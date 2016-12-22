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Reuters узнал о попытках российских нефтяников перевести расчеты в евро
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Reuters узнал о попытках российских нефтяников перевести расчеты в евро
Бизнес, 10:31
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Reuters узнал о попытках российских нефтяников перевести расчеты в евро
«Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» вслед за «Роснефтью» проинформировали своих партнеров о штрафах за просрочки, которые вызваны санкциями. Компании также хотят перевести все расчеты с западными партнерами из долларов в евро
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские нефтегазовые компании оказывают давление на западных партнеров, с тем чтобы использовать для расчетов евро, а не доллары США, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в отрасли.

Кроме того, компании из России настаивают, что введенные США и ЕС санкции не являются оправданием для задержек платежей по контрактам. «Особенно жесткие» переговоры западные нефтяные компании и трейдеры ведут в последние недели, когда обсуждаются детали по контрактам на 2019 год, отмечает агентство.

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«Российская нефтяная промышленность работает над уменьшением рисков новых санкций. Покупатели, в свою очередь, утверждают, что не могут нести эти риски, поэтому мы пытаемся найти компромиссы», — пояснил один из собеседников агентства.

Подготовиться к переходу на расчеты в евро попросил своих покупателей «Сургутнефтегаз», сообщили четыре собеседника Reuters. В компании также предупредили, что ​покупатели будут нести ответственность за любые убытки, связанные с санкциями.

Еще одной российской компанией, которая попросила покупателей использовать евро в платежах и возложила на западных партнеров финансовую ответственность за нарушения контракта в случае новых санкций, стала «Газпром нефть», сообщили три собеседника агентства.

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Источники Reuters также рассказали, что «несколько» западных компаний сумели согласовать компромиссные условия контрактов с «Сургутнефтегазом» и «Газпром нефтью», однако назвать конкретные компании, которым это удалось, отказались.

РБК направил запрос «Газпром нефти», представитель «Сурнутнефтегаза» от комментариев отказался.

Ранее Reuters сообщил, что жесткую позицию по влиянию санкций на контракты заняла «Роснефть»: пункт о том, что санкции не должны изменять никаких обязательств сторон, включен в конкурсную документацию «Роснефти». В том случае, если покупатель выходит из соглашения из-за санкций, он должен выплатить «Роснефти» компенсацию, которая может быть либо фиксированной, либо рассчитанной на основе условий договора. Сопротивление этой инициативе, по данным Reuters, уже пытаются оказать такие крупные нефтяные компании и трейдеры, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

Россия находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. Санкционные списки неоднократно расширялись, пополняясь новыми именами и отраслями, что приводило к проблемам при получении зарубежных кредитов и инвестиций, а также к препятствиям для ведения совместных проектов российских и западных компаний.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: валюта , контракты
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