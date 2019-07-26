Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,71 62,41 EUR Нал. 71,09 69,88 USD Бирж. 63,24 -0,06 EUR Бирж. 70,44 -0,06 USD ЦБ. 63,16 +0,04 EUR ЦБ. 70,29 -0,03 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 9711,00 -346,06 IMOEX 2701,02 +0,68% RTSI 1346,91 +0,54% Brent 63,65 -0,08% DJIA 27140,98 -0,47% Nasdaq 8238,54 -1,00%
Рынок переоценил бумаги «Газпрома»
Лента новостей
Метеорологи спрогнозировали два самых теплых дня июля в Москве 09:07, Общество Как большие турфирмы «вероломно» забрали бизнес у партнеров в провинции 08:57, PRO Роскачество дало советы по сбору грибов 08:56, Общество Новая арена «Эвертона» будет стоить £500 млн 08:54, Спорт ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка» 08:48, Финансы 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад 08:45, РБК и Philips Сеул обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими «Искандерами» 08:33, Политика На метеорологическом спутнике перестала работать часть аппаратуры 08:27, Технологии и медиа Что нужно, чтобы поездка в Будапешт не ударила по бюджету 08:15, РБК и ОТП Банк VR на курорте: как французскую молодежь зазывают на заводы — Bloomberg 08:12, PRO Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет 08:11, Политика Опыт против плана: почему повторяются трагедии в летних лагерях 08:05, Мнение Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске 07:59, Общество Украинский дипломат предложил «хорватский сценарий» для Донбасса 07:34, Политика Московское дерби и выезд фанатов «Спартака» в Саранск. Анонс III тура РПЛ 07:30, Спорт Business talk: cамые быстрорастущие компании миллениалов в России и мире 06:50, РБК и Сбербанк Первый В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка из лагеря 06:47, Общество СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла 06:02, Бизнес «Траст» попросил обанкротить задолжавшую ему 19 млрд руб. компанию Минца 06:00, Финансы Экипаж задержанного на Украине российского танкера вернулся в Москву 05:36, Общество Президент Палестины заявил о прекращении выполнения соглашений с Израилем 05:12, Политика Apple объявила о сделке c Intel на $1 млрд 05:11, Бизнес Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни 04:53, РБК и Philips СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности 04:27, Политика British Airways назвала дату возобновления полетов в Каир 03:56, Общество Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК 03:39, Общество Москва потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов из России 03:13, Политика SpaceX сообщила об отправлении корабля Dragon к МКС 02:51, Технологии и медиа
Газета
Рынок переоценил бумаги «Газпрома»
Газета № 115 (3070) (2607) Бизнес,
0
Рынок переоценил бумаги «Газпрома»
«Дочки» продают 3% российской газовой монополии
Спрос на 3% «Газпрома», выставленных на продажу его «дочками», оказался на 30% выше предложения: они получили заявки на 200 млрд руб. при общей стоимости пакета 150 млрд руб. Увеличив free-float, «Газпром» сможет снизить долг
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сколько инвесторы готовы заплатить за акции «Газпрома»

«Дочки» «Газпрома» — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz — получили 494 заявки на 198,894 млрд руб. в рамках продажи 2,93% его акций, говорится в материалах газовой монополии, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.

Общий объем заявок превысил рыночную стоимость бумаг на Московской бирже примерно на 30% — на 18:00 мск 2,93% «Газпрома» стоили около 154 млрд руб.

Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz собирали заявки «с использованием биржевой технологии заключения сделок» на Московской бирже на продажу акций материнской компании, которые считаются квазиказначейскими, в четверг, 25 июля, в течение семи часов — с 10:00 до 17:00. В сообщении «Газпрома», анонсировавшего сделку, говорилось, что акции будут продаваться по единой цене одним лотом: «Продажа осуществляется в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена».

«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб.
Бизнес

«Владельцы (Gazprom Gerosgaz и Rosingaz. — РБК) определяют заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а также количеством ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке, и принимают решение об итоговом распределении акций либо отказываются от удовлетворения каких-либо заявок», — указано в материалах «Газпрома». Но представитель компании не стал уточнять, кто в итоге стал покупателем ее акций.

