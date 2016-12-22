Баррель нефти впервые стал дороже 5 тыс. руб.

Цена нефти в рублях впервые в истории перевалила за 5 тыс. руб. Это значит, что бюджет в этом году получит больше доходов и может показать наилучший баланс с 2008 года

Фото: Jose Miguel Gomez / Reuters

Стоимость барреля нефти в рублевом эквиваленте на этой неделе незаметно преодолела рубеж в 5 тыс. руб. — впервые в истории. Это произошло 22 августа, когда цена международного эталона Brent в пересчете на российскую валюту выросла до 5107 руб., следует из данных терминала Bloomberg.

В пятницу, 24 августа, баррель Brent подорожал до рекордных 5112 руб. С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, с отметки 3830 руб. в начале января.

Рублевая стоимость нефти в значительной степени определяет доходы бюджета, говорит главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой. На нефтегазовые доходы в 2018 году приходится более 40% всех доходов бюджета. Для оценок параметров бюджета корректнее смотреть на цену российской нефти Urals, которая торгуется с небольшим дисконтом к Brent, указывает Полевой. Цена на партии Urals в Средиземноморье и в Северо-Западной Европе в середине недели достигала $72,6–72,7 за баррель, сообщили РБК в ценовом агентстве Argus Media, а биржевой курс доллара доходил до 69 руб. То есть рублевая стоимость Urals тоже перешагнула отметку в 5 тыс. руб.

Непредвиденная слабость рубля

Рубль за последний год избавился от чрезмерной зависимости от нефти: корреляция курса рубля и нефтяных котировок значительно ослабла (раньше они чаще двигались в унисон), что отчасти повлияло на существенный рост рублевой стоимости нефти. Например, в этом месяце рубль значительно подешевел — на 7,6%, по данным Bloomberg, а нефть Brent выросла на 1,8% и в пятницу, 24 августа, превысила $75. Снижение зависимости рубля от нефти аналитики связывали с покупками валюты Минфином в рамках механизма бюджетного правила (это и декларировалось в качестве главной цели валютных закупок).

Но такой существенный рост рублевой цены на нефть — «это следствие влияния на курс внешних рисков, которые изначально мало кто мог предугадать», подчеркивает Полевой.

16 августа Danske Bank написал, что рубль фундаментально недооценен с учетом высоких цен на нефть и стабильных макроэкономических показателей России, но «геополитическая премия [в курсе доллара к рублю] находится на рекордно высоком уровне». Без санкционных рисков доллар мог бы стоить меньше 60 руб., но вместо этого может подняться до 75 руб., говорил РБК старший экономист банка Владимир Миклашевский. В условиях «крайне высокой неопределенности», которая растянется до сентября, курс, вероятно, продолжит находиться вблизи отметки 69 руб., написали 23 августа аналитики Nordea Bank.

Рекордный профицит с 2008 года

Благодаря росту цены нефти в рублевом выражении федеральный бюджет 2018 года будет профицитным, сказал РБК заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов. Изначально бюджет сверстали с дефицитом в 1,3% ВВП, но летними поправками был заложен профицит в 0,5% ВВП. «По итогам года бюджет будет заметно более профицитным», — отметил Соколов.

В действующий закон о бюджете 2018 года заложена среднегодовая цена Urals на уровне 3600 руб., но это исходя еще из весеннего прогноза Минэкономразвития, где доллар оценивался в 58,6 руб. в среднем за год. Теперь Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс в 2018 году составит 61,7 руб., сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Средняя рублевая цена Brent с начала года по 24 августа — 4365 руб., следует из данных Bloomberg на 14:50 мск пятницы.

При нефти в $70 за баррель и курсе 66–67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров, говорит Полевой. Сейчас в бюджет заложен прогноз по общим доходам — 17,1 трлн руб. Соответственно, профицит бюджета в 2018 году, по оценкам РФПИ, может достичь 2,5–2,7% ВВП, продолжает экономист. Исходя из данных Минфина, это будет наивысший профицит федерального бюджета с 2008 года (тогда он составил 4,1% ВВП).

Минфин займет меньше

«Львиная доля — около 2 трлн руб. (из дополнительных доходов, которые бюджет может получить сверх текущих параметров) — это нефтегазовые доходы, которые будут направлены в ФНБ. Ненефтегазовых доходов может оказаться на 400–500 млрд руб. больше, чем ожидалось в летних поправках в бюджет», — оценивает Полевой.

По итогам 2018 года профицит бюджета будет незначительно выше, чем планировалось в июле при принятии поправок (0,5% ВВП), не согласна руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Дополнительные доходы будут не очень существенными. Даже если высокая цена нефти продержится в последнем квартале, среднегодовой курс доллара будет не сильно выше, чем заложено в бюджете», — говорит она.

Из-за дополнительных ненефтегазовых доходов и курсовых эффектов вполне возможно, что будет скорректирован объем займов на внутреннем рынке в 2018 году, говорит Полевой, «если, конечно, при пересмотре бюджета в конце года не будут увеличены расходы». Правительство уже занимает на рынке меньше, писал РБК. Согласно летним поправкам Минфин планировал разместить рублевых долговых бумаг на 1,67 трлн руб. в 2018 году (по состоянию на середину августа размещено 873 млрд руб., по данным Минфина). Но уже во втором квартале объем размещений ОФЗ составил только 218 млрд руб. при плане в 450 млрд. Такой же план утвержден на третий квартал (пока размещено 192 млрд руб.).