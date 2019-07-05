ФАС заблокировала продажу советнику главы РЖД железнодорожного оператора

ФАС отказалась одобрять ходатайство советника главы РЖД Алексея Тайчера по выкупу железнодорожного оператора «Трансфин-М» у НПФ «Благосостояние» за 35 млрд руб. Служба выставила условие — полное устранение аффилированности с РЖД

Алексей Тайчер (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Сделка по приобретению лизинговой компании и оператора вагонов «Трансфин-М», ходатайство о которой подала компания «ТФМ-Гарант» советника гендиректора РЖД Алексея Тайчера и его партнеров, не одобрена Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщила в пятницу, 5 июля, пресс-служба ведомства.

Тайчеру принадлежит 70% «ТФМ-Гарант», остальные акции — у членов правления «Трансфин-М» Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских, писала газета «Коммерсантъ».

«Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие — полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», — указано в сообщении. Тайчер до конца 2018 года возглавлял «дочку» РЖД — Федеральную грузовую компанию, крупнейшего оператора железнодорожных вагонов в России, а затем стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова на общественных началах, курирующим логистический блок.

После подтверждения выхода из группы лиц с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики ФАС вернется к рассмотрению ходатайства, указала пресс-служба ФАС.

РБК направил запрос представителю Тайчера.