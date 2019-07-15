Первый брак комом

Мосгоризбирком отказал заметным оппозиционным кандидатам в регистрации

Претендовавшие на места в Мосгордуме члены команд Дмитрия Гудкова, Алексея Навального и «Яблока» получили отказы в регистрации из-за брака в подписях и устроили протестную акцию в Москве. На ней было задержано около 25 человек

Фото: Стоян Васев / ТАСС

С чего начался очередной этап выборов в Мосгордуму

В субботу, 13 июля, окружные избиркомы начали выдавать выдвиженцам на выборах в Мосгордуму протоколы о результатах проверки их подписей. В регистрации отказано многим оппозиционным кандидатам — экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым, юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву, экс-главе «Яблока» Сергею Митрохину, члену СПЧ Андрею Бабушкину, председателю Красносельского совета депутатов Илье Яшину и другим. Отказы были вызваны разными причинами, в числе прочего — выявленным высоким процентом брака в собранных ими подписях, рассказали РБК выдвиженцы.

Отказы получили и некоторые кандидаты, которых называли выдвиженцами мэрии. Среди них — актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин. Они собирались пойти на выборы в 43-м округе (Арбат, Хамовники) — там же, где Соболь и Митрохин. Не зарегистрирован и директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Другие ассоциируемые с властью участники выборов — в том числе телеведущая Мария Киселева, проректор ВШЭ Валерия Касамара и секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский — благополучно прошли проверку подписей. Зарегистрированы и поддержанные «Яблоком» Дарья Беседина и Евгений Бунимович.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 45 депутатов избираются сроком на пять лет. Все кандидаты не от парламентских партий должны были сдать подписи до 6 июля. По данным главы общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, журналиста Алексея Венедиктова, всего были приняты документы у 102 самовыдвиженцев и 60 представителей непарламентских партий. По московскому избирательному кодексу, окружные избиркомы в течение десяти дней должны принять решение о регистрации или отклонении заявки кандидата. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). От сбора подписей освобождены кандидаты, выдвинутые парламентскими политическими партиями. «Единая Россия» впервые отказалась выдвигать в столице кандидатов под партийным брендом, все поддержанные ЕР кандидаты идут самовыдвиженцами. О планах бороться за депутатский мандат в российской столице заявили более 400 человек. До этапа сдачи подписей дошли около 20 представителей несистемной оппозиции. В начале июля ВЦИОМ заявил о крайне низком интересе москвичей к выборам. Тогда 89% опрошенных признались в том, что эта тема их не интересует. 44% заявили, что готовы принять участие в голосовании. При этом поддержка городских властей довольно высока. На прошлогодних выборах мэра Москвы Сергей Собянин получил 70,1% голосов при явке 30,9%. В мае этого года о положительном отношении к мэру заявили 57% жителей столицы, показал опрос Левада-центра.

Как объясняются отказы в регистрации

Мосгоризбирком пояснил, что у всех оппозиционных кандидатов, получивших отказ, в подписях обнаружены нарушения. Среди них — несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей и ошибки в ФИО.

По словам Дмитрия Гудкова, большая часть его отбракованных подписей была отклонена из-за того, что сборщики не указывали в подписных листах район, где живут избиратели. У Соловьева большая часть брака — из-за неверных данных, указанных в подписях. «Около 50% наших ребят, которые вводили туда свои персональные данные, себя в этой базе [ФМС] не обнаружили», — говорит он. Гудков также утверждает, что в комиссии при введении данных изменяли одну букву в фамилии избирателя, а потом признавали его несуществующим.

Юрист Елена Лукьянова сообщила у себя в Facebook, что ее голос в поддержку Соболь не был засчитан. «Мою подпись за мою ученицу Любу Соболь признали рисовкой. Класс! Хотя я специально вызывала сборщиков и помогала им собирать подписи в своем доме. Свидетели есть», — написала она.

У Бабушкина в большинстве подписных листов неверно указан номер избирательного счета.

