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МВД связалось не с тем страховым агентом
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Газета
МВД связалось не с тем страховым агентом
Газета № 111 (3066) (2207) Финансы,
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МВД связалось не с тем страховым агентом
Следственный комитет завел дело в отношении компании ЦСО
Компания, получившая контракт на 13,7 млрд руб. на страхование сотрудников МВД, могла предоставлять в Центробанк недостоверную отчетность. Возбуждено дело, следователи запросили документы Центрального страхового общества в ЦБ
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в ЦБ Центральным страховым обществом (ЦСО), в 2017 году выигравшим контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишившимся лицензии. Об этом сообщается в письме, направленном следователями в Центральный банк. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Следователи в письме просят ЦБ подготовить документы, чтобы провести выемку по делу. Они ссылаются на постановление Пресненского районного суда Москвы. Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила РБК, что он 3 июля санкционировал выемку по этому уголовному делу.

Дело возбуждено по факту предоставления страховщиком в ЦБ отчетности, содержащей недостоверные сведения, его завели в мае 2019 года, следует из письма СК. Расследованием в отношении ЦСО занимается первый следственный отдел второго управления по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

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Источник в центральном аппарате СКР подтвердил РБК, что в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело по факту предоставления недостоверной отчетности. «Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Центральное страховое общество», — отметил собеседник.

ЦБ не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.

Какие претензии к страховщику были у ЦБ

С апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности (по итогам 2016 года она не входила в сотню крупнейших страховщиков и закончила год с убытком в 98,7 млн руб., объем собранных страховых премий составил 672 млн руб.). В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. В нем помимо этой компании участвовали крупные страховщики — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Цена контракта составила 13,7 млрд руб.

В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений (каких именно, не уточнялось), а ее лицензия была приостановлена. ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит». Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб.

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В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения. Более того, временная администрация обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Размер активов ЦСО недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, отмечали в ЦБ. Временная администрация в июне подала иск о признании ЦСО банкротом, но суд его отклонил.

Регулятор отдельно отмечал, что информация об операциях в ЦСО, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений. МВД попыталось внести ЦСО в список недобросовестных поставщиков, но получило отказ от ФАС. Дело в том, что комиссия рассматривала просьбу МВД до того, как ведомство обнаружило факты срыва страховщиком сроков выплат. Из-за проблем у ЦСО в июле контракт на страхование полицейских передали «ВТБ Страхование».

Авторы: Татьяна Ломская, Павел Казарновский, Дмитрий Серков.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Центробанк , Следственный комитет
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