«В принципе размещение казначейских акций через ABB (Accelerated Bookbuilding, ускоренное размещение бумаг. — РБК) — уже привычная практика для российских компаний, однако она не типична для «Газпрома», — сказал РБК гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Газпром» не выходил на биржу с предложением дополнительного объема акций со времен своего IPO в конце 1990-х годов, замечает эксперт.

«Размещение бумаг «Газпрома» проводилось фактически одним днем и не сопровождалось премаркетингом, вероятно, у компании перед размещением уже были договоренности с якорными инвесторами», — считает Лосев. «Мы предполагаем, что деньги рыночных инвесторов в этом размещении не доминирующие и без якорных инвесторов не обошлось», — соглашается один из инвесторов, подавших заявки на покупку этих бумаг.

Всего «Газпрому» и его «дочкам» до этой сделки принадлежало 6,64% акций, больше половины этого пакета (3,59%) они выкупили у ВЭБа в июле 2016 года. На тот момент 3,59% стоило около 130 млрд руб., а 24 июля, накануне продажи через Московскую биржу, — почти в полтора раза дороже, или 180 млрд руб.

Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком»
Бизнес

На годовом собрании акционеров 28 июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер впервые заявил, что компания готова продать квазиказначейские акции. «Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций «Газпрома», — добавил он.

В начале июня цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%, на пике роста стоимость подскочила до отметки 251,65 руб. Этот показатель стал рекордным с августа 2008 года, что позволило компании обойти Сбербанк по рыночной капитализации, став самой дорогой российской компанией. В четверг «Газпром» снова стал лидером по капитализации в России.

«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке
Бизнес


Столь резкий рост стоимости акций компании в июне был обусловлен несколькими новостями — анонсом новой дивидендной политики (в конце июня стало известно, что «Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России — 383,2 млрд руб., или 27% чистой прибыли), а также слухами о том, что компанию может покинуть Миллер, на смену которому прочили гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова. Однако позднее выяснилось, что эти данные оказались ложными.


Почему бумаги «Газпрома» продолжили рост

Самое необычное в продаже 2,89% «Газпрома» — то, что стоимость акций растет после объявления о размещении, заметил инвестор, подавший заявку «дочкам» «Газпрома». Обычно, во-первых, само размещение проводится с дисконтом к рынку, во-вторых, стоимость акций не показывает рост, указывает он. За день до объявления о сделке бумаги снижались, а после появления официальной информации пошли в рост, который на пике достигал 8%, а по итогам торгов на Московской бирже скорректировался до 3,3%. В итоге капитализация компании составила 5,18 трлн руб., а у прежнего лидера Сбербанка — 5,03 трлн руб.

В ходе сбора заявок «дочки» «Газпрома» не задавали ориентир цены размещения, продолжает собеседник РБК. «То, что акции растут, означает, что рынок верит, что акции «Газпрома» покупают «правильные» люди и у «Газпрома» все будет хорошо с дивидендами», — заключил он. Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» считает, что рост акций «Газпрома» объясняется ставкой инвесторов на увеличение free float (акций в свободном обращении на бирже), которое приведет к укрупнению «Газпрома» в индексах. «Как следствие, увеличится спрос пассивных фондов, которые обязаны держать структуру портфелей, близкой к композиции индексов», — добавил он. По прогнозу «ВТБ Капитала», из-за увеличения веса газовой монополии в индексе MSCI стоит ждать притока $370 млн в ее акции.

Стоимость акций «Газпрома» на бирже позволила «успешно монетизировать» выставленный на продажу пакет, вырученные средства можно будет направить на развитие, сказал РБК аналитик БКС Кирилл Таченников. По оценке БКС, выручка от продажи этих акций позволит сократить чистый долг компании на 6%. По итогам 2018 года чистый долг «Газпрома» составил 2,217 трлн руб.

Продажа квазиказначейских бумаг никак не отразится на доле российского правительства в «Газпроме», добавил Таченников: правительству через Росимущество и госхолдинг «Роснефтегаз» принадлежит 50,23% компании.

Авторы: Тимофей Дзядко, Дарья Юрищева.
При участии: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
Теги: ПАО Газпром , Алексей Миллер
Материалы по теме
«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке Бизнес
«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб. Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter