«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке

«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке

Нефтегазовая компания опять обогнала Сбербанк, несмотря на сообщения о продаже ее «дочками» 2,9% акций материнской компании на почти 150 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ПАО «Газпром» второй раз на текущей неделе стал лидером по капитализации на рынке в России. Днем в четверг, 25 июля, акции «Газпрома» дорожали — максимальная стоимость достигала 228,94 руб. за штуку, в процентном соотношении рост достигал 8%. Это следует из данных Мосбиржи.

По данным на 14:16, капитализация «Газпрома» составила 5,33 трлн руб., в то время как рыночная стоимость Сбербанка с учетом привилегированных акций оказалась на уровне 5,02 трлн руб. Таким образом, нефтегазовая государственная компания вновь стала лидером на российском фондовом рынке, обогнав Сбербанк.

23 июля «Газпром» обгонял Сбербанк по капитализации и становился самой дорогой компаний страны. Однако затем произошло заметное снижение стоимости акций госкомпании, в результате чего она утратила лидирующую позицию.

В ходе торгов 25 июля рост акций «Газпрома» восстановился, прибавив порядка 8% (до 228,94 руб. за штуку). При этом рост акций Сбербанка был незначительным (не превышал 1%), что вновь привело к смене лидера.