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Бизнес ,  
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«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке
Нефтегазовая компания опять обогнала Сбербанк, несмотря на сообщения о продаже ее «дочками» 2,9% акций материнской компании на почти 150 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ПАО «Газпром» второй раз на текущей неделе стал лидером по капитализации на рынке в России. Днем в четверг, 25 июля, акции «Газпрома» дорожали — максимальная стоимость достигала 228,94 руб. за штуку, в процентном соотношении рост достигал 8%. Это следует из данных Мосбиржи.

По данным на 14:16, капитализация «Газпрома» составила 5,33 трлн руб., в то время как рыночная стоимость Сбербанка с учетом привилегированных акций оказалась на уровне 5,02 трлн руб. Таким образом, нефтегазовая государственная компания вновь стала лидером на российском фондовом рынке, обогнав Сбербанк.

23 июля «Газпром» обгонял Сбербанк по капитализации и становился самой дорогой компаний страны. Однако затем произошло заметное снижение стоимости акций госкомпании, в результате чего она утратила лидирующую позицию.

Бизнес
«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб.

В ходе торгов 25 июля рост акций «Газпрома» восстановился, прибавив порядка 8% (до 228,94 руб. за штуку). При этом рост акций Сбербанка был незначительным (не превышал 1%), что вновь привело к смене лидера.

При этом рост акций «Газпрома» произошел на фоне сообщения компании о том, что две его 100-процентные «дочки» — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz Limited — решили разместить на Московской бирже 693,63 млн акций (общая стоимость 147 млрд руб.) материнской компании.

«Газпром» и Сбербанк соперничают за первое место на российском рынке не первую неделю: газовый холдинг обошел банк 3 июня, а в начале июля капитализация компании обновила 11-летний максимум и составила более 6 трлн руб. Однако 17 июля Сбербанк вновь обогнал «Газпром».

Автор: Михаил Юшков
Теги: капитализация, ПАО Газпром, Московская биржа, рост акций
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