Reuters узнал о штрафах «Роснефти» для просрочивших платежи из-за санкций

Санкции не должны изменять никаких обязательств сторон, полагают в «Роснефти». В случае если западные покупатели не смогут рассчитаться за поставки нефти, российской компании они должны будут заплатить штраф

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«Роснефть» хочет, чтобы ее западные покупатели приняли новые условия и с 2019 года начали выплачивать ей штрафы, если они не смогут заплатить за поставки нефти из-за новых американских санкций в отношении российского энергетического сектора. Об этом со ссылкой на собственные источники и проекты контрактов «Роснефти» сообщает Reuters.

«Никакие санкции <...> не прекращают или не изменяют никаких обязательств сторон, указанных в договоре», — говорится в конкурсной документации «Роснефти», с которой ознакомилось агентство. В контракте, по информации Reuters, также указывается, что если покупатель выходит из соглашения из-за санкций, то он должен компенсировать «Роснефти» сумму, которая может быть либо фиксированной, либо рассчитанной на основе условий договора.

Сопротивление этой инициативе, по словам собеседников агентства, уже пытаются оказать такие крупные нефтяные компании и трейдеры, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

Это противостояние, как полагают источники Reuters, вероятно, заставит «Роснефть» смягчить свои требования. «С санкциями все очень неопределенно. «Роснефть» явно обеспокоена [расширением американских ограничений в отношении России] и пытается свести к минимуму возможные риски», — сказал один из собеседников агентства, добавив, что западные компании и трейдеры «не могли этого принять» и, реагируя на инициативы российской компании, сказали «нет».

«Роснефть» оперативно на запрос Reuters по этому поводу не ответила. BP и Gunvor комментировать агентству эту информацию отказались. Shell, Total, Vitol на запросы не отреагировали, указывает Reuters. РБК также направил запросы в пресс-службы «Роснефти», BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

Россия находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. Ограничения были введены после начала вооруженного конфликта на востоке Украины и крымского референдума. Впоследствии санкции неоднократно расширялись. В черный список включались новые компании и целые отрасли, что затрудняло для российских нефтяных предприятий возможность занимать за границей деньги, привлекать новый капитал, а также разрабатывать арктические и другие нетрадиционные месторождения.

В ближайшие месяцы американские власти обещали ввести в отношении России новый пакет санкций. Российский бизнес уже начал подготовку к нему, пытаясь отойти от практики долларовых платежей.

«Роснефть» и ее глава Игорь Сечин находятся под санкциями США с 2014 года. В санкционный список американского Минфина SDN, который предполагает ограничения не только в отношении самого фигуранта черного списка, но и в отношении его контрагентов, «Роснефть» не включена. В противном случае это, как замечает Reuters, исключило бы возможность для крупных западных компаний иметь с ней дело.​