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FedEx $190 (+20,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Госкомпании дали совет брать в лизинг новые вагоны вместо покупки старых
ФАС отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании на покупку железнодорожного оператора, оцениваемого почти в 30 млрд руб. Ведомство порекомендовало тратить бюджетные средства на закупку новых вагонов
Фото: Johannes Glöckner / DPA / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства на покупку железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева. Об этом говорится в сообщении ФАС, поступившем в РБК.

«Усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой, операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции», — сказано в сообщении службы.

У государства 100% акций ГТЛК, компанией управляет Минтранс. В пресс-службе ГТЛК сообщили РБК, что компания готовит дополнительные материалы по запросу ФАС, срок их предоставления — 28 июня. «Официального письма об отказе в ходатайстве ГТЛК не получало», — сказали в пресс-службе.

ФАС порекомендовала компании тратить «ограниченные бюджетные ресурсы» на лизинг новых вагонов, сокращающих дефицит провозных мощностей, а «не на скупку б/у составов» и частных компаний на вторичном рынке. Также ФАС сообщила о недопустимости сдачи в аренду вагонного парка грузоотправителям через «длинную цепочку посредников». Использование такой схемы приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов для экономики, указала пресс-служба ведомства.

В парке Brunswick Rail находится более 28 тыс. вагонов, средний возраст которых составляет девять лет. В сентябре 2018 года аудиторская компания E&Y оценила 100% оператора в 29,8 млрд руб.

О том, что ГТЛК подавала ходатайство в ФАС на покупку Brunswick Rail, сообщала газета «Коммерсантъ» 10 июня. За поглощение железнодорожного оператора единогласно проголосовал совет директоров ГТЛК, но сделка затормозилась из-за дополнительных согласований, писало издание. Помимо Brunswick Rail ГТЛК интересовалась и Первой тяжеловесной компанией. Но к февралю 2019 года контроль над этой компанией перешел структурам, напрямую связанным с группой ИСТ бизнесмена Александра Несиса и ее партнерами. В апреле ГТЛК закупила у Объединенной вагонной корпорации (ОВК) 2,4 тыс. инновационных вагонов за 11,1 млрд руб.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Федеральная антимонопольная служба, оператор, грузовые перевозки
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