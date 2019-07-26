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Китай меняет нефтедоллары на евро
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Газета
Китай меняет нефтедоллары на евро
Газета № 115 (3070) (2607) Экономика,
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Китай меняет нефтедоллары на евро
Доля американской валюты в оплате российского экспорта в КНР впервые упала ниже 50%
Доллар в расчетах за российский экспорт в Китай в I квартале 2019 года впервые в истории уступил лидерство другим валютам — его доля упала ниже 50%. Пекин пошел навстречу российскому ТЭКу, переводящему оплату в евро из-за санкций
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доля доллара в расчетах Китая за поставки товаров и услуг из России впервые упала ниже 50%, составив 45,7%, следует из статистики ЦБ за первый квартал 2019 года. В целом за прошлый год на американскую валюту приходилось 75,1% в общем объеме платежей за российский экспорт. К концу года доллар стал сдавать позиции, но еще в четвертом квартале на него приходилось более половины расчетов — 54,5%.

Дедолларизация в оплате российского экспорта произошла в пользу не национальных валют, а евро. Доля европейской валюты за год выросла в десятки раз — с 0,7% в первом квартале 2018 года до 37,6% в первом квартале 2019-го. На рублевые расчеты пришлось 9,6% платежей против 6,8% за аналогичный период 2018 года, на иные валюты, в числе которых китайский юань, — 7,1 против 4,7%.

Дедолларизация по-европейски: как ЕС хочет уйти от гегемонии доллара
Экономика

В целом по внешней торговле России и Китая (экспорт и импорт товаров и услуг) доля доллара в первом квартале хотя и снизилась драматически, но все еще охватывала больше половины платежей — 55,7% (или $14,7 млрд из общего оборота в $26,4 млрд), свидетельствуют расчеты РБК на основе данных ФТС и ЦБ. Китайский импорт Россия в основном по-прежнему оплачивает долларами (66,5%).

Китай — крупнейший торговый партнер России среди государств, его доля, по данным ФТС, в российском внешнеторговом обороте составляет 15,8%. Это больше, чем у всех стран СНГ, вместе взятых (12%), но почти втрое меньше, чем совокупно у Европейского союза (45,1%). Три четверти (74,5%) российского товарного экспорта в Китай приходится на топливно-энергетические поставки.

В целом российский экспорт другие государства в первом квартале 2019 года оплачивали на 61,7% в долларах (67,3% в 2018 году) и на 21,9% — в евро (17,3% в прошлом году). В торговле с Евросоюзом доллар также уступил позиции евро, но не так значительно, как в торговле с Китаем.

Кто отказывается от доллара

Если посмотреть на текущую структуру торгового оборота, то на евро переходят в основном поставщики топлива и минеральных ресурсов — основных статей российского экспорта в Китай, говорит профессор программы «EMBA для Евразии» бизнес-школы «Сколково» Олег Ремыга, отмечая усиление динамики ухода от так называемого нефтедоллара. Основной статьей российского экспорта, по которой Китай увеличивал масштабы оплаты в евровалюте, остается экспорт сырой нефти, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В данной плоскости работа ведется как по направлению дедолларизации, так и по направлению превентивного снижения санкционных рисков со стороны Вашингтона», — указывает он.

Reuters узнал о попытках российских нефтяников перевести расчеты в евро
Бизнес

О том, что российские нефтегазовые компании оказывают давление на партнеров, с тем чтобы использовать для расчетов евро, а не доллары США, в ноябре 2018 года сообщал Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Давление, по их данным, усилилось в преддверии 2019 года, когда обсуждались детали контрактов на следующий год. Подготовиться к переходу на расчеты в евро из-за санкций, в частности, просили своих покупателей «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», указывало агентство, а «Роснефть» ввела в условия контрактов требование о выплате штрафов, если платеж не будет проведен из-за санкций.

РБК запросил у крупнейших экспортеров нефти и газа в Китай информацию о том, перевели ли они часть своих контрактов из долларов в евро. «Газпром», НОВАТЭК, «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ не ответили на вопросы РБК.

Данные показывают, что в первом квартале 2019 года российский экспорт товаров и услуг на $6,3 млрд был номинирован в долларах США. Но Россия только сырой нефти поставила в Китай за тот же период на $7,84 млрд плюс еще $1,17 млрд нефтепродуктов (всего на $9 млрд энергоносителей). Таким образом, значительная часть торговли нефтью и нефтепродуктами с Китаем уже идет не в долларах, а в других валютах.

Почему евро выиграл у нацвалют

Рост именно доли евро в обороте с Китаем обусловлен несколькими причинами. Переход к расчетам в национальных валютах (юань/рубль) пока еще труден для экспортеров из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, перечисляет Олег Ремыга. Пока сравнительно небольшое количество российских банков готовы работать с юанем, аналогичная ситуация и со стороны китайских банков. Кроме того, китайский финансовый сектор очень широко трактует санкции США, в результате чего российские компании часто сталкиваются со сложностями при проведении операций, в особенности в рублях, добавляет он. Поэтому «евро стал тихой гаванью для проведения внешнеторговых операций» между Россией и Китаем: и в России, и в КНР банки обладают инфраструктурой для обеспечения расчетов в евро, а европейские банки — держатели корреспондентских счетов — точно исполняют свои обязательства, несмотря на санкции, обосновывает Ремыга.

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Экономика

Китайское руководство на фоне торговых войн и санкций уже против китайских компаний само заинтересовано в том, чтобы как можно дальше уходить от зависимости от доллара, полагает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. То есть дедолларизация внешнеэкономической деятельности — это скорее вынужденный шаг, вызванный внешней политикой самих США, полагает он.

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель не исключает, что с Китаем тенденция на замещение доллара на евро сохранится, так как эти валюты схожи и по удобству, и по ликвидности, заменить одно на другое представляется несложным. Вряд ли замещение будет в сторону рубля или юаня, полагает он, до 75% экспорта составляют сырьевые ресурсы, и там расчеты будут вестись в основном в резервных валютах.

Несмотря на наблюдающееся снижение, в расчетах с основными торговыми партнерами России доля доллара по-прежнему очень высока, констатирует руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. «Мы долго ожидали ее снижения, так как долларовые расчеты — фактор уязвимости с точки зрения санкций», — говорит он, указывая, что шаг к замещению доллара на иные валюты нужно было сделать давно.

Как Россия и Китай пытались перевести торговлю в нацвалюты

  • В 2014 году ЦБ и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе. Благодаря ему страны получили доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках. Объем своп-линии составляет 150 млрд юаней ($24,5 млрд).
  • В 2017 году в Москве открылся расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях.
  • Свыше 110 российских коммерческих банков открыли корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях.
  • Весной 2018 года ЦБ перевел пятую часть своих международных резервов из долларов в евро и юани.
  • В 2018 году началась подготовка соглашения с Китаем о расчетах в нацвалютах. Однако заключение договоренностей пока откладывается. Китай не отказывается от соглашения, но не хочет «форсировать подписание», объяснял Силуанов.
Авторы: Ксения Назарова, Иван Ткачёв.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Экспорт , доллар , дедолларизация
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