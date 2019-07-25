«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб.

Кипрская и голландская «дочки» «Газпрома» разместят акции на Московской бирже 25 июля. Они будут продаваться по единой цене. При этом частичная продажа пакета не предусматривается

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Речь идет о компаниях Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, которые зарегистрированы в Нидерландах и на Кипре соответственно. Обе являются 100-процентными «дочками» «Газпрома». «[Они] заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром» <...> посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций», — говорится в сообщении

В компании отметили, что акции будут продаваться по единой цене в размере всего пакета акций. При этом частичная продажа пакета не предусмотрена. Этот пакет акций соответствует 2,93% уставного капитала ПАО «Газпром». Исходя из данных котировок на закрытии торгов на Московской бирже в среду, 24 июля, он оценивается в 147 млрд руб.

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Кирилл Таченников заявил РБК, что пакет государства от этой сделки не снизится. По его словам, это казначейские акции, купленные ранее «Газпромом» по более низкой цене (речь идет о выкупе своих акций «Газпромом» у ВЭБа). Текущая стоимость бумаг компании на рынке позволяет пакет успешно монетизировать и направить средства на развитие, добавил он.