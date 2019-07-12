ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

Петербургская «21 век» и московская «Частный расчетно-кассовый центр» входят в топ-500 по величине активов в банковской системе России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у петербургской небанковской кредитной организации «21 век» и у московской «Частный расчетно-кассовый центр». Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Такую меру в отношении «21 века» ЦБ принял из-за того, что организация не нарастила собственные средства до минимальной величины в 90 млн руб., которая устанавливается законом «О банках и банковской деятельности». Организация занимает 463-е место в банковской системе России.

Московская «Частный расчетно-кассовый центр», которая по размеру активов идет следом, на 464-м месте, также не нарастила капитал до необходимого минимума и вместе с этим нарушала законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также правила ЦБ.

И в одной, и в другой организации регулятор ввел временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены. Ни «21 век», ни «Частный расчетно-кассовый центр» не являются участниками системы страхования вкладов.