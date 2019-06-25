Госкомпании дали совет брать в лизинг новые вагоны вместо покупки старых

ФАС отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании на покупку железнодорожного оператора, оцениваемого почти в 30 млрд руб. Ведомство порекомендовало тратить бюджетные средства на закупку новых вагонов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства на покупку железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева. Об этом говорится в сообщении ФАС, поступившем в РБК.

«Усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой, операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции», — сказано в сообщении службы.

У государства 100% акций ГТЛК, компанией управляет Минтранс. В пресс-службе ГТЛК сообщили РБК, что компания готовит дополнительные материалы по запросу ФАС, срок их предоставления — 28 июня. «Официального письма об отказе в ходатайстве ГТЛК не получало», — сказали в пресс-службе.

ФАС порекомендовала компании тратить «ограниченные бюджетные ресурсы» на лизинг новых вагонов, сокращающих дефицит провозных мощностей, а «не на скупку б/у составов» и частных компаний на вторичном рынке. Также ФАС сообщила о недопустимости сдачи в аренду вагонного парка грузоотправителям через «длинную цепочку посредников». Использование такой схемы приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов для экономики, указала пресс-служба ведомства.

В парке Brunswick Rail находится более 28 тыс. вагонов, средний возраст которых составляет девять лет. В сентябре 2018 года аудиторская компания E&Y оценила 100% оператора в 29,8 млрд руб.