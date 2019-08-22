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Баррель выпал из бюджета
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Газета
Баррель выпал из бюджета
Газета № 122 (3077) (2208) Экономика,
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Баррель выпал из бюджета
Чем грозит России низкая стоимость Urals
Рублевая цена на нефть опустилась на 5% ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год, следует из расчетов РБК. Но каких-либо значимых рисков это не несет, утверждают эксперты
Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Мировой сорт нефти Brent за последний месяц подешевел на 6,8% и торговался во вторник, 20 августа, ниже $60 за баррель. В то же время рубль ослабел на 5,2%, до 66,5 руб. за доллар, показывают данные терминала Bloomberg на вечер 20 августа. В отличие от сверхоптимистичной для российского бюджета ситуации годичной давности на этот раз рублевая цена нефти опустилась ниже прогнозной цены, заложенной в бюджете, — значит, казна получит меньше сверхдоходов.

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus. Согласно его данным, 19 августа баррель Urals стоил чуть более 3900 руб. Котировки Brent и Urals за последний месяц в среднем практически одинаковы.

Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки.

Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель. Прогноз по среднегодовому курсу доллара после июльских поправок был изменен на 65,1 руб. вместо предыдущего значения 63,9 руб.

Падение цен на нефть некритично для расходов, но снижает сверхдоходы

Чтобы выйти на среднегодовые $63,4, заложенные в бюджете, нефть за оставшиеся август—декабрь должна стоить в среднем $60,7 за баррель, подсчитал эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Но по базовому прогнозу АКРА среднегодовая цена составит $61–62, и, соответственно, за остаток года можно ожидать средней цены $55–57 за баррель. «Такое падение возможно в сценарии, где введение трубопроводных мощностей в США значимо влияет на конъюнктуру рынка», — пояснил Куликов.

Нефтяные котировки в рублях уже падали в этом году ниже заложенной в бюджет цены — в январе и июне, отметил Куликов. Однако колебания не критичны для бюджета, предельные расходы которого сверстаны исходя из цены $41,6 за баррель. На доходы от нефти сверх этого уровня Минфин, согласно бюджетному правилу, закупает валюту для пополнения резервных фондов. И, по большому счету, пока нефтяные цены не упали ниже базовой цены $41,6, прямая реакция федерального бюджета на колебания Urals состоит лишь в изменении объема закупаемой иностранной валюты, добавил Куликов.

Бюджетное правило «спасает» от любых колебаний цен на нефть, отмечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Снижение нефтяных цен не отразится на расходах бюджета, но профицит будет меньше», — пояснила Суслина. Кроме того, если снижение цен на нефть кратковременное, это незначительно влияет на среднегодовую цену, которая важна для бюджетных показателей. Поэтому сокращение профицита в таком случае будет несущественным, заметила она.

«Скажем, разница в средней цене $5 за баррель на остаток года соответствует примерно 200 млрд руб. разницы в покупках иностранной валюты и, соответственно, величине профицита», — оценил Куликов.

Нефть и рубль

Согласно июльским поправкам, профицит бюджета в 2019 году должен составить чуть выше 1,88 трлн руб. (1,7% ВВП).

Цены на нефть опосредованно влияют также и на ненефтегазовые доходы бюджета. «Например, налоги на прибыль компаний, так или иначе связанных с нефтегазовой отраслью. Но по величине этот эффект существенно меньше прямого и отложен по времени на четыре-пять месяцев, то есть отразится на бюджете уже следующего года», — отметил Куликов.

«Раньше была абсолютно четкая зависимость: когда росла цена на нефть, курс доллара падал. И наоборот. Эти два эффекта действовали разнонаправленно и отчасти компенсировали друг друга. Сейчас, в том числе из-за санкций, ситуация изменилась и рост цен на нефть не приводит к существенному укреплению рубля. Бюджет от этого выигрывает, поскольку получает дополнительные доходы», — добавила Суслина.

Но в случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, предупредили в августе эксперты Сбербанка. Если цена упадет ниже $50, рынки задумаются, станут ли Минфин и ЦБ в соответствии с бюджетным правилом продавать валюту в случае падения цены нефти ниже заложенных в бюджет $41,6, написали эксперты Sberbank CIB.

Автор: Ольга Агеева.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: цены на нефть , Urals , бюджет
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