ЦБ отозвал лицензию у бывшего крупнейшего страховщика застройщиков

Банк России отозвал лицензии у двух страховых компаний: «Респект» и «Национальная компания Татарстан» (НАСКО). Об этом сообщается на сайте Центробанка.

У обеих компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, и перестрахования. У НАСКО также отозваны лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников других ведомств, ОСАГО, ответственности владельца опасного объекта и на осуществление обязательного страхования ответственности перевозчика.

Лицензии отозваны в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства в течение одного года, говорится на сайте регулятора. В сообщении отмечается, что ЦБ неоднократно в течение года применял к компаниям меры по этим основаниям.

ТАСС сообщает, что компания «Респект» ранее была крупнейшим участником рынка страхования гражданской ответственности застройщиков, но в конце прошлого года ЦБ в связи с отказами и задержками по выплатам дольщикам запретил ей работать в этом сегменте.