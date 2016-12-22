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Правительство нашло полиции нового страховщика
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Правительство нашло полиции нового страховщика
Финансы, 13:51
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Правительство нашло полиции нового страховщика
Новым страховщиком сотрудников МВД стало «ВТБ Страхование» — распоряжение об этом подписал премьер Дмитрий Медведев. Предыдущий страховщик ведомства, «Центральное страховое общество», в мае лишилось лицензии
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Распоряжение правительства о том, что «ВТБ Страхование» в 2018–2019 годах будет страховщиком жизни и здоровья сотрудников полиции, размещено на портале правовой информации.

«ВТБ Страхование» уже была страховщиком МВД — контракты с ней заключались в 2013–2015 годах.

В конце мая стало известно, что к третьему кварталу 2018 года планируется закрыть сделку по объединению «ВТБ Страхование» и СОГАЗа. Банк ВТБ продаст своего страховщика (прибыль от сделки, по словам главы банка Андрея Костина, составит «десятки миллиардов рублей») и получит 10% в объединенной компании. Доля объединенной компании на страховом рынке России, по оценкам экспертов, составит около 20%.

Искать нового страховщика для сотрудников полиции потребовалось после того, как у предыдущей страховой компании, выполнявшей эту роль — «Центрального страхового общества», была отозвана лицензия. Компания в декабре 2017 года выиграла тендер на 13,7 млрд руб. на страхование личного состава МВД до 2019 года включительно.

ЦБ лишил лицензии страховщика сотрудников МВД
Общество

При этом компания получила лицензию на страхование госслужащих за несколько дней до тендера, а ее конкурентами в конкурсе были такие крупные компании, как СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. В качестве причин отзыва лицензии ЦБ указывал то, что компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, а также порядок и условия инвестирования собственных средств и страховых резервов.

После того как лицензия «Центрального страхового общества» была приостановлена, в МВД сообщали, что ведомство инициировало обсуждение вопроса об осуществлении компенсационных выплат непосредственно самим министерством, как это и было ранее.

В начале июня замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что финансовое ведомство разработало законопроект, позволяющий силовикам (МВД, Минобороны, МЧС и др.) самим, без привлечения страховых компаний, выплачивать страховки личному составу.

«К сожалению, мы видим, что страховые компании часто не заявляются на конкурсы, и сейчас наиболее верное решение — это закон, который позволяет в рамках тех же бюджетных ассигнований военным ведомствам просто выплачивать своим сотрудникам те же страховые суммы», — говорил Моисеев.

Случаи, когда ни одна из страховых компаний не участвовала в тендерах на страхование силовиков, действительно были. Например, в конкурсе на страхование жизни и здоровья полицейских в 2016–2018 годах не стал участвовать ни один страховщик — компании посчитали сумму контракта (22,4 млрд руб.) слишком низкой.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: «ВТБ Страхование»
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