Все опрошенные РБК кандидаты от несистемной оппозиции планируют оспаривать отказы в регистрации.

Как проверяют подписи Подписи проверяются сначала графологом, затем по базам ФМС и ГАС «Выборы». «Нюанс в том, что даже если подписи находятся в базах данных, при проверке графолог может вычеркивать их, не давая объяснений. Процедура проверки подписей такова, что отсеять можно любого, вне зависимости от качества подписей, и это невозможно оспорить», — утверждает эксперт правозащитной организации «Голос» Станислав Андрейчук. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил РБК, что Центризбирком осуществляет контроль за деятельностью Мосгоризбиркома и за соблюдением прав участников избирательного процесса. «Но над каждой подписью стоять у нас, конечно, нет ни возможности, ни необходимости, — уточнил он. — Если у кого-то из кандидатов есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии, то он может обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию». По словам Булаева, этой возможностью никто из кандидатов пока не воспользовался. «Они говорят о своих юристах, — добавил представитель ЦИК. — Но у меня есть сомнения в том, что это юридическое образование что-то значит. Лучше откройте закон и почитайте, какие у вас права и как добиваться поддержки этих прав».

Ранее РБК писал, что часть оппозиционных выдвиженцев отпали на предыдущем этапе — они не смогли собрать нужное количество подписей для регистрации кандидатами в Мосгордуму. Среди них — «яблочники» Андрей Морев и Виктор Хамраев, а также бывший сторонник Алексея Навального Виталий Серуканов.

Чем завершилась акция протеста в воскресенье

Большинство оппозиционных выдвиженцев получили отказы поздно вечером в субботу. После этого Соболь назвала решение избиркома политическим и объявила, что начинает голодовку. Она также призвала всех прийти 14 июля в Новопушкинский сквер, где ранее, еще до окончательного решения Мосгоризбиркома, была анонсирована акция протеста против недопуска на выборы независимых кандидатов — в формате «встречи с избирателями» (мэрия в качестве альтернативы предлагала протестующим собраться 20 и 21 июля на проспекте Сахарова).

В воскресенье участники акции, собравшиеся в Новопушкинском сквере, отправились к столичной мэрии, а потом — к Мосгоризбиркому. Колонну возглавили Яшин и Соболь. Участники акции требовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Ряд кандидатов объявили сидячую забастовку и решили на ночь остаться у здания МГИКа. Около восьми вечера полиция задержала более 25 участников акции, в том числе Любовь Соболь и Илью Яшина.

В столичном главке МВД сообщили, что в «несогласованном публичном мероприятии в центре столицы принимали участие около 1000 человек». «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — указывалось в сообщении.

К чему ведет массовый отказ оппозиции в регистрации

Независимым кандидатам отказывают в основном по объективным причинам, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. Но это не отменяет того факта, что проверка их подписей велась значительно более тщательно, чем проверка листов их провластных оппонентов, считает представитель движения «Голос» Андрей Бузин, присутствовавший при проверке подписей Яшина.

Снятие значительного числа оппозиционных кандидатов ставит под серьезное сомнение легитимность выборов, уверен Фетисов. «Это для московских властей опасно репутационными издержками, — предупреждает он. — Мэрия подтвердила неспособность организовать легитимную электоральную кампанию и обеспечить победу своим кандидатам в конкурентной борьбе».

Политолог Александр Кынев называет решение о недопуске заметных оппозиционных кандидатов к выборам грубейшей политической ошибкой. «Главный риск — это полная дискредитация избирательной системы. Были приложены титанические усилия к тому, чтобы восстановить хоть какое-то доверие к ней в ходе последних лет, — это и замена стандартов в избиркоме, и колоссальные усилия, связанные с тем, чтобы хоть каким-то образом улучшить репутацию избирательной комиссии, в частности в Москве, и так далее. Все это просто-напросто выкинуто насмарку», — считает Кынев. По мнению политолога, недопуск оппозиционных кандидатов на выборы приведет к дальнейшей радикализации недовольства.