет).

Регулярно соцсетями пользуется порядка 56% россиян (рост в 2,5 раза за восемь лет), никогда не пользовались ими около трети населения страны. Среди молодежи 85% посещают сети «ежедневно или практически ежедневно» против 8% в старшей возрастной группе.

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Наиболее популярными социальными сетями в России являются «ВКонтакте» (пользуется порядка 42% россиян), «Одноклассники» (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Аудитория Facebook в России насчитывает порядка 9%, Twitter — 4%. Аудитория «ВКонтакте», Instagram, Twitter моложе, нежели аудитория «Одноклассников». Социологи указывают на почти непрерывный рост числа посетителей социальных сетей на протяжении последних восьми лет.

Мобильный банкинг и навигация

По данным Левада-центра, среди интернет-услуг россияне чаще всего используют мобильный банкинг (46% используют «время от времени»), заказ такси (28%), карты и навигаторы (25%). Еще 21% совершает покупки в онлайн-магазинах (21%), а 15% россиян заказывают еду и приобретают билеты. Около 10% опрошенных проходили учебные онлайн-курсы.

Что касается мессенджеров, то их аудитория за три года наблюдений увеличилась вдвое, говорится в исследовании: с 31% в 2013 году до 62% весной текущего года. Лидерами по популярности среди мессенджеров являются WhatsApp (49% пользователей в России) и Viber (31%). Мессенджером «ВКонтакте» пользуются порядка 17%, Skype — 14% опрошенных. Аудитория Telegram, которая заметно выросла в прошлом году на фоне блокировок, на сегодняшний день составляет порядка 8% населения (ранее РБК писал, что, несмотря на блокировку, он остался в тройке самых популярных приложений для общения в России).

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За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

Мессенджерами пользуется преимущественно молодежь, однако WhatsApp и Viber довольно распространены и в остальных возрастных группах, сообщается в исследовании. За год самый сильный рост показал WhatsApp (с 36 до 49%), зимой 2016 года им пользовались всего 17% опрошенных. Количество пользователей Skype упало за год с 19 до 14%, мессенджера «ВКонтакте» — с 26 до 17%. Viber и Telegram сохранили свою аудиторию (рост с 29 до 31% и сохранение 8% соответственно).

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова, Мария Истомина
Теги: Левада-центр, Опрос, Исследование, Владимир Соловьев, Малахов, Интернет
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