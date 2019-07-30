Токены получат отечественную прописку

Национальный платежный оператор переносит в Россию обработку мобильных бесконтактных платежей

Национальная система платежных карт готовится к переносу в Россию процесса обработки токенизированных платежей, рассказали источники РБК. Речь идет об операциях с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других сервисов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует перенести в Россию процесс обработки токенизированных платежей, которые совершаются с помощью мобильных бесконтактных сервисов, например Apple Pay и Samsung Pay. В настоящее время вопрос переноса находится на этапе технической проработки. Об этом РБК рассказали два источника на платежном рынке.

НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной этого года, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что четких планов по срокам переноса нет, в НСПК пока нацелены сделать это до конца текущего года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли успеют.

НСПК обсуждает с международными платежными системами (МПС) технический вопрос переноса таких транзакций, сообщил второй источник. «Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов», — говорит он.

В пресс-службе НСПК не ответили на вопрос о том, изучает ли она технические особенности переноса обработки токенизированных транзакций в Россию. Информацию об обсуждении переноса с МПС компания отрицает.

Как работают платежи

В настоящее время токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом. При использовании, например, Apple Pay информация о карте и ее владельце зашифровывается в токен (специальный символьный код, который генерируется внутри системы во время привязки карты к платежному приложению). Apple Pay отправляет его на заграничный сервис платежной системы, карта которой задействована в операции, он его расшифровывает, чтобы понять, в какой банк обращаться. Затем процесс обработки происходит по принципу карточных платежей: платежная система связывается с банком-эмитентом, и если он подтверждает операцию, то направляет информацию о возможности платежа в банк-эквайер.

В случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим аналогичным платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку.

Задача по обработке токенизированных платежей на территории России — ожидаемый шаг, говорит руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Так как расшифровка данных проходит вне России, то в случае введения санкций иностранные платежные системы могут отказаться обрабатывать такие операции, потому что будут знать, с какой карты пришел токен, предупреждает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Оператор на случай санкций НСПК была создана в 2014 году для обслуживания платежей по картам в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Нынешняя версия законопроекта о национальной платежной системе предусматривает, что НСПК должна обрабатывать операции по картам всех платежных систем внутри России, чтобы избежать подобных ситуаций. Такое же требование содержится и в отношении денежных переводов через интернет. По токенизированным операциям соответствующих обязанностей у НСПК в законодательстве пока нет.

К чему приведут изменения

Если процесс обработки платежей перенесут в Россию, то НСПК в нем заменит МПС, объясняет Обаева. Для этого, возможно, потребуется вносить в закон о национальной платежной системе изменения, которые локализуют процесс расшифровки токенов, а также обяжут Apple, Samsung и Google передавать токены в НСПК, предполагает эксперт.

Новации в законе о национальной платежной системе ужесточили передачу платежной информации за рубеж, а перенос процесса токенизации неизбежно станет частью этого тренда, добавляет председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Однако на бизнесе МПС он скажется не очень сильно.

«Доходы платежных систем от токенизации транзакций незначительны и гораздо меньше той части комиссии за эквайринг, которую получает платежная система (в среднем по рынку 0,3%. — РБК), поэтому от переноса обработки таких платежей в Россию они не понесут больших убытков», — считает Достов. Этот перенос также не повлияет на скорость таких платежей, добавляет он.