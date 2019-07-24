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Борис Джонсон пришел к выходу
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Газета
Борис Джонсон пришел к выходу
Газета № 113 (3068) (2407) Политика,
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Борис Джонсон пришел к выходу
С какими вызовами столкнется новый премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром. Ему предстоит найти способ реализовать Brexit и упрочить позиции консерваторов
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Как Джонсон пришел к власти

Во вторник, 23 июля, в Великобритании огласили итоги второго, заключительного этапа выборов лидера Консервативной партии. Победил экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, соперник Джонсона глава Форин-офиса Джереми Хант — 46 656 голосов.

Возглавив фракцию, Джонсон автоматически получит право стать новым премьер-министром страны. В эту должность, как ожидается, он вступит в среду, 24 июля. На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.

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24 июля Мэй должна в последний раз выступить в парламенте, после чего направится в Букингемский дворец. Там 93-летняя королева Великобритании Елизавета II примет ее отставку с поста премьера.

Затем монарх примет Джонсона и формально обратится к нему с просьбой сформировать правительство под его началом. После этой церемонии Джонсон отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты на посту главы правительства.

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Победа Джонсона — первый случай в истории Британии, когда глава правительства меньшинства (консерваторы остаются у власти благодаря поддержке ольстерских юнионистов из Северной Ирландии) меняется путем внутрипартийных выборов. В понедельник бывший министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан пытался инициировать голосование о доверии Джонсону, однако его предложение было отклонено спикером палаты общин Джоном Беркоу. Оппозиционная Лейбористская партия пока не готова вынести Джонсону вотум недоверия и, скорее всего, сделает это осенью, написала Huffington Post со ссылкой на собственные источники в партии.

Изменятся ли отношения с Россией

Позитивных сдвигов в отношениях с Россией из-за победы Джонсона ожидать не стоит. «Ничто не предвещает никаких кардинальных изменений в краткосрочной перспективе, поэтому России, в общем, все равно, кто станет главой правительства», — сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя ход выборов лидера консерваторов на пресс-конференции в «РИА Новости».

Ранее Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке заявила, что никакой нормализации в отношениях Лондона и Москвы не будет, пока Россия не прекратит безответственные действия по всему миру.

Как проходили выборы нового премьера Британии

Первый этап выборов, в котором приняли участие только действующие депутаты парламента от консерваторов, завершился в конце июня. Этот этап был призван выявить двух самых популярных политиков из 13 кандидатов. Победителями первого этапа стали Борис Джонсон и Джереми Хант. Из борьбы выбыли министр по делам экологии Майкл Гоув, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Во втором этапе выборов между Джонсоном и Хантом выбирали 160 тыс. рядовых членов тори, голосовавшие по почте. Голосование завершилось 22 июля.

Что будет с Brexit

В ходе кампании Джонсон заявлял о готовности вывести страну из Евросоюза с предварительным соглашением или без него 31 октября (официальная дата Brexit).

Джонсон рассчитывает добиться от ЕС уступок по вопросу границы между Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) и Ирландией (член ЕС). Он, в частности, требует, чтобы ЕС отказался от так называемого механизма backstop. Он обязывает Соединенное Королевство находиться в единой таможенной зоне с Союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Брюссель считает backstop гарантом сохранения мирного процесса в Северной Ирландии, но евроскептики в Британии жалуются, что он ограничит возможности Британии заключать торговые сделки с другими странами. Соглашение Терезы Мэй о выходе из ЕС, которое включало в себя backstop, было отвергнуто парламентом трижды.

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Опасения Brexit без соглашения подтолкнули страны Евросоюза к контактам с командой Джонсона. Переговоры с окружением нового лидера консерваторов, в частности, ведут представители Нидерландов, Бельгии, Франции и Германии. Ожидается, что первой встречей Джонсона на международном уровне станет саммит G7, который пройдет 24–26 августа во французском Биаррице.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что в октябре Великобритания выйдет из ЕС по жесткому сценарию. Его поддержал и доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин: «Джонсон не склонен к поиску компромиссов. Он уже сказал, что необходимо реализовать волю народа. На его взгляд, это принесет гораздо больше дивидендов, чем ущерба».

Поможет ли консерваторам смена лидера

Другим приоритетом Джонсона станет вывод Консервативной партии, рейтинг которой падает, из кризиса. Удастся ли ему это, также зависит от того, как пройдет Brexit.

Согласно последнему опросу компании YouGov, если выборы состоятся в ближайшее время, за консерваторов готовы проголосовать только 25% избирателей — это почти на 20 п.п. меньше, чем партия получила на прошлых выборах в 2017 году. При этом свои позиции укрепила Партия Brexit во главе с Найджелом Фараджем, критикующая консерваторов за слабость на переговорах с Брюсселем и требующая скорейшего выхода из ЕС. По данным YouGov, за нее готовы отдать свои голоса 19% респондентов.

Если Британии не удастся договориться с Евросоюзом о соглашении и Борис Джонсон предложит покинуть ЕС без него, такой шаг, скорее всего, будет заблокирован большинством депутатов в парламенте, считает аналитик Питер Келлнер. В таком случае Джонсон объявит внеочередные парламентские выборы, чтобы получить новый мандат. Единственный способ для консерваторов улучшить свой результат — добиться коалиции с Партией Brexit и пообещать избирателям жесткий Brexit без сделки.

Как решится иранский вопрос

Наконец, Борису Джонсону предстоит урегулировать дипломатический кризис в отношениях с Ираном. 19 июля иранские катера задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Британские власти сочли действия Ирана неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями». Аналитики назвали действия Ирана ответом на задержание в начале июля морпехами Британии иранского танкера Grace 1 в водах Гибралтара. В Лондоне объяснили свои действия тем, что танкер перевозил нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, которые запрещают продажу топлива Дамаску.

Во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф одним из первых поздравил Джонсона с победой на внутрипартийных выборах. «Иран не стремится к конфронтации, но мы контролируем 1500 миль побережья Персидского залива и будем защищать свою территорию», — написал он, назвав решение правительства Терезы Мэй об аресте Grace 1 «пиратством». Ранее Джонсон заявлял, что поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана, из которого в 2018 году вышли США. Он также выступал категорически против военной операции в Иране.

Лондон должен не делать резких шагов и начать переговоры с Ираном о задержании танкеров, считает эксперт британского аналитического центра Chatham House Санам Вакил. «Соединенному Королевству стоит позиционировать себя как мостик между ЕС и США, усилив свою роль на фоне Brexit», — пояснила Вакил.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Михаил Юшков, Ксения Сигаева.
Теги: консерваторы , Великобритания , голосование , Консервативная партия , Brexit , Тереза Мэй ...
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