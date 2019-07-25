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Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб.
Кипрская и голландская «дочки» «Газпрома» разместят акции на Московской бирже 25 июля. Они будут продаваться по единой цене. При этом частичная продажа пакета не предусматривается
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Речь идет о компаниях Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, которые зарегистрированы в Нидерландах и на Кипре соответственно. Обе являются 100-процентными «дочками» «Газпрома». «[Они] заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром» <...> посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций», — говорится в сообщении

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«Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России

В компании отметили, что акции будут продаваться по единой цене в размере всего пакета акций. При этом частичная продажа пакета не предусмотрена. Этот пакет акций соответствует 2,93% уставного капитала ПАО «Газпром». Исходя из данных котировок на закрытии торгов на Московской бирже в среду, 24 июля, он оценивается в 147 млрд руб.

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Кирилл Таченников заявил РБК, что пакет государства от этой сделки не снизится. По его словам, это казначейские акции, купленные ранее «Газпромом» по более низкой цене (речь идет о выкупе своих акций «Газпромом» у ВЭБа). Текущая стоимость бумаг компании на рынке позволяет пакет успешно монетизировать и направить средства на развитие, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».

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«Газпром» опять обогнал Сбербанк по капитализации

В начале июня цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%. На пике роста стоимость подскочила до отметки 251,65 руб. Этот показатель стал рекордным с августа 2008 года. Таким образом, компания обошла Сбербанк по рыночной капитализации.

Столь резкий рост стоимости акций компании был обусловлен несколькими новостями — анонсом новой дивидендной политики (в конце июня стало известно, что «Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России — 383,2 млрд руб., или 27% чистой прибыли), а также слухами о том, что компанию может покинуть ее глава Алексей Миллер, на смену которому прочили главу «Газпром нефти» Александра Дюкова. Однако позднее выяснилось, что эти данные оказались ложными.

Авторы: Людмила Подобедова, Михаил Юшков
Теги: продажа акций, новости РБК, дочерняя компания
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