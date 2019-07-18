РЖД попросили покинуть вагоны

ФАС предлагает усилить конкуренцию на рынке железнодорожных перевозок

Работа РЖД на рынке грузовых вагонов ограничивает конкуренцию и провоцирует рост цен, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Ранее суд не признал ставки на перевозки вагонами «дочки» РЖД монопольными

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)». От продажи этих активов РЖД может получить свыше 150 млрд руб. на развитие инфраструктуры, утверждает Артемьев.

Федеральная антимонопольная служба считает, что присутствие РЖД на рынке грузовых вагонов приводит к ограничению конкуренции и удорожанию услуг на рынке железнодорожных перевозок. «Считаем целесообразным сократить присутствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры», — написал Артемьев Силуанову.

Представитель ФАС подтвердил РБК, что ведомство направило такое письмо 26 июня, ответа на него пока нет. Представители Минфина и РЖД заявили, что не комментируют служебную переписку. По словам источника РБК в правительстве, позиция Силуанова еще вырабатывается, предложения ФАС пока не обсуждались.

Что решил суд

В 2017 году ФАС признала РЖД и ее операторскую «дочку» нарушителями антимонопольного законодательства: по мнению ведомства, ФГК установила монопольно высокую ставку на полувагоны, пользуясь преференциями РЖД. Но компании оспорили это в суде, который недавно занял их сторону.

Суд пришел к выводу, что ФГК устанавливала цены под влиянием общих рыночных тенденций и они не являются монопольно высокими. Суд указал, что ФАС надлежало сравнивать цены в годы, когда существовали схожие рыночные условия — дефицит вагонного пaрка. Например, 2016 и 2012 годы. Цены на вагоны ФГК в 2012 году превышали цены, установленные в 2016 году, отметил суд, постановив, что «сравнение цен демонстрирует, что рост цен на рассматриваемом рынке зависит от баланса спроса и предложения и не является результатом действий ФГК».

Цены на услуги частных операторов по предоставлению вагонов не регулируются, но по поручению президента Владимира Путина ФАС раз в полгода проводит их мониторинг. Регулятор в письме Силуанову сообщает, что «текущий уровень цен на эти услуги кратно вырос, в том числе для полувагонов в 4 раза, а вагонная составляющая в перевозке минерально-строительных грузов и угля — с 15 до 45%». Рентабельность ФГК по доналоговой прибыли (EBITDA), по данным ФАС, составляет 50%, по чистой прибыли — 22%.

При этом высокие цены на железнодорожные перевозки негативно влияют на строительную отрасль, создавая условия для удорожания Комплексного плана строительства и модернизации инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года, пишет Артемьев.

Как ФАС объясняет рост цен на рынке вагонов

ФАС объясняет удорожание железнодорожных перевозок тем, что свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц, связанных с РЖД. Так, недавно ФАС отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании на покупку еще одного железнодорожного оператора — Brunswick Rail Ильи Беляева, оцениваемого почти в 30 млрд руб. На рассмотрении у ведомства находится сделка по консолидации бывшим менеджером РЖД Алексеем Тайчером лизинговых активов НПФ «Благосостояние» («Трансфин-М») и «ВЭБ-лизинга».

«Вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД и ГТЛК. В условиях дефицита вагонов полагаем нецелесообразным направлять финансовые ресурсы институтов развития (ВЭБ.РФ, ГТЛК и РЖД) на увеличение предложения новых вагонов, а не скупку частных операторов», — замечает ФАС.

Регулятор считает, что для оздоровления конкурентной среды на рынке аренды вагонов необходимо устранить преференции для операторов вагонов, вызванные их аффилированностью с РЖД, а также отказаться от выборочного применения тарифных скидок для «инновационных вагонов».

«Сегодня у РЖД де-юре нет вагонов, но по факту ФГК является «дочкой» с приоритетом на сети», — отмечает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

В целом претензии ФАС выглядят странно, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. ФГК, по его словам, долгое время была вынуждена устанавливать ставки на вагоны ниже рынка, находясь под давлением регулятора. При этом саму идею приватизировать ФГК Бурмистров считает здравой и привлекательной как для РЖД, так и для самой операторской компании. «Вхождение ФГК в РЖД никому не идет на пользу, компания могла бы работать эффективнее, став частной. Она бы избавилась как от антимонопольных ограничений, так и от части социальных обязательств», — считает эксперт.